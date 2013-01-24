Kutudaki diğer öğeler
- Uzaktan Kumanda
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü
- Güç kablosu
- Mini jak - L/R kablosu
- Mini jak - YPbPr kablosu
- Masa üstü stand
- Piller dahil: 2 x AAA Pil
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4K UHD LED Android TV
İster ailenizle film gecesi düzenleyin ister en önemli maçları izleyin, olağanüstü görüntü kalitesine ve mükemmel sese bayılacaksınız. Üstün performans sunan bu TV, tüm içeriklerinizi mükemmel kalitede ekrana getirir ve benzersiz bir deneyim sunmak için Ambilight'a sahiptir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
4K UHD LED Android TV
İster ailenizle film gecesi düzenleyin ister en önemli maçları izleyin, olağanüstü görüntü kalitesine ve mükemmel sese bayılacaksınız. Üstün performans sunan bu TV, tüm içeriklerinizi mükemmel kalitede ekrana getirir ve benzersiz bir deneyim sunmak için Ambilight'a sahiptir. Tüm faydaları görün
4K UHD LED Android TV
İster ailenizle film gecesi düzenleyin ister en önemli maçları izleyin, olağanüstü görüntü kalitesine ve mükemmel sese bayılacaksınız. Üstün performans sunan bu TV, tüm içeriklerinizi mükemmel kalitede ekrana getirir ve benzersiz bir deneyim sunmak için Ambilight'a sahiptir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
4K UHD LED Android TV
İster ailenizle film gecesi düzenleyin ister en önemli maçları izleyin, olağanüstü görüntü kalitesine ve mükemmel sese bayılacaksınız. Üstün performans sunan bu TV, tüm içeriklerinizi mükemmel kalitede ekrana getirir ve benzersiz bir deneyim sunmak için Ambilight'a sahiptir. Tüm faydaları görün
4K UHD LED Android TV
Toplam:
Philips Ambilight, filmleri ve oyunları daha sürükleyici hale getirir ve müzik akışına ışıklarla eşlik eder. Üstelik, ekranınız olduğundan çok daha büyük görünür. TV'nin kenarlarındaki akıllı LED'ler, ekrandaki renkleri gerçek zamanlı olarak duvarlara ve odanın içine yansıtır. Philips Ambilight, ortamınızı mükemmel biçimde aydınlatır. En sevdiğiniz içerikleri bu muhteşem TV'de deneyimleyin.
Parlak 4K LED TV. Canlı HDR görüntü. Akıcı hareketler. Philips 4K UHD TV, zengin renkler ve canlı kontrastlarla içeriklere hayat veriyor. Olağanüstü derinliğe sahip görüntülerin ve akıcı hareketlerin yanı sıra kaynak ne olursa olsun muhteşem görünen filmlerin, dizilerin, oyunların ve çok daha fazlasının keyfine varın.
Philips P5 motoru ile artık sevdiğiniz içerikler çok daha parlak. Ayrıntılar gözle görülür ölçüde daha fazla derinlik kazanır. Renkler daha canlı, cilt tonları ise daha doğal görünür. Kontrast o kadar nettir ki her ayrıntıyı hissedebilirsiniz. Hareketler son derece akıcıdır.
Birinci sınıf Dolby ses ve video formatı desteği, izlediğiniz HDR içeriğin inanılmaz derecede gerçekçi görüneceği (ve duyulacağı) anlamına gelir. İster en yeni dizileri, ister bir Blu-Ray disk setini izleyin, tam anlamıyla yönetmenin hedeflediği kontrast, parlaklık ve renklerin tadını çıkarırsınız. Ayrıca netlik, ayrıntı ve derinlik sunan geniş bir ses deneyimi elde edersiniz.
Philips TV'niz, HDR10+ video biçiminden en iyi şekilde yararlanacak şekilde geliştirilmiştir. Kontrast, renk ve parlaklık seviyeleri her karede ayarlanır. İster kaçırmamanız gereken bir dizi, ister gişe rekortmeni yeni bir film izleyin, gölgeler hep daha derin olur. Parlak yüzeyler ışıldar. Renkler ise çok daha gerçekçi görünür.
Philips Android TV'nizi kişiselleştirin. İster Amazon ve YouTube'da gezinin, ister Rakuten TV ve Netflix izleyin. Net, sezgisel arayüz en sevdiğiniz içerikleri öne çıkarır. İzlediğiniz dizilerde nerede kaldığınızı kolayca bulun veya yeni çıkan filmleri keşfedin.
Google Play Store ve Philips Uygulama Galerisi ile geleneksel TV programlarının ötesine geçin. Sınırsız sayıda film, TV, müzik, uygulama ve çevrimiçi oyunun keyfini çıkarın. Üstelik dahası da var.
Philips Android TV'nizi sesinizle kontrol edin. Oyun oynamak, Netflix izlemek veya Google Play Store'da içerikler ve uygulamalar mı aramak istiyorsunuz? TV'nize söylemeniz yeterli. Ayrıca yerinizden kalkmanıza gerek bile kalmadan Google Asistan uyumlu akıllı ev cihazlarına komut vererek ışıkları kısabilir veya film geceniz için evin sıcaklığını ayarlayabilirsiniz. TV kumandasını aradığınız günler sona erdi. Şimdi Philips akıllı TV'nizi Amazon Echo gibi Alexa uyumlu cihazlarla kontrol etmek için sesinizi kullanabilirsiniz. Alexa ile TV'nizi açın, kanalı değiştirin, oyun konsolunuza geçin ve daha fazlasını yapın.
Ambilight
Görüntü/Ekran
Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
Android TV
Smart TV Özellikleri
İşleme
Tuner/Alım/İletim
Bağlantı
Multimedya Uygulamaları
Güç
Ses
Boyutlar
Aksesuarlar
Renk ve Kaplama