HDR Premium. Gelişmiş renk, derinlik ve boyut

Yüksek Dinamik Aralık Premium, yeni bir video standardıdır. Kontrast ve renklerdeki gelişmiş özellikleri ile evde eğlence keyfini baştan tanımlar. Orijinal zenginliği ve canlılığı yakalayan ancak yönetmenin hedeflediği içeriği de doğru biçimde yansıtan bu duyulara hitap eden deneyimin tadını çıkarın. Sonuç mu? Hiç olmadığı kadar parlak vurgular, daha zengin kontrast, daha yoğun renkler ve daha canlı ayrıntılar.