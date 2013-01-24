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    OLED

    4K UHD OLED Android TV

    65OLED706/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • Gerçekçi görüntü. Büyüleyici ışık. Gerçekçi görüntü. Büyüleyici ışık. Gerçekçi görüntü. Büyüleyici ışık.
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      OLED 4K UHD OLED Android TV

      65OLED706/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Gerçekçi görüntü. Büyüleyici ışık.

      Bu OLED TV, sevdiğiniz tüm özelliklere sahiptir. Zengin ayrıntılar sunan güzel ve gerçekçi görüntü, Philips'in benzersiz Ambilight özelliğiyle bir araya gelerek sinema gecelerinizi etkileyici bir etkinliğe dönüştürür. Oynadığınız her oyun ise sizi farklı bir dünyaya taşır. Tüm faydaları görün

      OLED 4K UHD OLED Android TV

      Gerçekçi görüntü. Büyüleyici ışık.

      Bu OLED TV, sevdiğiniz tüm özelliklere sahiptir. Zengin ayrıntılar sunan güzel ve gerçekçi görüntü, Philips'in benzersiz Ambilight özelliğiyle bir araya gelerek sinema gecelerinizi etkileyici bir etkinliğe dönüştürür. Oynadığınız her oyun ise sizi farklı bir dünyaya taşır. Tüm faydaları görün

      Gerçekçi görüntü. Büyüleyici ışık.

      Bu OLED TV, sevdiğiniz tüm özelliklere sahiptir. Zengin ayrıntılar sunan güzel ve gerçekçi görüntü, Philips'in benzersiz Ambilight özelliğiyle bir araya gelerek sinema gecelerinizi etkileyici bir etkinliğe dönüştürür. Oynadığınız her oyun ise sizi farklı bir dünyaya taşır. Tüm faydaları görün

      OLED 4K UHD OLED Android TV

      Gerçekçi görüntü. Büyüleyici ışık.

      Bu OLED TV, sevdiğiniz tüm özelliklere sahiptir. Zengin ayrıntılar sunan güzel ve gerçekçi görüntü, Philips'in benzersiz Ambilight özelliğiyle bir araya gelerek sinema gecelerinizi etkileyici bir etkinliğe dönüştürür. Oynadığınız her oyun ise sizi farklı bir dünyaya taşır. Tüm faydaları görün

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        OLED

        OLED

        4K UHD OLED Android TV

        Toplam:

        Gerçekçi görüntü. Büyüleyici ışık.

        4K UHD OLED Android TV

        • P5 AI perfect görüntü motoru
        • Dolby Atmos ses kalitesi
        • 3 taraflı Ambilight TV
        • 164 cm (65 inç) Android TV
        Ambilight büyüsü. Yalnızca Philips'te.

        Ambilight büyüsü. Yalnızca Philips'te.

        Philips Ambilight ile her kare size daha yakındır. TV'nin kenarlarındaki akıllı LED'ler ekrandaki hareketlere tepki verir ve büyüleyici bir ışıltı yayar. Bu deneyimi bir kez yaşadıktan sonra diğer TV'lerden nasıl keyif aldığınızı sorgulayacaksınız.

        İzlediğiniz her şeyde gerçeği hissedin. Yapay Zeka özellikli P5 motor.

        İzlediğiniz her şeyde gerçeği hissedin. Yapay Zeka özellikli P5 motor.

        Yapay Zeka özellikli Philips P5 işlemci sizi bambaşka bir dünyaya götüren gerçekçi görüntüler sunar. Derin öğrenme özellikli Yapay Zeka algoritması, görüntüleri insan beynine benzer şekilde işler. Ne izliyor olursanız olun, gerçekçi ayrıntılar ve kontrast, zengin renkler ve akıcı hareket elde edersiniz.

        Son derece gerçekçi. Philips OLED TV.

        Son derece gerçekçi. Philips OLED TV.

        Philips OLED TV ile daha geniş bir izleme açısı ve benzersiz gerçekçilikte görüntü elde edersiniz. Siyahlar daha derindir. Renkler gerçeğe daha yakındır. Gölgelerdeki ve vurgulardaki ayrıntılar hassas bir şekilde yeniden üretilir. Tüm önemli HDR formatları desteklenir. Her sahnenin tüm gücünü hissedersiniz.

