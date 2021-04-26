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    LED

    4K UHD MiniLED Android TV

    65PML9506/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • Üstün his. Üstün detay. Üstün his. Üstün detay. Üstün his. Üstün detay.
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      LED 4K UHD MiniLED Android TV

      65PML9506/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Üstün his. Üstün detay.

      Derin siyahlar. Canlı renkler. Bu Philips MiniLED TV ile oyunlardan filmlere kadar ekranda gördüğünüz her şey daha gerçekçi. Size uzanıp dokunmak isteyeceğiniz kadar gerçekçi bir görüntü sunar. Hepsi, 4 taraflı Ambilight'ın büyüsüyle daha da büyük ve daha sürükleyici Tüm faydaları görün

      LED 4K UHD MiniLED Android TV

      Üstün his. Üstün detay.

      Derin siyahlar. Canlı renkler. Bu Philips MiniLED TV ile oyunlardan filmlere kadar ekranda gördüğünüz her şey daha gerçekçi. Size uzanıp dokunmak isteyeceğiniz kadar gerçekçi bir görüntü sunar. Hepsi, 4 taraflı Ambilight'ın büyüsüyle daha da büyük ve daha sürükleyici Tüm faydaları görün

      Üstün his. Üstün detay.

      Derin siyahlar. Canlı renkler. Bu Philips MiniLED TV ile oyunlardan filmlere kadar ekranda gördüğünüz her şey daha gerçekçi. Size uzanıp dokunmak isteyeceğiniz kadar gerçekçi bir görüntü sunar. Hepsi, 4 taraflı Ambilight'ın büyüsüyle daha da büyük ve daha sürükleyici Tüm faydaları görün

      LED 4K UHD MiniLED Android TV

      Üstün his. Üstün detay.

      Derin siyahlar. Canlı renkler. Bu Philips MiniLED TV ile oyunlardan filmlere kadar ekranda gördüğünüz her şey daha gerçekçi. Size uzanıp dokunmak isteyeceğiniz kadar gerçekçi bir görüntü sunar. Hepsi, 4 taraflı Ambilight'ın büyüsüyle daha da büyük ve daha sürükleyici Tüm faydaları görün

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        LED

        LED

        4K UHD MiniLED Android TV

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        4K UHD MiniLED Android TV

        • P5 AI perfect görüntü motoru
        • Dolby Atmos ses kalitesi
        • 4 taraflı Ambilight TV
        • 164 cm (65 inç) Android TV
        Her yönden gerçekçi görüntü. 4 taraflı Ambilight.

        Her yönden gerçekçi görüntü. 4 taraflı Ambilight.

        Philips 4 taraflı Ambilight ile her kare size daha yakındır. TV'nin kenarlarındaki akıllı LED'ler ekrandaki hareketlere tepki verir ve büyüleyici bir ışıltı yayar. Bu deneyimi bir kez yaşadıktan sonra diğer TV'lerden nasıl keyif aldığınızı sorgulayacaksınız.

        Oyun için harika. Tüm konsollarda ultra düşük gecikme süresi

        Oyun için harika. Tüm konsollarda ultra düşük gecikme süresi

        Philips TV'niz en yeni HDMI 2.1 bağlantısını kullanır ve konsolunuzda oyun oynamaya başladığınızda otomatik olarak ultra düşük gecikme süresi ayarına geçer. VRR ve FreeSync desteği, hızlı aksiyon oyunlarında akıcı bir deneyim sunar. Ambilight oyun modu, heyecanı odanıza taşır.

        Büyük ekran parlaklığı. Mini LED TV.

        Büyük ekran parlaklığı. Mini LED TV.

        Philips Mini LED TV'niz tüm önemli HDR formatlarıyla uyumludur. Bu TV, derin siyahlar ile ve gerçekçi renkler ile son derece etkileyici bir büyük ekran görüntüsü sunar. Binden fazla akıllı arka ışık bölgesi, son derece keskin kontrast ve gerçek derinlik sağlamak için ayrı ayrı kısılabilir veya parlaklaştırılabilir.

        İzlediğiniz her şeyde gerçeği hissedin. Yapay Zeka özellikli P5 motor.

        İzlediğiniz her şeyde gerçeği hissedin. Yapay Zeka özellikli P5 motor.

