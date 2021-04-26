Kutudaki diğer öğeler
- Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü
- Güç kablosu
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Uzaktan Kumanda
- Masa üstü stand
- Piller dahil: 2 x AAA Pil
Üstün his. Üstün detay.
Derin siyahlar. Canlı renkler. Bu Philips MiniLED TV ile oyunlardan filmlere kadar ekranda gördüğünüz her şey daha gerçekçi. Size uzanıp dokunmak isteyeceğiniz kadar gerçekçi bir görüntü sunar. Hepsi, 4 taraflı Ambilight'ın büyüsüyle daha da büyük ve daha sürükleyici Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Üstün his. Üstün detay.
Derin siyahlar. Canlı renkler. Bu Philips MiniLED TV ile oyunlardan filmlere kadar ekranda gördüğünüz her şey daha gerçekçi. Size uzanıp dokunmak isteyeceğiniz kadar gerçekçi bir görüntü sunar. Hepsi, 4 taraflı Ambilight'ın büyüsüyle daha da büyük ve daha sürükleyici Tüm faydaları görün
Üstün his. Üstün detay.
Derin siyahlar. Canlı renkler. Bu Philips MiniLED TV ile oyunlardan filmlere kadar ekranda gördüğünüz her şey daha gerçekçi. Size uzanıp dokunmak isteyeceğiniz kadar gerçekçi bir görüntü sunar. Hepsi, 4 taraflı Ambilight'ın büyüsüyle daha da büyük ve daha sürükleyici Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Üstün his. Üstün detay.
Derin siyahlar. Canlı renkler. Bu Philips MiniLED TV ile oyunlardan filmlere kadar ekranda gördüğünüz her şey daha gerçekçi. Size uzanıp dokunmak isteyeceğiniz kadar gerçekçi bir görüntü sunar. Hepsi, 4 taraflı Ambilight'ın büyüsüyle daha da büyük ve daha sürükleyici Tüm faydaları görün
4K UHD MiniLED Android TV
Toplam:
Philips 4 taraflı Ambilight ile her kare size daha yakındır. TV'nin kenarlarındaki akıllı LED'ler ekrandaki hareketlere tepki verir ve büyüleyici bir ışıltı yayar. Bu deneyimi bir kez yaşadıktan sonra diğer TV'lerden nasıl keyif aldığınızı sorgulayacaksınız.
Philips TV'niz en yeni HDMI 2.1 bağlantısını kullanır ve konsolunuzda oyun oynamaya başladığınızda otomatik olarak ultra düşük gecikme süresi ayarına geçer. VRR ve FreeSync desteği, hızlı aksiyon oyunlarında akıcı bir deneyim sunar. Ambilight oyun modu, heyecanı odanıza taşır.
Philips Mini LED TV'niz tüm önemli HDR formatlarıyla uyumludur. Bu TV, derin siyahlar ile ve gerçekçi renkler ile son derece etkileyici bir büyük ekran görüntüsü sunar. Binden fazla akıllı arka ışık bölgesi, son derece keskin kontrast ve gerçek derinlik sağlamak için ayrı ayrı kısılabilir veya parlaklaştırılabilir.
Yapay Zeka özellikli Philips P5 işlemci sizi bambaşka bir dünyaya götüren gerçekçi görüntüler sunar. Derin öğrenme özellikli Yapay Zeka algoritması, görüntüleri insan beynine benzer şekilde işler. Ne izliyor olursanız olun, gerçekçi ayrıntılar ve kontrast, zengin renkler ve akıcı hareket elde edersiniz.
Birinci sınıf Dolby ses ve video formatı desteği, izlediğiniz HDR içeriğin inanılmaz bir kalitede görüneceği ve duyulacağı anlamına gelir. Bu sayede, tam anlamıyla yönetmenin hedeflediği görüntünün tadını çıkarır ve netlik ile derinlik sunan geniş bir ses deneyimi elde edersiniz.
Bu TV'nin her ayrıntısında birinci sınıf malzemeler kullanılmıştır. Ayakların cilalanmış metal köşeleri, fırçalanmış metal çerçeveyle muhteşem bir kontrast oluşturur. Yumuşak ve dokulu deri arkalı uzaktan kumanda, şık bir görünüme sahiptir ve kolay tutuş sunar.
Philips Android TV'niz istediğiniz içeriğe istediğiniz zaman erişmenizi sağlar. En sevdiğiniz uygulamaları görebileceğiniz şekilde ana ekranı kişiselleştirerek filmleri veya favori programlarınızı kolayca başlatabilir veya kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.
Philips TV'nizin DTS Play-Fi özelliği ile herhangi bir odadaki uyumlu hoparlörlere bağlanabilirsiniz. Atıştırmalık hazırlarken filmi dinlemek veya misafirlerinize içecek hazırlarken maç yorumunu kaçırmamak için mutfağınızda kablosuz hoparlör kullanabilirsiniz.
Google Asistan ile konuşmak için uzaktan kumandadaki bir düğmeye basın. TV'yi veya Google Asistan ile uyumlu akıllı ev cihazlarını sesinizle kontrol edin. Alexa uyumlu cihazlar ile Alexa'dan TV'nizi kontrol etmesini isteyin.
Bu TV standının yüksekliğini, soundbar'lar için ayarlayabilirsiniz. Standı yukarı yükseltip soundbar'ın ekranın altını kapamasını önlemek için stand yükselticileri takın. Soundbar kullanmıyorsanız yükselticileri takmanıza gerek yoktur.
Philips 4K UHD TV'niz Dolby Vision dahil tüm önemli HDR formatlarıyla uyumludur. İster kaçırmamanız gereken bir dizi izleyin, ister en yeni video oyununu oynayın, gölgeler hep daha derin olur. Parlak yüzeyler ışıldar. Renkler ise çok daha gerçekçi görünür.
Ambilight
Görüntü/Ekran
Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
Android TV
İşleme
Tuner/Alım/İletim
Bağlantı
Multimedya Uygulamaları
AB Enerji kartı
Ses
Boyutlar
Aksesuarlar
Tasarım
Güç
Smart TV Özellikleri
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