        Sinematik görüntü ve ses. Dolby Vision ve Dolby Atmos

        Sinematik görüntü ve ses. Dolby Vision ve Dolby Atmos

        Birinci sınıf Dolby ses ve video formatı desteği, izlediğiniz HDR içeriğin inanılmaz bir kalitede görüneceği ve duyulacağı anlamına gelir. Bu sayede, tam anlamıyla yönetmenin hedeflediği görüntünün tadını çıkarır ve netlik ile derinlik sunan geniş bir ses deneyimi elde edersiniz.

        Son derece akıllı. Android TV.

        Son derece akıllı. Android TV.

        Philips Android TV'niz istediğiniz içeriğe istediğiniz zaman erişmenizi sağlar. En sevdiğiniz uygulamaları görebileceğiniz şekilde ana ekranı kişiselleştirerek filmleri veya favori programlarınızı kolayca başlatabilir veya kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

        Oyun için harika. Tüm konsollarda ultra düşük gecikme süresi

        Oyun için harika. Tüm konsollarda ultra düşük gecikme süresi

        Philips TV'niz en yeni HDMI 2.1 bağlantısını kullanır ve konsolunuzda oyun oynamaya başladığınızda otomatik olarak ultra düşük gecikme süresi ayarına geçer. VRR ve FreeSync desteği, hızlı aksiyon oyunlarında akıcı bir deneyim sunar. Ambilight oyun modu, heyecanı odanıza taşır.

        Çoklu oda ses sistemi. DTS Play-Fi

        Çoklu oda ses sistemi. DTS Play-Fi

        Philips TV'nizin DTS Play-Fi özelliği ile herhangi bir odadaki uyumlu hoparlörlere bağlanabilirsiniz. Atıştırmalık hazırlarken filmi dinlemek veya misafirlerinize içecek hazırlarken maç yorumunu kaçırmamak için mutfağınızda kablosuz hoparlör kullanabilirsiniz.

        Canlı HDR görüntü. Philips 4K UHD TV.

        Canlı HDR görüntü. Philips 4K UHD TV.

        Philips 4K UHD TV'niz Dolby Vision dahil tüm önemli HDR formatlarıyla uyumludur. İster kaçırmamanız gereken bir dizi izleyin, ister en yeni video oyununu oynayın, gölgeler hep daha derin olur. Parlak yüzeyler ışıldar. Renkler ise çok daha gerçekçi görünür.

        Standdan uzaktan kumandaya kadar üstün tasarım

        Bu TV her açıdan üst düzey bir görünüm ve his sunar. Ultra ince metal çerçeveye ve şık alüminyum ayaklara sahiptir. Arkadan aydınlatmalı Ambilight tuşlu uzaktan kumanda ise Ambilight'ı karanlıkta bile kolayca açmanızı sağlar.

        Sesli kontrol. Google Asistan. Alexa ile çalışır.

        Google Asistan ile konuşmak için uzaktan kumandadaki bir düğmeye basın. TV'yi veya Google Asistan ile uyumlu akıllı ev cihazlarını sesinizle kontrol edin. Alexa uyumlu cihazlar ile Alexa'dan TV'nizi kontrol etmesini isteyin.

        Teknik Özellikler

        • Ambilight

          Ambilight Versiyonu
          3 taraflı
          Ambilight Özellikleri
          • Dahili Ambilight+Hue
          • Ambilight Müzik
          • Oyun Modu
          • Duvar rengine uyarlanma
          • Dinlenme modu
          • AmbiWakeup
          • AmbiSleep
          • Philips Kablosuz Ev Hoparlörü
            Philips Kablosuz Ev Hoparlörleriyle Uyumlu

        • Görüntü/Ekran

          Ekran
          4K Ultra HD OLED
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          65  inç
          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          164  cm
          Ekran çözünürlüğü
          3840x2160
          En-boy oranı
          16:9
          Pixel motoru
          P5 AI Perfect Görüntü Motoru
          Görüntü geliştirme
          • Ultra Çözünürlük
          • Geniş Renk Gamı %99 DCI/P3
          • Dolby Vision
          • HDR10+
          • Perfect Natural Motion
          • Yapay Zeka Destekli Görüntü Kalitesi modu
          • ISF Renk Yönetimi
          • Micro Dimming Perfect
          • CalMAN Ready

        • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

          Tüm HDMI'larda bilgisayar girişleri
          • HDR destekli, HDR10+/HLG
          • HDR destekli, HDR10/ HLG
          • 120 Hz'de 4K UHD 3840 x 2160'a kadar
          Tüm HDMI'larda video girişleri
          • HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma)
          • HDR10+/Dolby Vision
          • 120 Hz'de 4K UHD 3840 x 2160'a kadar

        • Android TV

          İS
          Android TV™ 10 (Q)
          Önceden yüklenmiş uygulamalar
          • Google Play Movies*
          • Google Play Music*
          • Google Arama
          • YouTube
          • Amazon instant video
          • BBC iplayer
          • Netflix
          • Amazon Prime Video
          • Disney+
          • Fitness Uygulaması
          • Spotify
          Bellek boyutu(Flash)
          16GB*

        • İşleme

          İşleme Gücü
          Dört Çekirdekli

        • Tuner/Alım/İletim

          HEVC desteği
          Evet
          Dijital TV
          DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
          MPEG Desteği
          • MPEG2
          • MPEG4
          Video Oynatma
          • PAL
          • SECAM
          TV Program rehberi*
          8 günlük Elektronik Program Rehberi
          Sinyal gücü göstergesi
          Evet
          Teletekst
          1000 sayfa Yardımlı Metin

        • Bağlantı

          HDMI bağlantı sayısı
          4
          USB sayısı
          3
          Kablosuz bağlantılar
          • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, Çift bant
          • Bluetooth 5.0
          Diğer bağlantılar
          • Common Interface Plus (CI+)
          • Dijital ses çıkışı (optik)
          • Ethernet-LAN RJ-45
          • Kulaklık çıkışı
          • Uydu Konektörü
          • Servis konektörü
          HDMI özellikleri
          • 4K
          • Ses Dönüş Kanalı
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Uzaktan kumanda geçişi
          • Sistem ses kontrolü
          • Sistem bekleme
          • Tek dokunuşla oynatma
          HDCP 2.3
          Evet, tüm HDMI'larda
          HDMI ARC
          Tüm bağlantı noktaları bulunur
          HDMI eARC
          HDMI2'de bulunur
          HDMI VRR
          • Evet, tüm HDMI bağlantı noktalarında
          • FreeSync Premium

        • Multimedya Uygulamaları

          Video Oynatma Formatları
          • Kapsamlar: AVI, MKV
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • VP9
          • HEVC (H.265)
          • AV1
          Altyazı Formatları Desteği
          • .SRT
          • .SUB
          • .TXT
          • .SMI
          Müzik Çalma Formatları
          • AAC
          • MP3
          • WAV
          • WMA (v2 - v9.2 arası)
          • WMA-PRO (v9 ve v10)
          Fotoğraf Görüntüleme Formatları
          • JPEG
          • BMP
          • GIF
          • PNG
          • 360 fotoğraf
          • HEIF

        • Güç

          Şebeke elektriği
          AC 220 - 240 V 50/60 Hz
          Bekleme modunda güç tüketimi
          < 0,3 W
          Ortam sıcaklığı
          5°C - 35°C
          Güç Tasarrufu Özellikleri
          • Otomatik kapama zamanlayıcı
          • Işık sensörü
          • Görüntü dondurma (radyo için)
          • Ekonomik mod

        • AB Enerji kartı

          EPREL kayıt numaraları
          590102
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          65
          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          164
          SDR için enerji sınıfı
          G
          SDR için açık mod güç talebi
          137  W
          HDR için enerji sınıfı
          G
          HDR için açık mod güç talebi
          106  W
          Ağa bağlı bekleme modu
          <2,0  W
          Kapalı mod güç tüketimi
          geçersiz
          Kullanılan panel teknolojisi
          OLED

        • Ses

          Ses
          • Çıkış gücü: 50 Watt (RMS)
          • 2.1 Kanal
          Codec
          • AC-4
          • Dolby Atmos
          • DTS-HD(M6)
          • Dolby Digital MS12 V2.5
          Hoparlör yapılandırması
          10 Wx2 orta-yüksek hoparlör, 30 W sub-woofer
          Ses Geliştirme
          • A.I. Ses
          • Net Konuşma Sesleri
          • Dolby Atmos
          • Dolby Bas Güçlendirme
          • Dolby Ses Sabitleyicisi
          • Gece modu
          • Yapay Zeka Destekli Ekolayzır
          • DTS Play-Fi
          • Mimi Ses Kişiselleştirme

