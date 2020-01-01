Kutudaki diğer öğeler
- Uzaktan Kumanda
- 2 x AAA Pil
- Güç kablosu
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü
- Masa üstü stand
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Alexa ve Ambilight ile yeni boyutları keşfedin.
İzleme deneyiminize yeni boyutlar kazandırın. Dahili Alexa'ya sahip bu Philips Smart TV'yi sesinizle kontrol edebilirsiniz. Ambilight; filmler, müzikler veya oyunlara göre ortamı ayarlar. Görüntü kalitesi ise sevdiğiniz içerikler kadar mükemmeldir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Alexa ve Ambilight ile yeni boyutları keşfedin.
İzleme deneyiminize yeni boyutlar kazandırın. Dahili Alexa'ya sahip bu Philips Smart TV'yi sesinizle kontrol edebilirsiniz. Ambilight; filmler, müzikler veya oyunlara göre ortamı ayarlar. Görüntü kalitesi ise sevdiğiniz içerikler kadar mükemmeldir. Tüm faydaları görün
Alexa ve Ambilight ile yeni boyutları keşfedin.
İzleme deneyiminize yeni boyutlar kazandırın. Dahili Alexa'ya sahip bu Philips Smart TV'yi sesinizle kontrol edebilirsiniz. Ambilight; filmler, müzikler veya oyunlara göre ortamı ayarlar. Görüntü kalitesi ise sevdiğiniz içerikler kadar mükemmeldir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Alexa ve Ambilight ile yeni boyutları keşfedin.
İzleme deneyiminize yeni boyutlar kazandırın. Dahili Alexa'ya sahip bu Philips Smart TV'yi sesinizle kontrol edebilirsiniz. Ambilight; filmler, müzikler veya oyunlara göre ortamı ayarlar. Görüntü kalitesi ise sevdiğiniz içerikler kadar mükemmeldir. Tüm faydaları görün
4K UHD LED Smart TV
Toplam:
Philips Ambilight ile her kare size daha yakındır. TV'nin kenarlarındaki akıllı LED'ler ekrandaki hareketlere tepki verir ve büyüleyici bir ışıltı yayar. Bu deneyimi bir kez yaşadıktan sonra diğer TV'lerden nasıl keyif aldığınızı sorgulayacaksınız.
Birinci sınıf Dolby ses ve video formatı desteği, izlediğiniz HDR içeriğin inanılmaz derecede gerçekçi görüneceği (ve duyulacağı) anlamına gelir. İster en yeni dizileri, ister bir Blu-Ray disk setini izleyin, tam anlamıyla yönetmenin hedeflediği kontrast, parlaklık ve renklerin tadını çıkarırsınız. Ayrıca netlik, ayrıntı ve derinlik sunan geniş bir ses deneyimi elde edersiniz.
Philips P5 Perfect Görüntü Motoru ile artık sevdiğiniz içerikler çok daha parlak. Ayrıntılar gözle görülür ölçüde daha fazla derinlik kazanır. Renkler daha canlı, cilt tonları ise daha doğal görünür. Kontrast o kadar nettir ki, her ayrıntıyı hissedebilirsiniz. Hareketler son derece akıcı hale gelir, böylece oyun ne kadar hızlı olursa olsun topu asla gözden kaybetmezsiniz.
Philips 4K UHD TV'niz HDR10+ ve Dolby Vision dahil tüm önemli HDR formatlarıyla uyumludur. İster kaçırmamanız gereken bir dizi izleyin, ister en yeni video oyununu oynayın, gölgeler hep daha derin olur. Parlak yüzeyler ışıldar. Renkler ise çok daha gerçekçi görünür.
Artık Philips Smart TV'yi sesinizle kumanda edebilirsiniz. Alexa'dan kanal değiştirmesini, oyun konsoluna geçmesini veya ışıklar ve termostat gibi akıllı ev cihazlarını kontrol etmesini isteyin. Alexa ile bütün bunları ve daha fazlasını yapabilirsiniz.
Hızlı ve sezgisel bir işletim sistemi olan SAPHI sayesinde Philips Smart TV'nizi keyifle kullanırsınız. Tek bir düğmeyle net, simge tabanlı menüye erişimin keyfini çıkarın. YouTube, Netflix ve daha fazlasını içeren popüler Philips Smart TV uygulamalarına hızlıca erişin.
Philips HDR10+ TV ile görüntü kalitesi daha da etkileyici ve gerçekçi. Dinamik meta veriler, TV'nizin parlaklık seviyesini her karede ayarlamasını sağlar. Parlak gökyüzünden mum ışığıyla aydınlatılan tapınaklara, renkler son derece gerçekçi görünür. Orijinal detaylar korunur. Kontrast ise kusursuzdur.
Hızlı ve sezgisel bir işletim sistemi olan SAPHI sayesinde Philips Smart TV'nizi keyifle kullanırsınız. Muhteşem görüntü kalitesinin ve tek bir düğmeyle net, simge tabanlı menüye erişimin keyfini çıkarın. TV'nizi kolaylıkla kullanın ve YouTube, Netflix ve Amazon Prime Video gibi popüler Philips Smart TV uygulamalarına hızlıca erişin.
Şimdi Saphi TV'nizi Google Home, Google Nest ve Google Nest mini gibi Google cihazlarıyla kontrol edebilirsiniz. Google cihazlarıyla Saphi TV'nizde en sevdiğiniz içerikleri izleyip oynatın.
Ambilight
Görüntü/Ekran
Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
Smart TV Özellikleri
İşleme
Tuner/Alım/İletim
Bağlantı
Multimedya Uygulamaları
Güç
AB Enerji kartı
Ses
Boyutlar
Tasarım
Aksesuarlar