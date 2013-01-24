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    Bowers & Wilkins ürünü OLED+ 4K TV ses

    65OLED903/12
    Genel Derecelendirme / 5
    8 Ödüller
    • Bowers & Wilkins ürünü OLED+ 4K TV ses Bowers & Wilkins ürünü OLED+ 4K TV ses Bowers & Wilkins ürünü OLED+ 4K TV ses
      -{discount-value}

      Bowers & Wilkins ürünü OLED+ 4K TV ses

      65OLED903/12
      Genel Derecelendirme / 5
      8 Ödüller

      Bowers & Wilkins ürünü OLED+ 4K TV ses

      P5 görüntü işleme ve Bowers & Wilkins ürünü ses kalitesine sahip OLED+ TV sizi büyüleyecek. Gerçek renklerin, net 4K UHD görüntünün ve etkileyici ses kalitesinin duyularınızı harekete geçirmesine izin verin. Film gecelerinden canlı konser yayınlarına kadar bu muhteşem deneyimi yaşayın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Bowers & Wilkins ürünü OLED+ 4K TV ses

      Bowers & Wilkins ürünü OLED+ 4K TV ses

      P5 görüntü işleme ve Bowers & Wilkins ürünü ses kalitesine sahip OLED+ TV sizi büyüleyecek. Gerçek renklerin, net 4K UHD görüntünün ve etkileyici ses kalitesinin duyularınızı harekete geçirmesine izin verin. Film gecelerinden canlı konser yayınlarına kadar bu muhteşem deneyimi yaşayın. Tüm faydaları görün

      Bowers & Wilkins ürünü OLED+ 4K TV ses

      P5 görüntü işleme ve Bowers & Wilkins ürünü ses kalitesine sahip OLED+ TV sizi büyüleyecek. Gerçek renklerin, net 4K UHD görüntünün ve etkileyici ses kalitesinin duyularınızı harekete geçirmesine izin verin. Film gecelerinden canlı konser yayınlarına kadar bu muhteşem deneyimi yaşayın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Bowers & Wilkins ürünü OLED+ 4K TV ses

      Bowers & Wilkins ürünü OLED+ 4K TV ses

      P5 görüntü işleme ve Bowers & Wilkins ürünü ses kalitesine sahip OLED+ TV sizi büyüleyecek. Gerçek renklerin, net 4K UHD görüntünün ve etkileyici ses kalitesinin duyularınızı harekete geçirmesine izin verin. Film gecelerinden canlı konser yayınlarına kadar bu muhteşem deneyimi yaşayın. Tüm faydaları görün

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      Tümünü gör Ambilight

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        Bowers & Wilkins ürünü OLED+ 4K TV ses

        Toplam:

        OLED'in de ötesi:

        Philips OLED+ 903 4K TV Ballerina dancing

        Bowers & Wilkins ürünü OLED+ 4K TV ses

        3 taraflı Ambilight ile

        • 164 cm (65 inç) Ambilight TV
        • 4500 Görüntü Performansı İndeksi
        • HDR perfect WCG %99
        • P5 Perfect Görüntü Motoru
        4K UHD OLED TV. Son derece gerçekçi.

        4K UHD OLED TV. Son derece gerçekçi.

        Philips OLED TV ile her sahne son derece gerçekçi görünür. Her bir pikseli ayrı ayrı kısarak veya kapatarak daha derin siyahlar, daha canlı renkler ve çarpıcı bir kontrast elde edebilirsiniz. Gölgeler ve vurgulardaki ayrıntılar bile hassas bir şekilde yeniden üretilir. Ayrıca, daha geniş izleme açısı ve Philips işleme motoru sayesinde son derece akıcı hareketler elde edersiniz.

        Philips P5 Motoru. Kaynak ne olursa olsun, her zaman mükemmel.

        Philips P5 Motoru. Kaynak ne olursa olsun, her zaman mükemmel.

