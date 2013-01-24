Philips P5 Motoru. Kaynak ne olursa olsun, her zaman mükemmel.

Philips P5 Perfect Görüntü Motoru ile artık sevdiğiniz içerikler çok daha parlak. Ayrıntılar gözle görülür ölçüde daha fazla derinlik kazanır. Renkler daha canlı, cilt tonları ise daha doğal görünür. Kontrast o kadar nettir ki, her ayrıntıyı hissedebilirsiniz. Hareketler son derece akıcı hale gelir, böylece oyun ne kadar hızlı olursa olsun topu asla gözden kaybetmezsiniz.