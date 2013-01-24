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Bowers & Wilkins ürünü OLED+ 4K TV ses
P5 görüntü işleme ve Bowers & Wilkins ürünü ses kalitesine sahip OLED+ TV sizi büyüleyecek. Gerçek renklerin, net 4K UHD görüntünün ve etkileyici ses kalitesinin duyularınızı harekete geçirmesine izin verin. Film gecelerinden canlı konser yayınlarına kadar bu muhteşem deneyimi yaşayın. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bowers & Wilkins ürünü OLED+ 4K TV ses
P5 görüntü işleme ve Bowers & Wilkins ürünü ses kalitesine sahip OLED+ TV sizi büyüleyecek. Gerçek renklerin, net 4K UHD görüntünün ve etkileyici ses kalitesinin duyularınızı harekete geçirmesine izin verin. Film gecelerinden canlı konser yayınlarına kadar bu muhteşem deneyimi yaşayın. Tüm faydaları görün
Bowers & Wilkins ürünü OLED+ 4K TV ses
P5 görüntü işleme ve Bowers & Wilkins ürünü ses kalitesine sahip OLED+ TV sizi büyüleyecek. Gerçek renklerin, net 4K UHD görüntünün ve etkileyici ses kalitesinin duyularınızı harekete geçirmesine izin verin. Film gecelerinden canlı konser yayınlarına kadar bu muhteşem deneyimi yaşayın. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bowers & Wilkins ürünü OLED+ 4K TV ses
P5 görüntü işleme ve Bowers & Wilkins ürünü ses kalitesine sahip OLED+ TV sizi büyüleyecek. Gerçek renklerin, net 4K UHD görüntünün ve etkileyici ses kalitesinin duyularınızı harekete geçirmesine izin verin. Film gecelerinden canlı konser yayınlarına kadar bu muhteşem deneyimi yaşayın. Tüm faydaları görün
Bowers & Wilkins ürünü OLED+ 4K TV ses
Toplam:
Philips OLED TV ile her sahne son derece gerçekçi görünür. Her bir pikseli ayrı ayrı kısarak veya kapatarak daha derin siyahlar, daha canlı renkler ve çarpıcı bir kontrast elde edebilirsiniz. Gölgeler ve vurgulardaki ayrıntılar bile hassas bir şekilde yeniden üretilir. Ayrıca, daha geniş izleme açısı ve Philips işleme motoru sayesinde son derece akıcı hareketler elde edersiniz.
İkinci nesil Philips P5 Perfect Görüntü Motoru ve Mükemmel Doğal Gerçeklik işleme özelliği, gerçekçi görüntüyü yepyeni bir seviyeye taşıyor. En zarif vurgulardan en derin gölgelere kadar tüm detaylar insan gözünün ayırt edebileceğine çok yakın şekilde yeniden oluşturulur. Renkler çok gerçekçi. Cilt tonları daha doğal. Hareketler inanılmaz derecede akıcı.
Philips OLED TV'niz efsanevi ses uzmanları Bowers & Wilkins tarafından üretildi. Özel hoparlör tasarımı olağanüstü dinamik aralık sayesinde muhteşem performans sunar. Zengin baslara ve kusursuz ayrıntılara bayılacaksınız. Düşük ses seviyesinde bile performansından ödün vermez. Sesin muhteşem görüntü kalitesiyle birleşmesi, büyüleyici bir deneyim ortaya çıkarır.
Philips Ambilight, filmleri ve oyunları daha sürükleyici hale getirir ve müzik akışına ışıklarla eşlik eder. Üstelik, ekranınız olduğundan çok daha büyük görünür. TV'nin kenarlarındaki akıllı LED'ler, ekrandaki renkleri gerçek zamanlı olarak duvarlara ve odanın içine yansıtır. Philips Ambilight, ortamınızı mükemmel biçimde aydınlatır. En sevdiğiniz içerikleri bu muhteşem TV'de deneyimleyin.
Google Play Store ve Philips Uygulama Galerisi ile geleneksel TV programlarının ötesine geçin. Sınırsız sayıda film, TV, müzik, uygulama ve çevrimiçi oyunun keyfini çıkarın. Üstelik dahası da var.
Philips Android TV'nizi sesinizle kontrol edin. Oyun oynamak, Netflix izlemek veya Google Play Store'da içerikler ve uygulamalar mı aramak istiyorsunuz? TV'nize söylemeniz yeterli. Ayrıca yerinizden kalkmanıza gerek kalmadan Google Assistant uyumlu akıllı ev cihazlarına komut vererek ışıkları kısabilir veya film geceniz için evin sıcaklığını ayarlayabilirsiniz.
Philips HDR10+ TV ile görüntü kalitesi daha da etkileyici ve gerçekçi. Dinamik meta veriler, TV'nizin parlaklık seviyesini her karede ayarlamasını sağlar. Parlak gökyüzünden mum ışığıyla aydınlatılan tapınaklara, renkler son derece gerçekçi görünür. Orijinal detaylar korunur. Kontrast ise kusursuzdur.
Ambilight
Görüntü/Ekran
Android TV
Smart TV Özellikleri
İşleme
Ses
Bağlantı
Multimedya Uygulamaları
Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
Tuner/Alım/İletim
Güç
Boyutlar
Aksesuarlar