        İkinci nesil Philips P5 Perfect Görüntü Motoru ve Mükemmel Doğal Gerçeklik işleme özelliği, gerçekçi görüntüyü yepyeni bir seviyeye taşıyor. En zarif vurgulardan en derin gölgelere kadar tüm detaylar insan gözünün ayırt edebileceğine çok yakın şekilde yeniden oluşturulur. Renkler çok gerçekçi. Cilt tonları daha doğal. Hareketler inanılmaz derecede akıcı.

        Bowers & Wilkins Ürünü Ses Kalitesi.

        Bowers & Wilkins Ürünü Ses Kalitesi.

        Philips OLED TV'niz efsanevi ses uzmanları Bowers & Wilkins tarafından üretildi. Özel hoparlör tasarımı olağanüstü dinamik aralık sayesinde muhteşem performans sunar. Zengin baslara ve kusursuz ayrıntılara bayılacaksınız. Düşük ses seviyesinde bile performansından ödün vermez. Sesin muhteşem görüntü kalitesiyle birleşmesi, büyüleyici bir deneyim ortaya çıkarır.

        Ambilight. Duyguyu ekranın ötesine taşır.

        Ambilight. Duyguyu ekranın ötesine taşır.

        Philips Ambilight, filmleri ve oyunları daha sürükleyici hale getirir ve müzik akışına ışıklarla eşlik eder. Üstelik, ekranınız olduğundan çok daha büyük görünür. TV'nin kenarlarındaki akıllı LED'ler, ekrandaki renkleri gerçek zamanlı olarak duvarlara ve odanın içine yansıtır. Philips Ambilight, ortamınızı mükemmel biçimde aydınlatır. En sevdiğiniz içerikleri bu muhteşem TV'de deneyimleyin.

        Google Play Store ve Philips uygulama galerisi. Üstelik dahası da var.

        Google Play Store ve Philips uygulama galerisi. Üstelik dahası da var.

        Google Play Store ve Philips Uygulama Galerisi ile geleneksel TV programlarının ötesine geçin. Sınırsız sayıda film, TV, müzik, uygulama ve çevrimiçi oyunun keyfini çıkarın. Üstelik dahası da var.

        Dahili Google Asistan. İçerikler ve çok daha fazlasının kontrolü sizde.

        Dahili Google Asistan. İçerikler ve çok daha fazlasının kontrolü sizde.

        Philips Android TV'nizi sesinizle kontrol edin. Oyun oynamak, Netflix izlemek veya Google Play Store'da içerikler ve uygulamalar mı aramak istiyorsunuz? TV'nize söylemeniz yeterli. Ayrıca yerinizden kalkmanıza gerek kalmadan Google Assistant uyumlu akıllı ev cihazlarına komut vererek ışıkları kısabilir veya film geceniz için evin sıcaklığını ayarlayabilirsiniz.

        HDR10+. Yönetmenin gözünden bakın.*

        Philips HDR10+ TV ile görüntü kalitesi daha da etkileyici ve gerçekçi. Dinamik meta veriler, TV'nizin parlaklık seviyesini her karede ayarlamasını sağlar. Parlak gökyüzünden mum ışığıyla aydınlatılan tapınaklara, renkler son derece gerçekçi görünür. Orijinal detaylar korunur. Kontrast ise kusursuzdur.

        Teknik Özellikler

        • Ambilight

          Ambilight Versiyonu
          3 taraflı
          Ambilight Özellikleri
          • Dahili Ambilight+Hue
          • Ambilight Müzik
          • Oyun Modu
          • Duvar rengine uyarlanma
          • Dinlenme modu

        • Görüntü/Ekran

          Ekran
          4K Ultra HD OLED
          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          164  cm
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          65  inç
          Ekran çözünürlüğü
          3840x2160
          En-boy oranı
          16:9
          Pixel motoru
          P5 Perfect Görüntü Motoru
          Görüntü geliştirme
          • Ultra Çözünürlük
          • Perfect Natural Motion
          • Micro Dimming Perfect
          • HDR Perfect
          • 4500 PPI

