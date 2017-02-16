2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
65PUS6521/12
Gücünü Android TV'den alan 4K Ultra İnce LED TV
Mükemmel boyut ve mükemmel performans. Philips 6520 Serisi, net bir çözünürlük için 4K Ultra HD ile çarpıcı 65 inç görüntü sunar. Şık Arc Stand'ı ile sergilenen seri kullanımı kolay, zengin özellikler sunar.
164 cm (65 inç)
4K Ultra HD LED TV
Dört Çekirdekli, 16GB, genişletilebilir
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Ultra HD TV, geleneksel Full HD TV'den dört kat daha yüksek çözünürlüğe sahiptir. 8 milyondan fazla piksel ve benzersiz Ultra Çözünürlük Geliştirme teknolojimiz, olası en iyi görüntü kalitesini sunar. Orijinal içeriğin kalitesi ne kadar yüksekse o kadar iyi görüntüler ve çözünürlük elde edersiniz. Geliştirilmiş keskinlik, artırılmış derinlik algısı, üstün kontrast, akıcı doğal hareket ve kusursuz ayrıntıların tadını çıkarın.
Yeni entegre HEVC (H.265) standardı, yüksek görüntü kalitesine sahip 4k çözünürlüklü yayının keyfini çıkarmanıza olanak tanır.
Philips Dört Çekirdekli işlemci, heyecan verici bir oyun deneyimi için Android'in gücüyle bir araya geliyor. Android ile TV'nizde süper hızlı, sezgisel ve keyifli bir şekilde gezinebilir, uygulama başlatabilir ve video oynatabilirsiniz.
3.0
5 üzerinden
2
İncelemeler
addams
16/02/2017
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Ambilight
Ambilight şahane, görüntü kalitesi de gayet güzel. Sadece çok hareketli sahnelerde biraz dağılma oluyor. Bu da ayarlardan düzelebilir diye düşünüyorum.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 6000 series 65PUS6521 Gücünü Android TV™'den alan 4K Ultra İnce TV için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 6000 series 65PUS6521 Gücünü Android TV™'den alan 4K Ultra İnce TV için yapılmıştır
todik41
26/01/2018
Türkiye
bilgisayarımdan görüntü aktaramıyorum.
türkiyeşartlarına göre bayağı yüksek fiyat ödeyerek aldığım bu cihazın kablosuz olarak bilgisayardan görüntü aktarma özelliği yok.bu fiyata bu eksiklik affedilmez...
Bu değerlendirme 6000 series 65PUS6521 Gücünü Android TV™'den alan 4K Ultra İnce TV için yapılmıştır
Bu değerlendirme 6000 series 65PUS6521 Gücünü Android TV™'den alan 4K Ultra İnce TV için yapılmıştır
24 Şubat 2023 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasında İsveç, Danimarka, Finlandiya, Norveç, Birleşik Krallık, Almanya, Avusturya ve Fransa'da gerçekleştirilen Ambilight Deneme Programı sonuçlarına dayanmaktadır. Bu süre boyunca katılımcıların %99,91'i, hiçbir gerekçe göstermeden tam para iadesiyle ürünü iade etme hakkına sahip olmalarına rağmen Ambilight TV'lerini ellerinde tutmayı tercih etti.
EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.
Android Uygulaması teklifleri ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen ülkenizdeki Google Play Store'u ziyaret edin.
365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.
Bulut Oyun teklifi oyun sağlayıcılarına bağlıdır.
TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
(Philips) yalnızca belirli Philips oynatıcılarıyla uyumludur.
Google Cast fonksiyonelliği Google Cast Ready uygulamalar ve cihazlara tabidir. Daha fazla bilgi için lütfen Google Cast ürün sayfasını ziyaret edin.
Philips TV Remote uygulaması ve ilgili işlevler TV modeli, operatör ve ülkenin yanı sıra akıllı cihazın modeli ve İşletim Sistemine göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV uygulama teklifleri, TV modeli ve ülkeye göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/smarttv.
USB kayıt özelliği sadece dijital kanallarda kullanılabilir, kayıtlar yayın kopya koruması (CI+) tarafından sınırlanabilir. Ülke ve kanal kısıtlamaları uygulanabilir.