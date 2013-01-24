4K UHD OLED TV. Son derece gerçekçi.

Philips OLED TV ile her sahne son derece gerçekçi görünür. Her bir pikseli ayrı ayrı kısarak veya kapatarak daha derin siyahlar, daha canlı renkler ve çarpıcı bir kontrast elde edebilirsiniz. Gölgeler ve vurgulardaki ayrıntılar bile hassas bir şekilde yeniden üretilir. Ayrıca, daha geniş izleme açısı ve Philips işleme motoru sayesinde son derece akıcı hareketler elde edersiniz.