        • Android TV

          İS
          Android™ 7.0 (Nougat)
          Önceden yüklenmiş uygulamalar
          • Google Play Movies*
          • Google Play Music*
          • Google Arama
          • YouTube
          Bellek boyutu(Flash)
          • 16GB*
          • USB depolama cihazı ile genişletilebilir

        • Smart TV Özellikleri

          Kullanıcı Etkileşimi
          SimplyShare
          Etkileşimli TV
          HbbTV
          Program
          • Pause TV
          • USB kaydı*
          SmartTV uygulamaları*
          • Çevrimiçi video mağazaları
          • Açık internet tarayıcı
          • Social TV
          • İstek üzerine TV
          • Youtube
          Kurulum Kolaylığı
          • Philips cihazlarını otomatik algılama
          • Cihaz bağlantı sihirbazı
          • Ağ kurulum sihirbazı
          • Ayarlar yardımcısı sihirbazı
          Kullanım Kolaylığı
          • Tek akıllı menü düğmesi
          • Ekran üzerinde kullanım kılavuzu
          Yükseltilebilir bellenim
          • Otomatik bellenim yükseltme sihirbazı
          • USB yoluyla yükseltilebilir bellenim
          • Çevrimiçi bellenim yükseltme
          Ekran Format Ayarları
          • Temel - Ekran Doldurma
          • Ekrana sığdırma
          • Gelişmiş - Kaydırma
          • Yakınlaştırma, uzatma
          Philips TV Remote uygulaması*
          • Uygulamalar
          • Kanallar
          • Kontrol
          • Şimdi TV'de
          • TV Rehberi
          • İstek Üzerine Video
          Uzaktan Kumanda
          • Klavyeli
          • 1x Kullanımı kolay uzaktan kumanda

        • İşleme

          İşleme Gücü
          Dört Çekirdekli

        • Ses

          Ses
          • Çıkış gücü: 50 Watt (RMS)
          • 2.1 Kanal
          • Bowers & Wilkins Ses
          Hoparlör
          • 2x titanyum dome tweeter
          • 2x cam fiber koni orta sürücü
          • Çift pasif radyatör woofer'ı
          Codec
          • Dolby Digital
          • Dolby Digital Plus
          • AC-4
          DTS-HD Premium Sound
          • DTS-HD
          • DTS Studio Sound II
          Hoparlör yapılandırması
          2x tweeter, 10Wx2 orta-yüksek hoparlör, 30W sub-woofer

        • Bağlantı

          HDMI bağlantı sayısı
          4
          USB sayısı
          2
          Komponent sayısı (YPbPr)
          1
          Kablosuz bağlantılar
          • Çift Bant
          • Dahili Wi-Fi 802.11ac 2x2
          Diğer bağlantılar
          • Common Interface Plus (CI+)
          • IEC75 Anten
          • Dijital ses çıkışı (optik)
          • Ethernet-LAN RJ-45
          • Sol/Sağ Ses girişi
          • Kulaklık çıkışı
          • 2 adet Uydu girişi
          HDMI özellikleri
          • 4K
          • Ses Dönüş Kanalı
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Uzaktan kumanda geçişi
          • Sistem ses kontrolü
          • Sistem bekleme
          • Tek dokunuşla oynatma
          HDCP 2.2
          Evet, tüm HDMI'larda

        • Multimedya Uygulamaları

          Video Oynatma Formatları
          • Kapsamlar: AVI, MKV
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • WMV9/VC1
          • VP9
          • HEVC (H.265)
          Altyazı Formatları Desteği
          • .SRT
          • .SUB
          • .TXT
          • .SMI
          Müzik Çalma Formatları
          • AAC
          • MP3
          • WAV
          • WMA (v2 - v9.2 arası)
          • WMA-PRO (v9 ve v10)
          Fotoğraf Görüntüleme Formatları
          • JPEG
          • BMP
          • GIF
          • PNG

        • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

          Tüm HDMI'larda bilgisayar girişleri
          60 Hz'de 4K UHD 3840x2160 değerine kadar
          Tüm HDMI'larda video girişleri
          60 Hz'de 4K UHD 3840x2160 değerine kadar
          HDMI1/2'de bilgisayar girişleri
          HDR destekli, HDR10/ HLG
          HDMI1/2'de video girişleri
          HDR destekli, HDR10/ HLG

        • Tuner/Alım/İletim

          Çift Tuner
          Evet
          HEVC desteği
          Evet
          Dijital TV
          DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
          MPEG Desteği
          • MPEG2
          • MPEG4
          Video Oynatma
          • NTSC
          • PAL
          • SECAM
          TV Program rehberi*
          8 günlük Elektronik Program Rehberi
          Sinyal gücü göstergesi
          Evet
          Teletekst
          1000 sayfa Yardımlı Metin

        • Güç

          Şebeke elektriği
          AC 220 - 240 V 50/60 Hz
          Bekleme modunda güç tüketimi
          <0,3
          Kapalı modu güç tüketimi
          Yok
          Ortam sıcaklığı
          5°C - 35°C
          Güç Tasarrufu Özellikleri
          • Otomatik kapama zamanlayıcı
          • Işık sensörü
          • Görüntü dondurma (radyo için)
          Enerji Etiketi Sınıfı
          B
          AB Enerji Etiketine uygun güç
          194  W
          Yıllık enerji tüketimi
          284  kW·s
          Cıva içeriği
          0  mg
          Kurşun mevcudiyeti
          Evet*

        • Boyutlar

          Kutu genişliği
          1660  mm
          Kutu yüksekliği
          1045  mm
          Kutu derinliği
          174  mm
          Set Genişliği
          1448,7  mm
          Set Yüksekliği
          876,5  mm
          Set Derinliği
          50,3  mm
          Set genişliği (stand ile)
          1448,7  mm
          Set yüksekliği (stand ile)
          891,5  mm
          Set derinliği (stand ile)
          280,0  mm
          TV standı genişlik mesafesi
          791,0  mm
          Ürün ağırlığı
          31,1  kg
          Ürün ağırlığı (+stand)
          31,4  kg
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          43,2  kg
          VESA duvara monte edilmeye uygun
          300 x 300 mm

        • Aksesuarlar

          Piller dahil
          4 x AAA Pil
          Birlikte Verilen Aksesuarlar
          • 2 x Uzaktan Kumanda
          • Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü
          • Mini jak - L/R kablosu
          • Mini jak - YPbPr kablosu
          • Güç kablosu
          • Hızlı başlangıç kılavuzu (x1)
          • Masa üstü stand

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            • EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.
            • Android Uygulaması teklifleri ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen ülkenizdeki Google Play Store'u ziyaret edin.
            • 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.
            • TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
            • Philips TV Remote uygulaması ve ilgili işlevler TV modeli, operatör ve ülkenin yanı sıra akıllı cihazın modeli ve İşletim Sistemine göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/TVRemoteapp.
            • Smart TV uygulama teklifleri, TV modeli ve ülkeye göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/smarttv.
            • USB kayıt özelliği sadece dijital kanallarda kullanılabilir, kayıtlar yayın kopya koruması (CI+) tarafından sınırlanabilir. Ülke ve kanal kısıtlamaları uygulanabilir.
            • Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.
            • Soundbar, hoparlör ve diğer ses cihazları için HDMI bağlantısı gereklidir.
            • İşlevselliği, ChromeCast yerleşik uygulamalarına ve akıllı cihazlara bağlıdır. Daha fazla bilgi için lütfen ChromeCast yerleşik ürün sayfalarını ziyaret edin.
            • Dahili Google Asistan, 2018 Android TV'ler için yazılım güncellemesi olarak gelir.
            • TV, yalnızca OTT ve USB kaynakları aracılığıyla HDR10+ biçimini destekler.

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