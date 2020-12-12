2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
65PUS7803/12
4K UHD Ultra İnce LED Android TV
Özgün malzemeler, zarif tasarım. Ultra ince Philips 7800 ile olağanüstü 4K çözünürlüğü deneyimleyin. P5 Görüntü İşleme Motorumuz sayesinde en sevdiğiniz programları gelişmiş görüntü kalitesinde izleyin.
164 cm (65 inç) Ambilight TV
1700 Görüntü Performansı İndeksi
HDR Plus
P5 Perfect Görüntü Motoru
DTS HD Premium Suite, hoparlörünüzden en iyi sesi elde etmeniz için üstün ses işlemcisi sunar. Dalgalanma, kesilme veya bozulma olmadan orijinal içeriğin saflığını korumanın yanı sıra sesin etkileyici, basın derin ve diyalogların kristal netliğinde duyulmasını sağlar.
Geleneksel Full HD'den dört kat daha yüksek çözünürlüğe sahip Ultra HD, 8 milyondan fazla piksel ve benzersiz Ultra Çözünürlük Geliştirme teknolojimiz ile ekranınıza hayat verir. Üstün derinlik, kontrast, doğal hareket ve canlı ayrıntılar ile daha net görüntüler elde ederek orijinal içeriği daima daha yüksek kalitede deneyimleyin.
Philips Dört Çekirdekli işlemci, heyecan verici bir oyun deneyimi için Android'in gücüyle bir araya geliyor. Android ile TV'nizde süper hızlı, sezgisel ve keyifli bir şekilde gezinebilir, uygulama başlatabilir ve video oynatabilirsiniz.
4.0
5 üzerinden
19
İncelemeler
aslan1610
12/12/2020
Türkiye
Çok Başarılı Bir ürün
Her özelliği ile mükemmel bir televizyon. 3 senedir kullanıyorum ve çok başarılı. Android işletim sistemi, görüntü kalitesi, ambilight özelliği, hızlı ve donma yapmaması..
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 7800 series 49PUS7803 Ultra İnce 4K UHD LED Android TV için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2018-12-12
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 7800 series 49PUS7803 Ultra İnce 4K UHD LED Android TV için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2018-12-12
Ahmetcxx
09/04/2020
Türkiye
Süper ötesi anlatılmaz
Phılıps der geçerim. Tavsiye ederim ama ses kalitesini biraz daha düzeltmeleri lazım
Bu değerlendirme 7800 series 49PUS7803 Ultra İnce 4K UHD LED Android TV için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2019-03-09
Bu değerlendirme 7800 series 49PUS7803 Ultra İnce 4K UHD LED Android TV için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2019-03-09
brmd81
29/03/2019
Türkiye
Harika
Renkler canlı amblight anlatılmaz yaşanır interneti cep telefonundan bağladım gayet hızlı kullanımı kolay
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 7800 series 49PUS7803 Ultra İnce 4K UHD LED Android TV için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 7800 series 49PUS7803 Ultra İnce 4K UHD LED Android TV için yapılmıştır
24 Şubat 2023 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasında İsveç, Danimarka, Finlandiya, Norveç, Birleşik Krallık, Almanya, Avusturya ve Fransa'da gerçekleştirilen Ambilight Deneme Programı sonuçlarına dayanmaktadır. Bu süre boyunca katılımcıların %99,91'i, hiçbir gerekçe göstermeden tam para iadesiyle ürünü iade etme hakkına sahip olmalarına rağmen Ambilight TV'lerini ellerinde tutmayı tercih etti.
EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.
Android Uygulaması teklifleri ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen ülkenizdeki Google Play Store'u ziyaret edin.
365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.
TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
Philips TV Remote uygulaması ve ilgili işlevler TV modeli, operatör ve ülkenin yanı sıra akıllı cihazın modeli ve İşletim Sistemine göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV uygulama teklifleri, TV modeli ve ülkeye göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/smarttv.
USB kayıt özelliği sadece dijital kanallarda kullanılabilir, kayıtlar yayın kopya koruması (CI+) tarafından sınırlanabilir. Ülke ve kanal kısıtlamaları uygulanabilir.
Amazon Uygulamalarınız ülkenizde her zaman kullanıma uygun olmayabilir. (Amazon uygulamaları şu anda yalnızca Birleşik Krallık, Almanya ve Avusturya'da kullanılabilir)
Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.
Dahili Google Asistan, 2018 Android TV'ler için yazılım güncellemesi olarak gelir.
Bulut Oyun teklifi oyun sağlayıcılarına bağlıdır.
İşlevselliği, ChromeCast yerleşik uygulamalarına ve akıllı cihazlara bağlıdır. Daha fazla bilgi için lütfen ChromeCast yerleşik ürün sayfalarını ziyaret edin.
(Philips) yalnızca belirli Philips oynatıcılarıyla uyumludur.