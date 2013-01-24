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    LED

    4K UHD LED Smart TV

    75PUS7855/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • Alexa ve Ambilight ile yeni boyutları keşfedin. Alexa ve Ambilight ile yeni boyutları keşfedin. Alexa ve Ambilight ile yeni boyutları keşfedin.
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      LED 4K UHD LED Smart TV

      75PUS7855/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Alexa ve Ambilight ile yeni boyutları keşfedin.

      İzleme deneyiminize yeni boyutlar kazandırın. Dahili Alexa'ya sahip bu Philips Smart TV'yi sesinizle kontrol edebilirsiniz. Ambilight; filmler, müzikler veya oyunlara göre ortamı ayarlar. Görüntü kalitesi ise sevdiğiniz içerikler kadar mükemmeldir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      LED 4K UHD LED Smart TV

      Alexa ve Ambilight ile yeni boyutları keşfedin.

      İzleme deneyiminize yeni boyutlar kazandırın. Dahili Alexa'ya sahip bu Philips Smart TV'yi sesinizle kontrol edebilirsiniz. Ambilight; filmler, müzikler veya oyunlara göre ortamı ayarlar. Görüntü kalitesi ise sevdiğiniz içerikler kadar mükemmeldir. Tüm faydaları görün

      Alexa ve Ambilight ile yeni boyutları keşfedin.

      İzleme deneyiminize yeni boyutlar kazandırın. Dahili Alexa'ya sahip bu Philips Smart TV'yi sesinizle kontrol edebilirsiniz. Ambilight; filmler, müzikler veya oyunlara göre ortamı ayarlar. Görüntü kalitesi ise sevdiğiniz içerikler kadar mükemmeldir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      LED 4K UHD LED Smart TV

      Alexa ve Ambilight ile yeni boyutları keşfedin.

      İzleme deneyiminize yeni boyutlar kazandırın. Dahili Alexa'ya sahip bu Philips Smart TV'yi sesinizle kontrol edebilirsiniz. Ambilight; filmler, müzikler veya oyunlara göre ortamı ayarlar. Görüntü kalitesi ise sevdiğiniz içerikler kadar mükemmeldir. Tüm faydaları görün

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        LED

        LED

        4K UHD LED Smart TV

        Toplam:

        Alexa ve Ambilight ile yeni boyutları keşfedin.

        4K HDR Smart LED TV

        • 189 cm (75 inç) Ambilight TV
        • Önemli HDR formatlarını destekler
        • P5 Perfect Görüntü Motoru
        • Dahili Alexa
        Ambilight büyüsü. Yalnızca Philips'te.

        Ambilight büyüsü. Yalnızca Philips'te.

        Philips Ambilight ile her kare size daha yakındır. TV'nin kenarlarındaki akıllı LED'ler ekrandaki hareketlere tepki verir ve büyüleyici bir ışıltı yayar. Bu deneyimi bir kez yaşadıktan sonra diğer TV'lerden nasıl keyif aldığınızı sorgulayacaksınız.

        Dolby Vision ve Dolby Atmos. Sinematik görüntü ve ses.

        Dolby Vision ve Dolby Atmos. Sinematik görüntü ve ses.

        Birinci sınıf Dolby ses ve video formatı desteği, izlediğiniz HDR içeriğin inanılmaz derecede gerçekçi görüneceği (ve duyulacağı) anlamına gelir. İster en yeni dizileri, ister bir Blu-Ray disk setini izleyin, tam anlamıyla yönetmenin hedeflediği kontrast, parlaklık ve renklerin tadını çıkarırsınız. Ayrıca netlik, ayrıntı ve derinlik sunan geniş bir ses deneyimi elde edersiniz.

        Philips P5 Motoru. Kaynak ne olursa olsun, her zaman mükemmel.

        Philips P5 Motoru. Kaynak ne olursa olsun, her zaman mükemmel.

        Philips P5 Perfect Görüntü Motoru ile artık sevdiğiniz içerikler çok daha parlak. Ayrıntılar gözle görülür ölçüde daha fazla derinlik kazanır. Renkler daha canlı, cilt tonları ise daha doğal görünür. Kontrast o kadar nettir ki, her ayrıntıyı hissedebilirsiniz. Hareketler son derece akıcı hale gelir, böylece oyun ne kadar hızlı olursa olsun topu asla gözden kaybetmezsiniz.

        Philips 4K UHD TV. Canlı HDR görüntü.

        Philips 4K UHD TV. Canlı HDR görüntü.

        Philips 4K UHD TV'niz HDR10+ ve Dolby Vision dahil tüm önemli HDR formatlarıyla uyumludur. İster kaçırmamanız gereken bir dizi izleyin, ister en yeni video oyununu oynayın, gölgeler hep daha derin olur. Parlak yüzeyler ışıldar. Renkler ise çok daha gerçekçi görünür.

        Saphi Smart TV. TV'nizin keyfini çıkarmanın akıllı yolu.

        Saphi Smart TV. TV'nizin keyfini çıkarmanın akıllı yolu.

