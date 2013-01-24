Önemli HDR formatları. Yönetmenin gözünden bakın.

Philips TV'niz, HDR10+ video biçiminden en iyi şekilde yararlanmak üzere geliştirilmiştir. Kontrast, renk ve parlaklık seviyeleri her karede ayarlanır. İster kaçırmamanız gereken bir dizi, ister gişe rekortmeni yeni bir film izleyin, gölgeler hep daha derin olur. Parlak yüzeyler ışıldar. Renkler ise çok daha gerçekçi görünür. Dolby Vision ve Dolby Atmos. Sinema kalitesinde görüntü ve ses.