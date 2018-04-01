Phılips markasını çok beğenir ve hayranlıkla takip ederdim taki bu televizyonu alıncaya kadar devamlı phılips tv kullandım çok memnun kaldım ve tv alacakları phılıps almaya yönlerdirdim.Evde 46 inç phılips tv vardı memnun olduğum için 55 inç tv almak istedim almadan önce çok araştırdım yine phılips almaya karar verdim özellikleri tam istediğim gibi 4 K 3D curvet gibi özellikleri vardı hemen aldım servis getirip kurdu görüntü mükemmel ses iyiydi 4Kyı izliyemiyorduk servis tekrar geldi yazılım attı 4K yı izlemeye başladık bu seferde televizyon anormel olmaya başladı açtığımız zaman ses bozuk çıkıyor kendi kendine görüntü gidiyor servise telefon açtım yazılım attığımız için böyle sorunlar olabilr dedi şaşırdım kaldım phılips gibi bir marka bu şekilde olsun hayret diğer markalarda böyle bir şey yok birde yetmezmiş gibi ekranda beyaz parlak nokta oluştu servis gelip tvyi aldı merkez servise gönderdiler bekliyoruz .phılips servisine mehmet ali beye çok teşekkürler her zaman bıkmadan yardımcı oldu.