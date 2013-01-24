Kutudaki diğer öğeler
- Uzaktan Kumanda
- 2 x AA Pil
- Güç kablosu
- Mini jak - L/R kablosu
- Mini jak - YPbPr kablosu
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü
- Masa üstü stand
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Ultra İnce 4K UHD LED Android TV
Philips 75 inç Ultra İnce TV ile her sahneyi hissedin. 4K görüntü kalitesi ve Ambilight ile canlı, gerçekçi renklere sahip ve net içerikler. İster film izleyin ister oyun akışı gerçekleştirin, bu akıllı TV ile büyüleyici bir görüntüleme deneyimi sizi bekliyor. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ultra İnce 4K UHD LED Android TV
Philips 75 inç Ultra İnce TV ile her sahneyi hissedin. 4K görüntü kalitesi ve Ambilight ile canlı, gerçekçi renklere sahip ve net içerikler. İster film izleyin ister oyun akışı gerçekleştirin, bu akıllı TV ile büyüleyici bir görüntüleme deneyimi sizi bekliyor. Tüm faydaları görün
Ultra İnce 4K UHD LED Android TV
Philips 75 inç Ultra İnce TV ile her sahneyi hissedin. 4K görüntü kalitesi ve Ambilight ile canlı, gerçekçi renklere sahip ve net içerikler. İster film izleyin ister oyun akışı gerçekleştirin, bu akıllı TV ile büyüleyici bir görüntüleme deneyimi sizi bekliyor. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ultra İnce 4K UHD LED Android TV
Philips 75 inç Ultra İnce TV ile her sahneyi hissedin. 4K görüntü kalitesi ve Ambilight ile canlı, gerçekçi renklere sahip ve net içerikler. İster film izleyin ister oyun akışı gerçekleştirin, bu akıllı TV ile büyüleyici bir görüntüleme deneyimi sizi bekliyor. Tüm faydaları görün
Ultra İnce 4K UHD LED Android TV
Toplam:
Philips P5 motoru ile artık sevdiğiniz içerikler çok daha parlak. Ayrıntılar gözle görülür ölçüde daha fazla derinlik kazanır. Renkler daha canlı, cilt tonları ise daha doğal görünür. Kontrast o kadar nettir ki her ayrıntıyı hissedebilirsiniz. Hareketler son derece akıcıdır.
Yüksek Dinamik Aralık Premium, yeni bir video standardıdır. Kontrast ve renklerdeki gelişmiş özellikleri ile evde eğlence keyfini baştan tanımlar. Orijinal zenginliği ve canlılığı yakalayan ancak yönetmenin hedeflediği içeriği de doğru biçimde yansıtan bu duyulara hitap eden deneyimin tadını çıkarın. Sonuç mu? Hiç olmadığı kadar parlak vurgular, daha zengin kontrast, daha yoğun renkler ve daha canlı ayrıntılar.
Philips Android TV'nizi sesinizle kontrol edin. Oyun oynamak, Netflix izlemek veya Google Play Store'da içerikler ve uygulamalar mı aramak istiyorsunuz? TV'nize söylemeniz yeterli. Ayrıca yerinizden kalkmanıza gerek kalmadan Google Assistant uyumlu akıllı ev cihazlarına komut vererek ışıkları kısabilir veya film geceniz için evin sıcaklığını ayarlayabilirsiniz.
Google Play Store ve Philips Uygulama Galerisi ile geleneksel TV programlarının ötesine geçin. Sınırsız sayıda film, TV, müzik, uygulama ve çevrimiçi oyunun keyfini çıkarın. Üstelik dahası da var.
Philips Ambilight, filmleri ve oyunları daha sürükleyici hale getirir ve müzik akışına ışıklarla eşlik eder. Üstelik, ekranınız olduğundan çok daha büyük görünür. TV'nin kenarlarındaki akıllı LED'ler, ekrandaki renkleri gerçek zamanlı olarak duvarlara ve odanın içine yansıtır. Philips Ambilight, ortamınızı mükemmel biçimde aydınlatır. En sevdiğiniz içerikleri bu muhteşem TV'de deneyimleyin.
Dünyayı evinize getirin. Philips TV'nin daha büyük boyutu sayesinde her ayrıntıyı deneyimleyin. Zarif standlara sahip olağanüstü incelikteki ekran, işlevsellik sunmanın yanı sıra sizi muhteşem bir görsel yolculuğa çıkarır.
Gelişmiş Philips Triple Ring teknolojisiyle hoparlörler, subwoofer'larımızda çok daha güçlü şekilde hareket edebiliyor. Daha çok hareket, daha etkileyici bir deneyim demektir. Bu sayede ince Philips TV tasarımımızda bile güçlü sesin tadını çıkarabilirsiniz.
DTS HD Premium Suite, hoparlörünüzden en iyi sesi elde etmeniz için üstün ses işlemcisi sunar. Dalgalanma, kesilme veya bozulma olmadan orijinal içeriğin saflığını korumanın yanı sıra sesin etkileyici, basın derin ve diyalogların kristal netliğinde duyulmasını sağlar.
Geniş Renk Gamı, %72 oranındaki standart renk gamını %90 ila %99'a çıkararak daha canlı ve parlak renkler sunar. Yeşil, mavi ve kırmızının en canlı tonlarını deneyimleyin. Kapsamlı renk üretimi özellikleriyle 4K Ultra HD TV, dijital sinema performansına hiç olmadığı kadar yakın.
Micro Dimming Pro, TV'nizin kontrastını odanızın ışık koşullarına göre optimize eder. Görüntüyü 6400 farklı bölgeden analiz eden özel yazılımı ile gece gündüz gerçekçi ve görsel bir şölen sunan inanılmaz kontrast ve görüntü kalitesinin keyfini çıkarabilirsiniz.
Ambilight
Görüntü/Ekran
Android TV
Smart TV Özellikleri
İşleme
Ses
Bağlantı
Multimedya Uygulamaları
Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
Tuner/Alım/İletim
Güç
Boyutlar
Renk ve Kaplama
Aksesuarlar