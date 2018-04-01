2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
65PUS8700/12
Gücünü Android TV'den alan, 4K Kıvrımlı LED TV
Hiçbir şeyden fedakarlık etmeyin: Gücünü Android'den alan 8700 serisi UHD Kıvrımlı TV, kaliteli malzemeler ve teknolojiyi şık hatlarla birleştiriyor. Üstün dokunuşlar arasında 3 taraflı Ambilight, Dört Çekirdekli işlemci ve görünür ses çubuğuna sahip krom stand vardır.
164 cm (65 inç)
4K Ultra HD LED TV
Dört Çekirdekli, 16GB, genişletilebilir
Çift Tuner DVB-T/T2/C/S/S2
Ultra HD TV, geleneksel Full HD TV'den 4 kat daha yüksek çözünürlüğe sahiptir. 8 milyondan fazla piksel ve benzersiz Ultra Çözünürlük geliştirme teknolojimiz sayesinde, orijinal içerik ne olursa olsun daha iyi görüntüler elde edersiniz. Geliştirilmiş keskinlik, artırılmış derinlik algısı, üstün kontrast, akıcı doğal hareket ve kusursuz ayrıntıların tadını çıkarın.
Philips Dört Çekirdekli işlemci, heyecan verici bir oyun deneyimi için Android'in gücüyle bir araya geliyor. Android ile TV'nizde süper hızlı, sezgisel ve keyifli bir şekilde gezinebilir, uygulama başlatabilir ve video oynatabilirsiniz.
Hayatınızı istediğiniz gibi yaşıyorsunuz; artık benzersiz tarzınıza uyan bir TV'ye sahip olmanın zamanı gelmedi mi? Kıvrımlı TV'miz geleneksel tasarımın kurallarını bükerek cesur ve modern bir görünüm sunuyor. Yüksek seviyede görüntü kalitesi ile bir Philips TV'den beklediklerinizin hepsine sahip.
2.8
5 üzerinden
8
İncelemeler
Yamy
01/04/2018
Türkiye
Kesinliklee
Sonuna kadar parasını hak eden bir tv. Tasarımı görüntü ve malzeme kalitesi krom soundbarı mükemmel öteli. Ambilight ve tv nin muhteşem uyumu.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 8700 series 65PUS8700 Gücünü Android TV™'den alan, 4K Kıvrımlı LED TV için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 8700 series 65PUS8700 Gücünü Android TV™'den alan, 4K Kıvrımlı LED TV için yapılmıştır
Tango01
12/09/2019
Türkiye
Phılips tv 55 pus 8700
Phılips markasını çok beğenir ve hayranlıkla takip ederdim taki bu televizyonu alıncaya kadar devamlı phılips tv kullandım çok memnun kaldım ve tv alacakları phılıps almaya yönlerdirdim.Evde 46 inç phılips tv vardı memnun olduğum için 55 inç tv almak istedim almadan önce çok araştırdım yine phılips almaya karar verdim özellikleri tam istediğim gibi 4 K 3D curvet gibi özellikleri vardı hemen aldım servis getirip kurdu görüntü mükemmel ses iyiydi 4Kyı izliyemiyorduk servis tekrar geldi yazılım attı 4K yı izlemeye başladık bu seferde televizyon anormel olmaya başladı açtığımız zaman ses bozuk çıkıyor kendi kendine görüntü gidiyor servise telefon açtım yazılım attığımız için böyle sorunlar olabilr dedi şaşırdım kaldım phılips gibi bir marka bu şekilde olsun hayret diğer markalarda böyle bir şey yok birde yetmezmiş gibi ekranda beyaz parlak nokta oluştu servis gelip tvyi aldı merkez servise gönderdiler bekliyoruz .phılips servisine mehmet ali beye çok teşekkürler her zaman bıkmadan yardımcı oldu.
Bu değerlendirme 8700 series 55PUS8700 Gücünü Android TV™'den alan, 4K Kıvrımlı LED TV için yapılmıştır
Bu değerlendirme 8700 series 55PUS8700 Gücünü Android TV™'den alan, 4K Kıvrımlı LED TV için yapılmıştır
Istanbul3435
01/08/2017
Türkiye
sistem
tv içindeki işlemci internette gezinmek için yetersiz. Rahat kullanım için tvyi sadece ekran olarak kullanıp harici kaynaktan beslemek lazım. android sistemi tv'yi açıp kapatırken sorun çıkarıyor. Ses sitemi yetersiz. Bir yıl kulanım sonunda piksellerdeki ledler patladı.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 8700 series 65PUS8700 Gücünü Android TV™'den alan, 4K Kıvrımlı LED TV için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 8700 series 65PUS8700 Gücünü Android TV™'den alan, 4K Kıvrımlı LED TV için yapılmıştır
24 Şubat 2023 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasında İsveç, Danimarka, Finlandiya, Norveç, Birleşik Krallık, Almanya, Avusturya ve Fransa'da gerçekleştirilen Ambilight Deneme Programı sonuçlarına dayanmaktadır. Bu süre boyunca katılımcıların %99,91'i, hiçbir gerekçe göstermeden tam para iadesiyle ürünü iade etme hakkına sahip olmalarına rağmen Ambilight TV'lerini ellerinde tutmayı tercih etti.
Ebeveynler, 3D izleme sırasında çocuklarının yanında bulunmalı ve yukarıda belirtilen rahatsızlıklardan birini yaşamadıklarından emin olmalıdır. 3D izleme, görsel sistemleri tam olarak gelişmemiş olduğundan 6 yaş altındaki çocuklara önerilmez.
EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.
Android Uygulaması teklifleri ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen ülkenizdeki Google Play Store'u ziyaret edin.
365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.
TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
(Philips) yalnızca belirli Philips oynatıcılarıyla uyumludur.
Google Cast fonksiyonelliği Google Cast Ready uygulamalar ve cihazlara tabidir. Daha fazla bilgi için lütfen Google Cast ürün sayfasını ziyaret edin.
Philips TV Remote uygulaması ve ilgili işlevler TV modeli, operatör ve ülkenin yanı sıra akıllı cihazın modeli ve İşletim Sistemine göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV uygulama teklifleri, TV modeli ve ülkeye göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/smarttv.
USB kayıt özelliği sadece dijital kanallarda kullanılabilir, kayıtlar yayın kopya koruması (CI+) tarafından sınırlanabilir. Ülke ve kanal kısıtlamaları uygulanabilir.