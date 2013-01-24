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    Ultra İnce 4K UHD LED Android TV

    65PUS8303/12
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Ultra İnce 4K UHD LED Android TV Ultra İnce 4K UHD LED Android TV Ultra İnce 4K UHD LED Android TV
      -{discount-value}
    • Play Pause

      Ultra İnce 4K UHD LED Android TV

      65PUS8303/12
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Ultra İnce 4K UHD LED Android TV

      Philips 8300 TV ile en sevdiğiniz içeriklerin keyfini çıkarın. TV'yi belirli bir açıdan izlediğinizde bile canlı, gerçekçi renkleri ve net 4K UHD görüntü kalitesini deneyimlersiniz. Ambilight ile film ve oyun gecelerinize renk katın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Ultra İnce 4K UHD LED Android TV

      Ultra İnce 4K UHD LED Android TV

      Philips 8300 TV ile en sevdiğiniz içeriklerin keyfini çıkarın. TV'yi belirli bir açıdan izlediğinizde bile canlı, gerçekçi renkleri ve net 4K UHD görüntü kalitesini deneyimlersiniz. Ambilight ile film ve oyun gecelerinize renk katın. Tüm faydaları görün

      Ultra İnce 4K UHD LED Android TV

      Philips 8300 TV ile en sevdiğiniz içeriklerin keyfini çıkarın. TV'yi belirli bir açıdan izlediğinizde bile canlı, gerçekçi renkleri ve net 4K UHD görüntü kalitesini deneyimlersiniz. Ambilight ile film ve oyun gecelerinize renk katın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Ultra İnce 4K UHD LED Android TV

      Ultra İnce 4K UHD LED Android TV

      Philips 8300 TV ile en sevdiğiniz içeriklerin keyfini çıkarın. TV'yi belirli bir açıdan izlediğinizde bile canlı, gerçekçi renkleri ve net 4K UHD görüntü kalitesini deneyimlersiniz. Ambilight ile film ve oyun gecelerinize renk katın. Tüm faydaları görün

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        Ultra İnce 4K UHD LED Android TV

        Toplam:

        Ultra İnce 4K UHD LED Android TV

        3 taraflı Ambilight ile

        • 164 cm (65 inç) Ambilight TV
        • 2800 Görüntü Performansı İndeksi
        • HDR premium WCG %90
        • P5 Perfect Görüntü Motoru
        Philips P5 Motoru. Kaynak ne olursa olsun, her zaman mükemmel.

        Philips P5 Motoru. Kaynak ne olursa olsun, her zaman mükemmel.

        Philips P5 Perfect Görüntü Motoru ile artık sevdiğiniz içerikler çok daha parlak. Ayrıntılar gözle görülür ölçüde daha fazla derinlik kazanır. Renkler daha canlı, cilt tonları ise daha doğal görünür. Kontrast o kadar nettir ki, her ayrıntıyı hissedebilirsiniz. Hareketler son derece akıcı hale gelir, böylece oyun ne kadar hızlı olursa olsun topu asla gözden kaybetmezsiniz.

        HDR Premium. Gelişmiş renk, derinlik ve boyut

        HDR Premium. Gelişmiş renk, derinlik ve boyut

        Yüksek Dinamik Aralık Premium, yeni bir video standardıdır. Kontrast ve renklerdeki gelişmiş özellikleri ile evde eğlence keyfini baştan tanımlar. Orijinal zenginliği ve canlılığı yakalayan ancak yönetmenin hedeflediği içeriği de doğru biçimde yansıtan bu duyulara hitap eden deneyimin tadını çıkarın. Sonuç mu? Hiç olmadığı kadar parlak vurgular, daha zengin kontrast, daha yoğun renkler ve daha canlı ayrıntılar.

