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  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Konektör yandan çizimi
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
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Üretimden kaldırıldı

6700 seriesUltra İnce 4K UHD LED Smart TV

65PUS6703/12

3

| (10) İncelemeler

Ultra İnce 4K UHD LED Smart TV

Arkanıza yaslanın ve kullanımı oldukça kolay olan Smart TV'nin 4K UHD kalitesinin keyfini çıkarın. SAPHI ile en sevilen içeriklere anında erişip Pixel Precise Ultra HD özelliği sayesinde kusursuz ve net görüntüler elde edin. Aynı zamanda Ambilight ile izleme deneyiminizi taçlandırın.

Tüm avantajları görüntüleyin
TV brand claim gold

Ambilight TV'yi deneyenlerin %99,91'i onu bir daha asla geri vermek istemiyor. 1

3 taraflı Ambilight ile

Ultra İnce 4K UHD LED Smart TV

  • 164 cm (65 inç) Ambilight TV

  • 1100 Görüntü Performansı İndeksi

  • HDR Plus

  • Pixel Precise Ultra HD

Micro Dimming TV'nizin kontrastını optimize eder

Micro Dimming TV'nizin kontrastını optimize eder

Görüntüyü 6400 farklı bölgede analiz edip gerekli ayarlamayı yapan özel yazılımımız sayesinde, tam anlamıyla gerçekçi bir görüntü deneyimine sahip olmanızı sağlayan göz alıcı kontrastın ve görüntü kalitesinin tadını çıkarın.

Derin bas ve kristal netliğinde diyaloglar.

DTS HD, orijinal ses içeriğini koruyarak ses işlemeyi optimize eder ve böylece hoparlörlerinizden gelen daha iyi bir sesin ve kristal netliğinde diyalogların keyfini çıkarmanızı sağlar.

SAPHI. TV'nizin keyfini çıkarmanın akıllı yolu.

SAPHI. TV'nizin keyfini çıkarmanın akıllı yolu.

Hızlı ve sezgisel bir işletim sistemi olan SAPHI sayesinde Philips Smart TV'nizi keyifle kullanırsınız. Muhteşem görüntü kalitesinin ve tek bir düğmeyle net, simge tabanlı menüye erişimin keyfini çıkarın. TV'nizi kolaylıkla kullanın ve YouTube, Netflix ve daha fazlasını içeren Philips Smart TV uygulamalarına hızlıca erişin.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

3.0

5 üzerinden

10

İncelemeler

3

23/03/2019

Türkiye

Türkiye

iskandarun. hatay

ممتاز جدا انصح بالشراء .. متين دقة عالية للغاية مريح للنظر

Bu değerlendirme 6700 series 55PUS6703 Ultra İnce 4K UHD LED Smart TV için yapılmıştır

Bu değerlendirme 6700 series 55PUS6703 Ultra İnce 4K UHD LED Smart TV için yapılmıştır

13/01/2019

Türkiye

Türkiye

kanal sat ve tv

tek $ikayetim kanal ve satelit kanallar daha iyi kulanim ve dizilim yapilmasi ve kulanmadin kanallari silmek

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 6700 series 43PUS6703 Ultra Slim 4K UHD LED Smart TV için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 6700 series 43PUS6703 Ultra Slim 4K UHD LED Smart TV için yapılmıştır

04/12/2018

Türkiye

Türkiye

Mukemmel

Evde cok fazla tv izleyen biri degilim.Cihazi ps4 pro icin aldim.Ne goruntu takilmasi, ne topda iz birakmasi gibi bir sorunla karsilastim.Goruntu kalitesi tam anlamiyla mukemmel.Youtube da 4K video izliyorum, netflix ile dizi-film izliyorum.Tek sorunu var internet tarayicisi hakikkatten cok kotu.Bugune kadar gordugum en kotu internet tarayicisina sahip.Yanliz deginmeden edemeyecegim ambilight mukkemmel calisiyor..

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 6700 series 55PUS6703 Ultra İnce 4K UHD LED Smart TV için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 6700 series 55PUS6703 Ultra İnce 4K UHD LED Smart TV için yapılmıştır

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Yasal Uyarılar

  1. 24 Şubat 2023 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasında İsveç, Danimarka, Finlandiya, Norveç, Birleşik Krallık, Almanya, Avusturya ve Fransa'da gerçekleştirilen Ambilight Deneme Programı sonuçlarına dayanmaktadır. Bu süre boyunca katılımcıların %99,91'i, hiçbir gerekçe göstermeden tam para iadesiyle ürünü iade etme hakkına sahip olmalarına rağmen Ambilight TV'lerini ellerinde tutmayı tercih etti. 

  1. EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.

  2. 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.

  3. TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.

  4. (Philips) yalnızca belirli Philips oynatıcılarıyla uyumludur.

  5. Philips TV Remote uygulaması ve ilgili işlevler TV modeli, operatör ve ülkenin yanı sıra akıllı cihazın modeli ve İşletim Sistemine göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/TVRemoteapp.

  6. Smart TV uygulama teklifleri, TV modeli ve ülkeye göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/smarttv.

  7. USB kayıt özelliği sadece dijital kanallarda kullanılabilir, kayıtlar yayın kopya koruması (CI+) tarafından sınırlanabilir. Ülke ve kanal kısıtlamaları uygulanabilir.

  8. Uyumluluk Android 4.2 veya daha yeni sürüm Wifi Miracast sertifikasına bağlıdır. Daha fazla bilgi için lütfen cihazınızın belgelerine başvurun.

  9. Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.