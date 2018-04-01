ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Ön ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ana fotoğraf
  • Uzaktan kumanda fotoğrafı
  • Uzaktan kumanda fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Konektör yandan çizimi
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Birincil görüntü
  • Ön ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ana fotoğraf
  • Uzaktan kumanda fotoğrafı
  • Uzaktan kumanda fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Konektör yandan çizimi
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Birincil görüntü

Üretimden kaldırıldı

8700 seriesGücünü Android TV™'den alan, 4K Kıvrımlı LED TV

65PUS8700/12

2.8

| (8) İncelemeler

Gücünü Android TV'den alan, 4K Kıvrımlı LED TV

Hiçbir şeyden fedakarlık etmeyin: Gücünü Android'den alan 8700 serisi UHD Kıvrımlı TV, kaliteli malzemeler ve teknolojiyi şık hatlarla birleştiriyor. Üstün dokunuşlar arasında 3 taraflı Ambilight, Dört Çekirdekli işlemci ve görünür ses çubuğuna sahip krom stand vardır.

Tüm avantajları görüntüleyin
TV brand claim gold

Ambilight TV'yi deneyenlerin %99,91'i onu bir daha asla geri vermek istemiyor. 1

3 taraflı Ambilight ile

Gücünü Android TV'den alan, 4K Kıvrımlı LED TV

  • 164 cm (65 inç)

  • 4K Ultra HD LED TV

  • Dört Çekirdekli, 16GB, genişletilebilir

  • Çift Tuner DVB-T/T2/C/S/S2

4K Ultra HD: Daha önce görmediğiniz çözünürlük

Ultra HD TV, geleneksel Full HD TV'den 4 kat daha yüksek çözünürlüğe sahiptir. 8 milyondan fazla piksel ve benzersiz Ultra Çözünürlük geliştirme teknolojimiz sayesinde, orijinal içerik ne olursa olsun daha iyi görüntüler elde edersiniz. Geliştirilmiş keskinlik, artırılmış derinlik algısı, üstün kontrast, akıcı doğal hareket ve kusursuz ayrıntıların tadını çıkarın.

Dört Çekirdek ve dahili Android'in gücünü açığa çıkarın

Dört Çekirdek ve dahili Android'in gücünü açığa çıkarın

Philips Dört Çekirdekli işlemci, heyecan verici bir oyun deneyimi için Android'in gücüyle bir araya geliyor. Android ile TV'nizde süper hızlı, sezgisel ve keyifli bir şekilde gezinebilir, uygulama başlatabilir ve video oynatabilirsiniz.

Philips Kıvrımlı TV ile kendinizi ifade edin

Philips Kıvrımlı TV ile kendinizi ifade edin

Hayatınızı istediğiniz gibi yaşıyorsunuz; artık benzersiz tarzınıza uyan bir TV'ye sahip olmanın zamanı gelmedi mi? Kıvrımlı TV'miz geleneksel tasarımın kurallarını bükerek cesur ve modern bir görünüm sunuyor. Yüksek seviyede görüntü kalitesi ile bir Philips TV'den beklediklerinizin hepsine sahip.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

2.8

5 üzerinden

8

İncelemeler

01/04/2018

Türkiye

Türkiye

Kesinliklee

Sonuna kadar parasını hak eden bir tv. Tasarımı görüntü ve malzeme kalitesi krom soundbarı mükemmel öteli. Ambilight ve tv nin muhteşem uyumu.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 8700 series 65PUS8700 Gücünü Android TV™'den alan, 4K Kıvrımlı LED TV için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 8700 series 65PUS8700 Gücünü Android TV™'den alan, 4K Kıvrımlı LED TV için yapılmıştır