        Dahili Google Asistan. İçerikler ve çok daha fazlasının kontrolü sizde

        Dahili Google Asistan. İçerikler ve çok daha fazlasının kontrolü sizde

        Philips Android TV'nizi sesinizle kontrol edin. Oyun oynamak, Netflix izlemek veya Google Play Store'da içerikler ve uygulamalar mı aramak istiyorsunuz? TV'nize söylemeniz yeterli. Ayrıca yerinizden kalkmanıza gerek kalmadan Google Assistant uyumlu akıllı ev cihazlarına komut vererek ışıkları kısabilir veya film geceniz için evin sıcaklığını ayarlayabilirsiniz.

        Google Play Store ve Philips uygulama galerisi. Üstelik dahası da var.

        Google Play Store ve Philips uygulama galerisi. Üstelik dahası da var.

        Google Play Store ve Philips Uygulama Galerisi ile geleneksel TV programlarının ötesine geçin. Sınırsız sayıda film, TV, müzik, uygulama ve çevrimiçi oyunun keyfini çıkarın. Üstelik dahası da var.

        Ambilight. Duyguyu ekranın ötesine taşır.

        Ambilight. Duyguyu ekranın ötesine taşır.

        Philips Ambilight, filmleri ve oyunları daha sürükleyici hale getirir ve müzik akışına ışıklarla eşlik eder. Üstelik, ekranınız olduğundan çok daha büyük görünür. TV'nin kenarlarındaki akıllı LED'ler, ekrandaki renkleri gerçek zamanlı olarak duvarlara ve odanın içine yansıtır. Philips Ambilight, ortamınızı mükemmel biçimde aydınlatır. En sevdiğiniz içerikleri bu muhteşem TV'de deneyimleyin.

        IPS Nano Renk. Odanın neresinde oturuyor olursanız olun, zengin renklerin keyfini çıkarın.

        İster film gecesi düzenliyor, ister maç izliyor veya oyun oynuyor olun; IPS Nano Renk teknolojisi canlı renkler ve geniş görüntüleme açısı sunar. Tek parça, nanometre boyutlu parçacıklar ekrandan çıkan fazla ışığı emer. TV'yi 60 dereceye varan bir açıda izliyor olsanız bile kırmızılar kırmızı kalır; yeşil çimenler yeşil görünür ve mavi her zaman mavidir.

        Philips Triple Ring teknolojisiyle daha güçlü ses

        Gelişmiş Philips Triple Ring teknolojisiyle hoparlörler, subwoofer'larımızda çok daha güçlü şekilde hareket edebiliyor. Daha çok hareket, daha etkileyici bir deneyim demektir. Bu sayede ince Philips TV tasarımımızda bile güçlü sesin tadını çıkarabilirsiniz.

        DTS HD Premium Sound. Derin baslar ve kristal netliğinde diyaloglar

        DTS HD Premium Suite, hoparlörünüzden en iyi sesi elde etmeniz için üstün ses işlemcisi sunar. Dalgalanma, kesilme veya bozulma olmadan orijinal içeriğin saflığını korumanın yanı sıra sesin etkileyici, basın derin ve diyalogların kristal netliğinde duyulmasını sağlar.

        Geniş renk gamı. Daha fazla renk. Daha fazla canlılık.

        Geniş Renk Gamı, %72 oranındaki standart renk gamını %90 ila %99'a çıkararak daha canlı ve parlak renkler sunar. Yeşil, mavi ve kırmızının en canlı tonlarını deneyimleyin. Kapsamlı renk üretimi özellikleriyle 4K Ultra HD TV, dijital sinema performansına hiç olmadığı kadar yakın.

        Teknik Özellikler

        • Ambilight

          Ambilight Versiyonu
          3 taraflı
          Ambilight Özellikleri
          • Dahili Ambilight+Hue
          • Ambilight Müzik
          • Oyun Modu
          • Duvar rengine uyarlanma
          • Dinlenme modu

        • Görüntü/Ekran

          Ekran
          4K Ultra HD LED
          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          164  cm
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          65  inç
          Ekran çözünürlüğü
          3840x2160
          En-boy oranı
          16:9
          Görüntü geliştirme
          • Ultra Çözünürlük
          • Micro Dimming Pro
          • Geniş Renk Gamı %90 DCI/P3
          • HDR Premium
          Pixel motoru
          P5 Perfect Görüntü Motoru
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          65 inç