        Hızlı ve sezgisel bir işletim sistemi olan SAPHI sayesinde Philips Smart TV'nizi keyifle kullanırsınız. Tek bir düğmeyle net, simge tabanlı menüye erişimin keyfini çıkarın. YouTube, Netflix ve daha fazlasını içeren popüler Philips Smart TV uygulamalarına hızlıca erişin.

        Dahili Alexa. Artık sesiniz, uzaktan kumandanız.

        Dahili Alexa. Artık sesiniz, uzaktan kumandanız.

        Artık Philips Smart TV'yi sesinizle kumanda edebilirsiniz. Alexa'dan kanal değiştirmesini, oyun konsoluna geçmesini veya ışıklar ve termostat gibi akıllı ev cihazlarını kontrol etmesini isteyin. Alexa ile bütün bunları ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

        HDR10+. Yönetmenin gözünden bakın.

        HDR10+. Yönetmenin gözünden bakın.

        Philips HDR10+ TV ile görüntü kalitesi daha da etkileyici ve gerçekçi. Dinamik meta veriler, TV'nizin parlaklık seviyesini her karede ayarlamasını sağlar. Parlak gökyüzünden mum ışığıyla aydınlatılan tapınaklara, renkler son derece gerçekçi görünür. Orijinal detaylar korunur. Kontrast ise kusursuzdur.

        Netflix ve Prime Video dahil uygulamalara tek bir düğmeyle erişim.

        Netflix ve Prime Video dahil uygulamalara tek bir düğmeyle erişim.

        Hızlı ve sezgisel bir işletim sistemi olan SAPHI sayesinde Philips Smart TV'nizi keyifle kullanırsınız. Muhteşem görüntü kalitesinin ve tek bir düğmeyle net, simge tabanlı menüye erişimin keyfini çıkarın. TV'nizi kolaylıkla kullanın ve YouTube, Netflix ve Amazon Prime Video gibi popüler Philips Smart TV uygulamalarına hızlıca erişin.

        Google Asistan ile çalışır

        Şimdi Saphi TV'nizi Google Home, Google Nest ve Google Nest mini gibi Google cihazlarıyla kontrol edebilirsiniz. Google cihazlarıyla Saphi TV'nizde en sevdiğiniz içerikleri izleyip oynatın.

        Teknik Özellikler

        • Ambilight

          Ambilight Versiyonu
          3 taraflı
          Ambilight Özellikleri
          • Ambilight Müzik
          • Dahili Ambilight+Hue
          • Oyun Modu
          • Dinlenme modu
          • Duvar rengine uyarlanma

        • Görüntü/Ekran

          Ekran
          4K Ultra HD LED
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          75  inç
          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          189  cm
          Ekran çözünürlüğü
          3840x2160
          En-boy oranı
          16:9
          Görüntü geliştirme
          • Ultra Çözünürlük
          • Dolby Vision
          • HDR10+
          • 1700 PPI
          • HLG (Hybrid Log Gamma)
          Pixel motoru
          P5 Perfect Görüntü Motoru

        • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

          Tüm HDMI'larda bilgisayar girişleri
          • 60 Hz'de 4K UHD 3840x2160 değerine kadar
          • HDR destekli, HDR10/ HLG
          Tüm HDMI'larda video girişleri
          • 60 Hz'de 4K UHD 3840x2160 değerine kadar
          • HDR destekli
          • HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma)
          • HDR10+/Dolby Vision

        • Smart TV Özellikleri

          Kullanıcı Etkileşimi
          • SimplyShare
          • Ekran yansıtma
          Etkileşimli TV
          HbbTV
          Program
          • Pause TV
          • USB kaydı*
          SmartTV uygulamaları*
          • Çevrimiçi video mağazaları
          • Açık internet tarayıcı
          • İstek üzerine TV
          • Youtube
          • Netflix TV
          Kurulum Kolaylığı
          • Philips cihazlarını otomatik algılama
          • Ağ kurulum sihirbazı
          • Ayarlar yardımcısı sihirbazı
          Yükseltilebilir bellenim
          • Otomatik bellenim yükseltme sihirbazı
          • USB yoluyla yükseltilebilir bellenim
          • Çevrimiçi bellenim yükseltme
          Ekran Format Ayarları
          • Gelişmiş - Kaydırma
          • Temel - Ekran Doldurma
          • Ekrana sığdırma
          • Yakınlaştırma, uzatma
          • Geniş ekran
          Kullanım Kolaylığı
          • Tek akıllı menü düğmesi
          • Ekran üzerinde kullanım kılavuzu
          Sesli asistan*
          • Dahili Amazon Alexa
          • Mikrofon ile uzaktan kumanda.