12/09/2019

Türkiye

Türkiye

Phılips tv 55 pus 8700

Phılips markasını çok beğenir ve hayranlıkla takip ederdim taki bu televizyonu alıncaya kadar devamlı phılips tv kullandım çok memnun kaldım ve tv alacakları phılıps almaya yönlerdirdim.Evde 46 inç phılips tv vardı memnun olduğum için 55 inç tv almak istedim almadan önce çok araştırdım yine phılips almaya karar verdim özellikleri tam istediğim gibi 4 K 3D curvet gibi özellikleri vardı hemen aldım servis getirip kurdu görüntü mükemmel ses iyiydi 4Kyı izliyemiyorduk servis tekrar geldi yazılım attı 4K yı izlemeye başladık bu seferde televizyon anormel olmaya başladı açtığımız zaman ses bozuk çıkıyor kendi kendine görüntü gidiyor servise telefon açtım yazılım attığımız için böyle sorunlar olabilr dedi şaşırdım kaldım phılips gibi bir marka bu şekilde olsun hayret diğer markalarda böyle bir şey yok birde yetmezmiş gibi ekranda beyaz parlak nokta oluştu servis gelip tvyi aldı merkez servise gönderdiler bekliyoruz .phılips servisine mehmet ali beye çok teşekkürler her zaman bıkmadan yardımcı oldu.

Bu değerlendirme 8700 series 55PUS8700 Gücünü Android TV™'den alan, 4K Kıvrımlı LED TV için yapılmıştır

Bu değerlendirme 8700 series 55PUS8700 Gücünü Android TV™'den alan, 4K Kıvrımlı LED TV için yapılmıştır

01/08/2017

Türkiye

Türkiye

sistem

tv içindeki işlemci internette gezinmek için yetersiz. Rahat kullanım için tvyi sadece ekran olarak kullanıp harici kaynaktan beslemek lazım. android sistemi tv'yi açıp kapatırken sorun çıkarıyor. Ses sitemi yetersiz. Bir yıl kulanım sonunda piksellerdeki ledler patladı.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 8700 series 65PUS8700 Gücünü Android TV™'den alan, 4K Kıvrımlı LED TV için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 8700 series 65PUS8700 Gücünü Android TV™'den alan, 4K Kıvrımlı LED TV için yapılmıştır

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma göre Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları ile ilgili tanıtım amaçlı bildirimler almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim!

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları
Yasal Uyarılar

  1. 24 Şubat 2023 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasında İsveç, Danimarka, Finlandiya, Norveç, Birleşik Krallık, Almanya, Avusturya ve Fransa'da gerçekleştirilen Ambilight Deneme Programı sonuçlarına dayanmaktadır. Bu süre boyunca katılımcıların %99,91'i, hiçbir gerekçe göstermeden tam para iadesiyle ürünü iade etme hakkına sahip olmalarına rağmen Ambilight TV'lerini ellerinde tutmayı tercih etti. 

  1. Ebeveynler, 3D izleme sırasında çocuklarının yanında bulunmalı ve yukarıda belirtilen rahatsızlıklardan birini yaşamadıklarından emin olmalıdır. 3D izleme, görsel sistemleri tam olarak gelişmemiş olduğundan 6 yaş altındaki çocuklara önerilmez.

  2. EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.

  3. Android Uygulaması teklifleri ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen ülkenizdeki Google Play Store'u ziyaret edin.

  4. 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.

  5. TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.

  6. (Philips) yalnızca belirli Philips oynatıcılarıyla uyumludur.

  7. Google Cast fonksiyonelliği Google Cast Ready uygulamalar ve cihazlara tabidir. Daha fazla bilgi için lütfen Google Cast ürün sayfasını ziyaret edin.

  8. Philips TV Remote uygulaması ve ilgili işlevler TV modeli, operatör ve ülkenin yanı sıra akıllı cihazın modeli ve İşletim Sistemine göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/TVRemoteapp.

  9. Smart TV uygulama teklifleri, TV modeli ve ülkeye göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/smarttv.

  10. USB kayıt özelliği sadece dijital kanallarda kullanılabilir, kayıtlar yayın kopya koruması (CI+) tarafından sınırlanabilir. Ülke ve kanal kısıtlamaları uygulanabilir.