        • Android TV

          İS
          Android TV™ 8 (Oreo)
          Önceden yüklenmiş uygulamalar
          • Google Play Movies*
          • Google Play Music*
          • Google arama
          • YouTube
          Bellek boyutu(Flash)
          16GB*

        • Smart TV Özellikleri

          Kullanıcı Etkileşimi
          SimplyShare
          Etkileşimli TV
          HbbTV
          Program
          • Pause TV
          • USB Kayıt*
          SmartTV uygulamaları*
          • Çevrimiçi Video Mağazaları
          • Açık İnternet Tarayıcısı
          • Social TV
          • İstek Üzerine TV
          • Youtube
          Kurulum Kolaylığı
          • Philips cihazlarını otomatik algılama
          • Cihaz bağlantı sihirbazı
          • Ağ kurulum sihirbazı
          • Ayarlar yardımcısı sihirbazı
          Kullanım Kolaylığı
          • Tek Smart Menü düğmesi
          • Ekran Üzeri Kullanım Kılavuzu
          Yükseltilebilir bellenim
          • Otomatik bellenim yükseltme sihirbazı
          • USB yoluyla yükseltilebilir bellenim
          • Çevrimiçi bellenim yükseltme
          Ekran Format Ayarları
          • Temel - Ekran Doldurma
          • Ekrana Sığdırma
          • Gelişmiş - Kaydırma
          • Yakınlaştırma, Uzatma
          Philips TV Remote uygulaması*
          • Uygulamalar
          • Kanallar
          • Kontrol
          • Şimdi TV'de
          • TV Rehberi
          • İstek Üzerine Video
          Uzaktan Kumanda
          • Klavyeli
          • Sesli

        • İşleme

          İşleme Gücü
          Dört Çekirdekli

        • Ses

          Çıkış gücü (RMS)
          25 W
          Ses Geliştirme
          • Akıllı Ses
          • DTS-HD Premium Sound
          • DTS Studio Sound
          • DTS TruSurround
          Ses Özellikleri
          Triple ring teknolojisi
          Hoparlör yapılandırması
          2 x 6,25 W orta-yüksek hoparlör, 12,5 W woofer

        • Bağlantı

          HDMI bağlantı sayısı
          4
          USB sayısı
          2
          Komponent sayısı (YPbPr)
          1
          Kablosuz bağlantılar
          • Çift Bant
          • Dahili Wi-Fi 802.11ac 2x2
          Diğer bağlantılar
          • Common Interface Plus (CI+)
          • Dijital ses çıkışı (optik)
          • IEC75 Anten
          • Uydu Konektörü
          • Ethernet-LAN RJ-45
          • Sol/Sağ Ses girişi
          • Kulaklık çıkışı
          HDMI özellikleri
          • 4K
          • Ses Dönüş Kanalı
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Uzaktan kumanda geçişi
          • Sistem ses kontrolü
          • Sistem bekleme
          • Tek dokunuşla oynatma
          HDCP 2.2
          Evet, tüm HDMI'larda

        • Multimedya Uygulamaları

          Video Oynatma Formatları
          • Kapsamlar: AVI, MKV
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • WMV9/VC1
          • HEVC (H.265)
          • VP9
          Altyazı Formatları Desteği
          • .SRT
          • .SUB
          • .TXT
          • .SMI
          Müzik Çalma Formatları
          • AAC
          • MP3
          • WAV
          • WMA (v2 - v9.2 arası)
          • WMA-PRO (v9 ve v10)
          Fotoğraf Görüntüleme Formatları
          • JPEG
          • BMP
          • GIF
          • PNG

        • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

          HDMI1/2'de bilgisayar girişleri
          • 60 Hz'de 4K UHD 3840x2160 değerine kadar
          • HDR destekli, HDR10/ HLG
          HDMI3/4'te bilgisayar girişleri
          60 Hz'de 4K UHD 3840x2160 değerine kadar
          HDMI1/2'de video girişleri
          • 60 Hz'de 4K UHD 3840x2160 değerine kadar
          • HDR destekli, HDR10/ HLG
          HDMI3/4'te video girişleri
          60 Hz'de 4K UHD 3840x2160 değerine kadar

