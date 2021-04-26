Üstün his. Üstün detay.

Derin siyahlar. Canlı renkler. Bu Philips MiniLED TV ile oyunlardan filmlere kadar ekranda gördüğünüz her şey daha gerçekçi. Size uzanıp dokunmak isteyeceğiniz kadar gerçekçi bir görüntü sunar. Hepsi, 4 taraflı Ambilight'ın büyüsüyle daha da büyük ve daha sürükleyici Tüm faydaları görün