        Yapay Zeka özellikli Philips P5 işlemci sizi bambaşka bir dünyaya götüren gerçekçi görüntüler sunar. Derin öğrenme özellikli Yapay Zeka algoritması, görüntüleri insan beynine benzer şekilde işler. Ne izliyor olursanız olun, gerçekçi ayrıntılar ve kontrast, zengin renkler ve akıcı hareket elde edersiniz.

        Sinematik görüntü ve ses. Dolby Vision ve Dolby Atmos

        Sinematik görüntü ve ses. Dolby Vision ve Dolby Atmos

        Birinci sınıf Dolby ses ve video formatı desteği, izlediğiniz HDR içeriğin inanılmaz bir kalitede görüneceği ve duyulacağı anlamına gelir. Bu sayede, tam anlamıyla yönetmenin hedeflediği görüntünün tadını çıkarır ve netlik ile derinlik sunan geniş bir ses deneyimi elde edersiniz.

        Standdan uzaktan kumandaya kadar birinci sınıf malzemeler.

        Standdan uzaktan kumandaya kadar birinci sınıf malzemeler.

        Bu TV'nin her ayrıntısında birinci sınıf malzemeler kullanılmıştır. Ayakların cilalanmış metal köşeleri, fırçalanmış metal çerçeveyle muhteşem bir kontrast oluşturur. Yumuşak ve dokulu deri arkalı uzaktan kumanda, şık bir görünüme sahiptir ve kolay tutuş sunar.

        Son derece akıllı. Android TV.

        Son derece akıllı. Android TV.

        Philips Android TV'niz istediğiniz içeriğe istediğiniz zaman erişmenizi sağlar. En sevdiğiniz uygulamaları görebileceğiniz şekilde ana ekranı kişiselleştirerek filmleri veya favori programlarınızı kolayca başlatabilir veya kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

        Çoklu oda ses sistemi. DTS Play-Fi

        Çoklu oda ses sistemi. DTS Play-Fi

        Philips TV'nizin DTS Play-Fi özelliği ile herhangi bir odadaki uyumlu hoparlörlere bağlanabilirsiniz. Atıştırmalık hazırlarken filmi dinlemek veya misafirlerinize içecek hazırlarken maç yorumunu kaçırmamak için mutfağınızda kablosuz hoparlör kullanabilirsiniz.

        Sesli kontrol. Google Asistan. Alexa ile çalışır.

        Sesli kontrol. Google Asistan. Alexa ile çalışır.

        Google Asistan ile konuşmak için uzaktan kumandadaki bir düğmeye basın. TV'yi veya Google Asistan ile uyumlu akıllı ev cihazlarını sesinizle kontrol edin. Alexa uyumlu cihazlar ile Alexa'dan TV'nizi kontrol etmesini isteyin.

        Stand yüksekliği, soundbar kullanmaya uygun şekilde ayarlanabilir.

        Stand yüksekliği, soundbar kullanmaya uygun şekilde ayarlanabilir.

        Bu TV standının yüksekliğini, soundbar'lar için ayarlayabilirsiniz. Standı yukarı yükseltip soundbar'ın ekranın altını kapamasını önlemek için stand yükselticileri takın. Soundbar kullanmıyorsanız yükselticileri takmanıza gerek yoktur.

        Canlı HDR görüntü. Philips 4K UHD TV.

        Canlı HDR görüntü. Philips 4K UHD TV.

        Philips 4K UHD TV'niz Dolby Vision dahil tüm önemli HDR formatlarıyla uyumludur. İster kaçırmamanız gereken bir dizi izleyin, ister en yeni video oyununu oynayın, gölgeler hep daha derin olur. Parlak yüzeyler ışıldar. Renkler ise çok daha gerçekçi görünür.

        Teknik Özellikler

        • Ambilight

          Ambilight Versiyonu
          4 taraflı
          Ambilight Özellikleri
          • Dahili Ambilight+Hue
          • Ambilight Müzik
          • Oyun Modu
          • Duvar rengine uyarlanma
          • Dinlenme modu
          • AmbiWakeup
          • AmbiSleep
          • Philips Kablosuz Ev Hoparlörü
            Philips Kablosuz Ev Hoparlörleriyle Uyumlu

        • Görüntü/Ekran

          Çapraz ekran boyutu (inç)
          65  inç
          Ekran
          4K Ultra HD LED
          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          164  cm
          Ekran çözünürlüğü
          3840x2160
          En-boy oranı
          16:9
          Pixel motoru
          P5 AI Perfect Görüntü Motoru
          Görüntü geliştirme
          • Ultra Çözünürlük
          • Dolby Vision
          • HDR10+
          • CalMAN Ready
          • ISF Renk Yönetimi
          • Perfect Natural Motion
          • Geniş Renk Gamı %95 DCI/P3
          • Micro Dimming Premium

        • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

          HDMI1/2'de bilgisayar girişleri
          • HDMI2.1 destekli.
          • HDR destekli, HDR10+/HLG
          HDMI3/4'te bilgisayar girişleri
          HDMI2.0 destekli.
          HDMI1/2'de video girişleri
          • HDMI2.1 destekli
          • HDR destekli, HDR10+/HLG
          HDMI3/4'te video girişleri
          HDMI2.0 destekli.

        • Android TV

          İS
          Android TV™ 10 (Q)
          Önceden yüklenmiş uygulamalar
          • Google Play Movies*
          • Google Play Music*
          • Google Arama
          • YouTube
          • Amazon instant video
          • BBC iplayer
          • Netflix
          • Amazon Prime Video
          • Disney+
          • Fitness Uygulaması
          • Spotify
          Bellek boyutu(Flash)
          16GB*

        • İşleme

          İşleme Gücü
          Dört Çekirdekli

        • Tuner/Alım/İletim

          HEVC desteği
          Evet
          Dijital TV
          DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
          MPEG Desteği
          • MPEG2
          • MPEG4
          Video Oynatma
          • PAL
          • SECAM
          TV Program rehberi*
          8 günlük Elektronik Program Rehberi
          Sinyal gücü göstergesi
          Evet
          Teletekst
          1000 sayfa Yardımlı Metin

        • Bağlantı

          HDMI bağlantı sayısı
          4
          USB sayısı
          3
          Kablosuz bağlantı
          • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, Çift bant
          • Bluetooth 5.0
          Diğer bağlantılar
          • Common Interface Plus (CI+)
          • Dijital ses çıkışı (optik)
          • Uydu Konektörü
          • Ethernet-LAN RJ-45
          • Kulaklık çıkışı
          • Servis konektörü
          HDMI özellikleri
          • 4K
          • Ses Dönüş Kanalı
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Uzaktan kumanda geçişi
          • Sistem ses kontrolü
          • Sistem bekleme
          • Tek dokunuşla oynatma
          HDCP 2.3
          Evet, tüm HDMI'larda
          HDMI ARC
          Tüm bağlantı noktaları bulunur
          HDMI eARC
          HDMI2'de bulunur
          HDMI VRR
          • FreeSync Premium
          • Evet, tüm HDMI bağlantı noktalarında

        • Multimedya Uygulamaları

          Video Oynatma Formatları
          • Kapsamlar: AVI, MKV
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • HEVC (H.265)
          • VP9
          • AV1
          Altyazı Formatları Desteği
          • .SRT
          • .SUB
          • .TXT
          • .SMI
          Müzik Çalma Formatları
          • AAC
          • MP3
          • WAV
          • WMA (v2 - v9.2 arası)
          • WMA-PRO (v9 ve v10)
          Fotoğraf Görüntüleme Formatları
          • JPEG
          • BMP
          • GIF
          • PNG
          • 360 fotoğraf
          • HEIF

        • AB Enerji kartı

          Çapraz ekran boyutu (inç)
          65
          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          164
          SDR için enerji sınıfı
          F
          HDR için enerji sınıfı
          G
          Ağa bağlı bekleme modu
          <2,0  W
          Kapalı mod güç tüketimi
          geçersiz
          Kullanılan panel teknolojisi
          LED LCD
          EPREL kayıt numaraları
          597528
          HDR için açık mod güç talebi
          149  Kwh/1000 sa
          SDR için açık mod güç talebi
          93  Kwh/1000 sa

        • Ses

          Ses
          • Çıkış gücü: 50 Watt (RMS)
          • 2.1 Kanal
          Codec
          • DTS-HD(M6)
          • Dolby Atmos
          • Dolby Digital MS12 V2.5
          Ses Geliştirme
          • A.I. Ses
          • Net Konuşma Sesleri
          • Dolby Bas Güçlendirme
          • Dolby Ses Sabitleyicisi
          • Gece modu
          • Dolby Atmos
          • Yapay Zeka Destekli Ekolayzır
          • DTS Play-Fi
          • Mimi Ses Kişiselleştirme
          Hoparlör yapılandırması
          10 Wx2 orta-yüksek hoparlör, 30 W sub-woofer

