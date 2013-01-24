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Gerçekçi görüntü. Büyüleyici ışık.
Bu OLED TV, sevdiğiniz tüm özelliklere sahiptir. Zengin ayrıntılar sunan güzel ve gerçekçi görüntü, Philips'in benzersiz Ambilight özelliğiyle bir araya gelerek sinema gecelerinizi etkileyici bir etkinliğe dönüştürür. Oynadığınız her oyun ise sizi farklı bir dünyaya taşır. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Gerçekçi görüntü. Büyüleyici ışık.
Bu OLED TV, sevdiğiniz tüm özelliklere sahiptir. Zengin ayrıntılar sunan güzel ve gerçekçi görüntü, Philips'in benzersiz Ambilight özelliğiyle bir araya gelerek sinema gecelerinizi etkileyici bir etkinliğe dönüştürür. Oynadığınız her oyun ise sizi farklı bir dünyaya taşır. Tüm faydaları görün
Gerçekçi görüntü. Büyüleyici ışık.
Bu OLED TV, sevdiğiniz tüm özelliklere sahiptir. Zengin ayrıntılar sunan güzel ve gerçekçi görüntü, Philips'in benzersiz Ambilight özelliğiyle bir araya gelerek sinema gecelerinizi etkileyici bir etkinliğe dönüştürür. Oynadığınız her oyun ise sizi farklı bir dünyaya taşır. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Gerçekçi görüntü. Büyüleyici ışık.
Bu OLED TV, sevdiğiniz tüm özelliklere sahiptir. Zengin ayrıntılar sunan güzel ve gerçekçi görüntü, Philips'in benzersiz Ambilight özelliğiyle bir araya gelerek sinema gecelerinizi etkileyici bir etkinliğe dönüştürür. Oynadığınız her oyun ise sizi farklı bir dünyaya taşır. Tüm faydaları görün
4K UHD OLED Android TV
Toplam:
Philips Ambilight ile her kare size daha yakındır. TV'nin kenarlarındaki akıllı LED'ler ekrandaki hareketlere tepki verir ve büyüleyici bir ışıltı yayar. Bu deneyimi bir kez yaşadıktan sonra diğer TV'lerden nasıl keyif aldığınızı sorgulayacaksınız.
Yapay Zeka özellikli Philips P5 işlemci sizi bambaşka bir dünyaya götüren gerçekçi görüntüler sunar. Derin öğrenme özellikli Yapay Zeka algoritması, görüntüleri insan beynine benzer şekilde işler. Ne izliyor olursanız olun, gerçekçi ayrıntılar ve kontrast, zengin renkler ve akıcı hareket elde edersiniz.
Philips OLED TV ile daha geniş bir izleme açısı ve benzersiz gerçekçilikte görüntü elde edersiniz. Siyahlar daha derindir. Renkler gerçeğe daha yakındır. Gölgelerdeki ve vurgulardaki ayrıntılar hassas bir şekilde yeniden üretilir. Tüm önemli HDR formatları desteklenir. Her sahnenin tüm gücünü hissedersiniz.
Birinci sınıf Dolby ses ve video formatı desteği, izlediğiniz HDR içeriğin inanılmaz bir kalitede görüneceği ve duyulacağı anlamına gelir. Bu sayede, tam anlamıyla yönetmenin hedeflediği görüntünün tadını çıkarır ve netlik ile derinlik sunan geniş bir ses deneyimi elde edersiniz.
Philips Android TV'niz istediğiniz içeriğe istediğiniz zaman erişmenizi sağlar. En sevdiğiniz uygulamaları görebileceğiniz şekilde ana ekranı kişiselleştirerek filmleri veya favori programlarınızı kolayca başlatabilir veya kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.
Philips TV'niz en yeni HDMI 2.1 bağlantısını kullanır ve konsolunuzda oyun oynamaya başladığınızda otomatik olarak ultra düşük gecikme süresi ayarına geçer. VRR ve FreeSync desteği, hızlı aksiyon oyunlarında akıcı bir deneyim sunar. Ambilight oyun modu, heyecanı odanıza taşır.
Philips TV'nizin DTS Play-Fi özelliği ile herhangi bir odadaki uyumlu hoparlörlere bağlanabilirsiniz. Atıştırmalık hazırlarken filmi dinlemek veya misafirlerinize içecek hazırlarken maç yorumunu kaçırmamak için mutfağınızda kablosuz hoparlör kullanabilirsiniz.
Philips 4K UHD TV'niz Dolby Vision dahil tüm önemli HDR formatlarıyla uyumludur. İster kaçırmamanız gereken bir dizi izleyin, ister en yeni video oyununu oynayın, gölgeler hep daha derin olur. Parlak yüzeyler ışıldar. Renkler ise çok daha gerçekçi görünür.
Bu TV her açıdan üst düzey bir görünüm ve his sunar. Ultra ince metal çerçeveye ve şık alüminyum ayaklara sahiptir. Arkadan aydınlatmalı Ambilight tuşlu uzaktan kumanda ise Ambilight'ı karanlıkta bile kolayca açmanızı sağlar.
Google Asistan ile konuşmak için uzaktan kumandadaki bir düğmeye basın. TV'yi veya Google Asistan ile uyumlu akıllı ev cihazlarını sesinizle kontrol edin. Alexa uyumlu cihazlar ile Alexa'dan TV'nizi kontrol etmesini isteyin.
Ambilight
Görüntü/Ekran
Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
Android TV
İşleme
Tuner/Alım/İletim
Bağlantı
Multimedya Uygulamaları
Güç
AB Enerji kartı
Ses
Boyutlar
Aksesuarlar
Tasarım
Smart TV Özellikleri