        • İşleme

          İşleme Gücü
          Dört Çekirdekli

        • Tuner/Alım/İletim

          Dijital TV
          DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
          MPEG Desteği
          • MPEG2
          • MPEG4
          Video Oynatma
          • PAL
          • SECAM
          TV Program rehberi*
          8 günlük Elektronik Program Rehberi
          Sinyal gücü göstergesi
          Evet
          Teletekst
          1000 sayfa Yardımlı Metin
          HEVC desteği
          Evet

        • Bağlantı

          HDMI bağlantı sayısı
          3
          USB sayısı
          2
          Kablosuz bağlantılar
          • Dahili Wi-Fi 802.11n 2x2
          • Çift Bant
          Diğer bağlantılar
          • Uydu Konektörü
          • Common Interface Plus (CI+)
          • Dijital ses çıkışı (optik)
          • Ethernet-LAN RJ-45
          • Kulaklık çıkışı
          • Servis konektörü
          HDMI özellikleri
          • Ses Dönüş Kanalı
          • 4K
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Uzaktan kumanda geçişi
          • Sistem ses kontrolü
          • Sistem bekleme
          • Tek dokunuşla oynatma
          HDCP 2.3
          Evet, tüm HDMI'larda

        • Multimedya Uygulamaları

          Video Oynatma Formatları
          • Kapsamlar: AVI, MKV
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • WMV9/VC1
          • HEVC (H.265)
          • VP9
          Altyazı Formatları Desteği
          • .SMI
          • .SRT
          • .SUB
          • .TXT
          • .ASS
          • .SSA
          Müzik Çalma Formatları
          • AAC
          • MP3
          • WAV
          • WMA (v2 - v9.2 arası)
          • WMA-PRO (v9 ve v10)
          Fotoğraf Görüntüleme Formatları
          • JPEG
          • BMP
          • GIF
          • PNG
          • 360 fotoğraf
          • HEIF

        • Güç

          Şebeke elektriği
          AC 220 - 240 V 50/60 Hz
          Ortam sıcaklığı
          5°C - 35°C
          Bekleme modunda güç tüketimi
          < 0,3 W
          Güç Tasarrufu Özellikleri
          • Otomatik kapama zamanlayıcı
          • Görüntü dondurma (radyo için)
          • Ekonomik mod
          Cıva içeriği
          0  mg
          Kurşun mevcudiyeti
          Evet*
          Kapalı mod güç tüketimi
          Yok

        • AB Enerji kartı

          EPREL kayıt numaraları
          352912
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          75
          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          189
          SDR için enerji sınıfı
          G
          SDR için açık mod güç talebi
          134  W
          HDR için enerji sınıfı
          G
          HDR için açık mod güç talebi
          261  W
          Ağa bağlı bekleme modu
          <2,0  W
          Kapalı mod güç tüketimi
          geçersiz
          Kullanılan panel teknolojisi
          LED LCD

        • Ses

          Çıkış gücü (RMS)
          20 W
          Ses Geliştirme
          • A.I. Ses
          • Dolby Atmos
          • Dolby Bas Güçlendirme
          • Dolby Ses Sabitleyicisi
          • 5 Bant Ekolayzır
          • Net Konuşma Sesleri
          • Gece modu
          Hoparlör yapılandırması
          2 x 10 W tam aralıklı hoparlör

        • Boyutlar

          Kutu genişliği
          1899,0  mm
          Kutu yüksekliği
          1116,0  mm
          Kutu derinliği
          200,0  mm
          Set Genişliği
          1683,2  mm
          Set Yüksekliği
          974,6  mm
          Set Derinliği
          93,7  mm
          Set genişliği (stand ile)
          1683,2  mm
          Set yüksekliği (stand ile)
          993,0  mm
          Set derinliği (stand ile)
          299,4  mm
          Ürün ağırlığı
          33,5  kg
          Ürün ağırlığı (+stand)
          34,0  kg
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          42,3  kg
          VESA duvara monte edilmeye uygun
          600 x 400 mm
          Stand derinliği
          299,4  mm
          Stand yüksekliği
          18,4  mm
          Stand genişliği
          800/ 1364  mm

        • Tasarım

          TV'nin renkleri
          Açık gümüş rengi metal çerçeve
          Stand tasarımı
          Açık gümüş rengi oluklu stand

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Uzaktan Kumanda
          • 2 x AAA Pil
          • Güç kablosu
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          • Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü
          • Masa üstü stand

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Uzaktan Kumanda
        • 2 x AAA Pil
        • Güç kablosu
        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        • Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü
        • Masa üstü stand

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            • EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.
            • 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.
            • TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
            • Philips TV Remote uygulaması ve ilgili işlevler TV modeli, operatör ve ülkenin yanı sıra akıllı cihazın modeli ve İşletim Sistemine göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/TVRemoteapp.
            • Smart TV uygulama teklifleri, TV modeli ve ülkeye göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/smarttv.
            • USB kayıt özelliği sadece dijital kanallarda kullanılabilir, kayıtlar yayın kopya koruması (CI+) tarafından sınırlanabilir. Ülke ve kanal kısıtlamaları uygulanabilir.
            • Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.
            • Amazon, Alexa ve ilgili tüm logolar Amazon.com, Inc. veya bağlı şirketlerinin ticari markalarıdır. Amazon Alexa, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
            • Google Asistan ile çalışır özelliği, Google'ın işlevi kullanıma sunduğu ülkelerde geçerlidir.

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