        • Boyutlar

          Kutu derinliği
          170,0  mm
          Kutu yüksekliği
          995,0  mm
          Kutu genişliği
          1600,0  mm
          Ürün ağırlığı
          28,0  kg
          Ürün ağırlığı (+stand)
          28,6  kg
          Set Derinliği
          76,4  mm
          Set derinliği (stand ile)
          279,6  mm
          Set Yüksekliği
          830,5  mm
          Set yüksekliği (stand ile)
          858,9/898,9  mm
          Set Genişliği
          1449,0  mm
          Set genişliği (stand ile)
          1449,0  mm
          Stand derinliği
          279,6  mm
          Stand yüksekliği
          30,0/70,0  mm
          Stand genişliği
          806,6/1225,8  mm
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          38,2  kg
          Duvar montajına uyumlu
          400 x 200 mm

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü
          • Güç kablosu
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          • Uzaktan Kumanda
          • Masa üstü stand
          Piller dahil
          2 x AAA Pil

        • Tasarım

          TV'nin renkleri
          Gümüş rengi metal çerçeve
          Stand tasarımı
          Metal parçalı çubuklar

        • Güç

          Şebeke elektriği
          AC 220 - 240 V 50/60 Hz
          Ortam sıcaklığı
          5°C - 35°C
          Güç Tasarrufu Özellikleri
          • Otomatik kapama zamanlayıcı
          • Işık sensörü
          • Görüntü dondurma (radyo için)
          • Ekonomik mod
          Bekleme modunda güç tüketimi
          < 0,3 W

        • Smart TV Özellikleri

          Etkileşimli TV
          HbbTV
          Program
          • Pause TV
          • USB kaydı*
          Kurulum Kolaylığı
          • Philips cihazlarını otomatik algılama
          • Cihaz bağlantı sihirbazı
          • Ağ kurulum sihirbazı
          • Ayarlar yardımcısı sihirbazı
          Kullanım Kolaylığı
          • Tek akıllı menü düğmesi
          • Ekran üzerinde kullanım kılavuzu
          Yükseltilebilir bellenim
          • Otomatik bellenim yükseltme sihirbazı
          • USB yoluyla yükseltilebilir bellenim
          • Çevrimiçi bellenim yükseltme
          • Arka planda bellenim indirme
          Ekran Format Ayarları
          • Temel - Ekran Doldurma
          • Ekrana sığdırma
          • Gelişmiş - Kaydırma
          • Yakınlaştırma, uzatma
          • Geniş ekran
          Uzaktan Kumanda
          • Sesli
          • Tuş ışıklı
          • Muirhead derili
          Kullanıcı Etkileşimi
          SimplyShare
          Sesli asistan*
          • Dahili Google Asistan
          • Mikrofon ile uzaktan kumanda.
          • Alexa ile çalışır

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü
        • Güç kablosu
        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        • Uzaktan Kumanda
        • Masa üstü stand
        • Piller dahil: 2 x AAA Pil

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            • EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.
            • Android Uygulaması teklifleri ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen ülkenizdeki Google Play Store'u ziyaret edin.
            • TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
            • Philips TV Remote uygulaması ve ilgili işlevler TV modeli, operatör ve ülkenin yanı sıra akıllı cihazın modeli ve İşletim Sistemine göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/TVRemoteapp.
            • USB kayıt özelliği sadece dijital kanallarda kullanılabilir, kayıtlar yayın kopya koruması (CI+) tarafından sınırlanabilir. Ülke ve kanal kısıtlamaları uygulanabilir.
            • Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.
            • Bellek boyutu (Flash): 16 G, mevcut disk alanı farklılık gösterebilir (ör. önceden yüklü uygulamalar, işletim sistemi vb. gibi özelliklere dayanır)
            • Google Asistan, Android O (8) veya üzeri işletim sistemine sahip Philips Android TV'lerde kullanılabilir. Google Asistan, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
            • Amazon Prime, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
            • Amazon, Alexa ve ilgili tüm logolar Amazon.com, Inc. veya bağlı şirketlerinin ticari markalarıdır. Amazon Alexa, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
            • Netflix aboneliği gereklidir ve https://www.netflix.com adresinde belirtilen koşullara tabidir
            • Disney+ aboneliği gereklidir. https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney ve ilgili kuruluşlarının koşullarına tabidir. Disney+ belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
            • Rakuten TV, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.

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