        • Tuner/Alım/İletim

          HEVC desteği
          Evet
          Dijital TV
          DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
          MPEG Desteği
          • MPEG2
          • MPEG4
          Video Oynatma
          • NTSC
          • PAL
          • SECAM
          TV Program rehberi*
          8 günlük Elektronik Program Rehberi
          Sinyal gücü göstergesi
          Evet
          Teletekst
          1000 sayfa Yardımlı Metin

        • Güç

          Şebeke elektriği
          AC 220 - 240 V 50/60 Hz
          Bekleme modunda güç tüketimi
          < 0,3 W
          Kapalı modu güç tüketimi
          Yok  W
          Güç Tasarrufu Özellikleri
          • Otomatik kapama zamanlayıcı
          • Görüntü dondurma (radyo için)
          • Işık sensörü
          Ortam sıcaklığı
          5°C - 35°C
          AB Enerji Etiketine uygun güç
          110  W
          Yıllık enerji tüketimi
          161  kW·s
          Cıva içeriği
          0  mg
          Kurşun mevcudiyeti
          Evet*
          Enerji Etiketi Sınıfı
          A+

        • Boyutlar

          Kutu genişliği
          1600  mm
          Kutu yüksekliği
          995  mm
          Kutu derinliği
          185  mm
          Set Genişliği
          1455,1  mm
          Set Yüksekliği
          837,2  mm
          Set Derinliği
          50,3  mm
          Set genişliği (stand ile)
          1455,1  mm
          Set yüksekliği (stand ile)
          889,8  mm
          Set derinliği (stand ile)
          304,5  mm
          TV standı genişlik mesafesi
          567,9  mm
          VESA duvara monte edilmeye uygun
          400 x 300 mm
          Ürün ağırlığı
          29,0  kg
          Ürün ağırlığı (+stand)
          31,7  kg
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          41,3  kg

        • Renk ve Kaplama

          TV Önü
          Metalik Gümüş

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Uzaktan Kumanda
          • 2 x AA Pil
          • Güç kablosu
          • Mini jak - L/R kablosu
          • Mini jak - YPbPr kablosu
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          • Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü
          • Masa üstü stand

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Uzaktan Kumanda
        • 2 x AA Pil
        • Güç kablosu
        • Mini jak - L/R kablosu
        • Mini jak - YPbPr kablosu
        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        • Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü
        • Masa üstü stand

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            • EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.
            • Android Uygulaması teklifleri ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen ülkenizdeki Google Play Store'u ziyaret edin.
            • 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.
            • TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
            • Philips TV Remote uygulaması ve ilgili işlevler TV modeli, operatör ve ülkenin yanı sıra akıllı cihazın modeli ve İşletim Sistemine göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/TVRemoteapp.
            • Smart TV uygulama teklifleri, TV modeli ve ülkeye göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/smarttv.
            • USB kayıt özelliği sadece dijital kanallarda kullanılabilir, kayıtlar yayın kopya koruması (CI+) tarafından sınırlanabilir. Ülke ve kanal kısıtlamaları uygulanabilir.
            • Amazon Uygulamalarınız ülkenizde her zaman kullanıma uygun olmayabilir. (Amazon uygulamaları şu anda yalnızca BK, Almanya ve Avusturya'da kullanılabilir)
            • (Philips) yalnızca belirli Philips oynatıcılarıyla uyumludur.
            • Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.
            • İşlevselliği, ChromeCast yerleşik uygulamalarına ve akıllı cihazlara bağlıdır. Daha fazla bilgi için lütfen ChromeCast yerleşik ürün sayfalarını ziyaret edin.
            • Dahili Google Asistan, 2018 Android TV'ler için yazılım güncellemesi olarak gelir.
            • Bulut Oyun teklifi oyun sağlayıcılarına bağlıdır.

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