Keşke bu üründen memnun kalıp güzel yorumlar yapsaydım ama benim şansımmıdır nedir nerdeyse bir aylık maaşımı verip alıyorum evimde bir çöple kalıyorum şu saatte yazıyorum aldığım tvyi şuan izleyemiyorum hiçbir uygulamaya girmiyor atıyor hemen. Müşteri temsilcilerine bilmem kaç defa yazdım. Hergün başka bir sorunla karşılaşıyorum. Elimde hepsinin videosu da var. Tamamen sorunlu bir tv. Tüketici hakem heyetine başvuracam servis bu tv yi almazsa. Bu yazımı okuyan tüketiciler sakın ama sakın almasınlar bu tv yi sinir hastası olursunuz. Şeffaf olup bu yorumumu yayınlayın lütfen ve bu tv nin üretimini durdurun.