        • Boyutlar

          VESA duvara monte edilmeye uygun
          300 x 300 mm
          Kutu derinliği
          170,0  mm
          Kutu yüksekliği
          1002,0  mm
          Kutu genişliği
          1660,0  mm
          Ürün ağırlığı
          27,9  kg
          Ürün ağırlığı (+stand)
          28,3  kg
          Set Derinliği
          58,0  mm
          Set derinliği (stand ile)
          280,0  mm
          Set Yüksekliği
          829,5  mm
          Set yüksekliği (stand ile)
          845,9  mm
          Set Genişliği
          1448,7  mm
          Set genişliği (stand ile)
          1448,7  mm
          Stand derinliği
          280,0  mm
          Stand yüksekliği
          19,0  mm
          Stand genişliği
          797,5  mm
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          35,6  kg

        • Aksesuarlar

          Birlikte Verilen Aksesuarlar
          • Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü
          • Güç kablosu
          • Hızlı başlangıç kılavuzu (x1)
          • Uzaktan Kumanda
          • Masa üstü stand
          Piller dahil
          2 x AAA Pil

        • Tasarım

          TV'nin renkleri
          Metal kaplama çerçeve
          Stand tasarımı
          Metal koyu krom yüzey çubukları

        • Smart TV Özellikleri

          Etkileşimli TV
          HbbTV
          Program
          • Pause TV
          • USB kaydı*
          Kurulum Kolaylığı
          • Philips cihazlarını otomatik algılama
          • Ağ kurulum sihirbazı
          • Ayarlar yardımcısı sihirbazı
          • Cihaz bağlantı sihirbazı
          Kullanım Kolaylığı
          • Tek akıllı menü düğmesi
          • Ekran üzerinde kullanım kılavuzu
          Yükseltilebilir bellenim
          • Otomatik bellenim yükseltme sihirbazı
          • USB yoluyla yükseltilebilir bellenim
          • Çevrimiçi bellenim yükseltme
          • Arka planda bellenim indirme
          Ekran Format Ayarları
          • Temel - Ekran Doldurma
          • Ekrana sığdırma
          • Gelişmiş - Kaydırma
          • Yakınlaştırma, uzatma
          • Geniş ekran
          Uzaktan Kumanda
          Sesli
          Kullanıcı Etkileşimi
          SimplyShare
          Sesli asistan*
          • Dahili Google Asistan
          • Mikrofon ile uzaktan kumanda.
          • Alexa ile çalışır

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            • *Bellek boyutu (Flash) : 16 G, mevcut disk alanı farklılık gösterebilir (ör. önceden yüklü uygulamalar, işletim sistemi vb. gibi özelliklere dayanır)
            • EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.
            • Android Uygulaması teklifleri ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen ülkenizdeki Google Play Store'u ziyaret edin.
            • TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
            • Philips TV Remote uygulaması ve ilgili işlevler TV modeli, operatör ve ülkenin yanı sıra akıllı cihazın modeli ve İşletim Sistemine göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/TVRemoteapp.
            • USB kayıt özelliği sadece dijital kanallarda kullanılabilir, kayıtlar yayın kopya koruması (CI+) tarafından sınırlanabilir. Ülke ve kanal kısıtlamaları uygulanabilir.
            • Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.
            • Amazon, Alexa ve ilgili tüm logolar Amazon.com, Inc. veya bağlı şirketlerinin ticari markalarıdır. Amazon Alexa, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
            • Amazon Prime, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
            • Disney+ aboneliği gereklidir. https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney ve ilgili kuruluşlarının koşullarına tabidir. Disney+ belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
            • Google Asistan, Android O (8) veya üzeri işletim sistemine sahip Philips Android TV'lerde kullanılabilir. Google Asistan, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
            • Netflix aboneliği gereklidir ve https://www.netflix.com adresinde belirtilen koşullara tabidir
            • Rakuten TV, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
            • Bulut Oyun teklifi oyun sağlayıcılarına bağlıdır.

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