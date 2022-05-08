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    The One

    4K UHD LED Android TV

    58PUS8507/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • İzlemeye değer TV İzlemeye değer TV İzlemeye değer TV
      -{discount-value}
      F here
      daha fazla bilgi için şunu indirin: here (PDF 200.0KB)

      The One 4K UHD LED Android TV

      58PUS8507/12
      Genel Derecelendirme / 5

      İzlemeye değer TV

      Sevdiğiniz içerikler için mükemmel görüntü kalitesi mi arıyorsunuz? Son derece pratik bağlantı seçenekleri ve Philips Ambilight'ın sizi içine çeken etkileyici havasını mı deneyimlemek istiyorsunuz? Sorunsuz bir TV deneyimi istiyorsanız The One tam size göre. Tüm faydaları görün

      The One 4K UHD LED Android TV

      İzlemeye değer TV

      Sevdiğiniz içerikler için mükemmel görüntü kalitesi mi arıyorsunuz? Son derece pratik bağlantı seçenekleri ve Philips Ambilight'ın sizi içine çeken etkileyici havasını mı deneyimlemek istiyorsunuz? Sorunsuz bir TV deneyimi istiyorsanız The One tam size göre. Tüm faydaları görün

      İzlemeye değer TV

      Sevdiğiniz içerikler için mükemmel görüntü kalitesi mi arıyorsunuz? Son derece pratik bağlantı seçenekleri ve Philips Ambilight'ın sizi içine çeken etkileyici havasını mı deneyimlemek istiyorsunuz? Sorunsuz bir TV deneyimi istiyorsanız The One tam size göre. Tüm faydaları görün

      The One 4K UHD LED Android TV

      İzlemeye değer TV

      Sevdiğiniz içerikler için mükemmel görüntü kalitesi mi arıyorsunuz? Son derece pratik bağlantı seçenekleri ve Philips Ambilight'ın sizi içine çeken etkileyici havasını mı deneyimlemek istiyorsunuz? Sorunsuz bir TV deneyimi istiyorsanız The One tam size göre. Tüm faydaları görün

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        The One

        The One

        4K UHD LED Android TV

        Toplam:

        İzlemeye değer TV

        Ambilight ile 4K UHD LED Android TV

        • 3 taraflı Ambilight TV
        • Önemli HDR formatlarını destekler
        • P5 Perfect Görüntü Motoru
        • 146 cm (58 inç) Android TV
        Ambilight büyüsü. Yalnızca Philips'te.

        Ambilight büyüsü. Yalnızca Philips'te.

        Philips Ambilight ile Philips TV izleme deneyimi daha da sürükleyici hale geliyor! TV'nin kenarındaki LED ışıklar parlar ve ekrandaki içeriğin renkleri veya müziğiniz ile mükemmel bir uyum içinde renk değiştirir. O kadar huzurlu ve sürükleyicidir ki onsuz televizyondan nasıl keyif aldığınızı merak edeceksiniz.

        Canlı HDR görüntü. Philips 4K UHD TV.

        Canlı HDR görüntü. Philips 4K UHD TV.

        Her sahne için mükemmel bir görüntü deneyimi yaşamak ister misiniz? Philips 4K UHD TV'niz tüm önemli HDR formatlarıyla uyumludur, bu da mükemmel ve net görüntüler elde edilmesini sağlar. Karanlık ve aydınlık alanlarda bile her ayrıntıyı görürsünüz.

        Kaynak ne olursa olsun, her zaman mükemmel. Philips P5 motoru.

        Kaynak ne olursa olsun, her zaman mükemmel. Philips P5 motoru.

        Philips P5 motoru ile artık sevdiğiniz içerikler çok daha parlak. Ayrıntılar gözle görülür ölçüde daha fazla derinlik kazanır. Renkler daha canlı, cilt tonları ise daha doğal görünür. Kontrast o kadar nettir ki her ayrıntıyı hissedebilirsiniz. Hareketler son derece akıcıdır.

        Sinematik görüntü ve ses. Dolby Vision ve Dolby Atmos.

        Sinematik görüntü ve ses. Dolby Vision ve Dolby Atmos.

        Dolby Vision ve Dolby Atmos ile filmleriniz, dizileriniz ve oyunlarınız inanılmaz görünür ve duyulur. Yönetmenin, görmenizi istediği görselleri görün. Seçilemeyecek kadar karanlık, hayal kırıklığı yaratan sahnelere veda edin! Her kelimeyi net bir şekilde duyun. Ses efektlerini gerçekten etrafınızdalarmış gibi deneyimleyin.

        İnce TV. Gelecek için üretildi.

        İnce TV. Gelecek için üretildi.

        Odanıza uyan bir TV mi arıyorsunuz? Bu 4K akıllı TV'nin neredeyse çerçevesiz ekranı, hemen hemen her iç mekana uyum sağlar ve güzel geometrik ayaklar, ekranın süzülüyormuş gibi görünmesini sağlar. Ambalajlarımız ve içindeki ilavelerimiz geri dönüştürülmüş karton ve kağıttan üretilmiştir.

        DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips Kablosuz Ev Sistemi

        DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips Kablosuz Ev Sistemi

        DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips Kablosuz Ev Sistemi, evinizin çevresindeki uyumlu soundbar'lara ve kablosuz hoparlörlere saniyeler içinde bağlanmanıza olanak tanır. Mutfaktan filmlerin sesini duyun. İstediğiniz her yerde müzik çalın. Philips TV'nizi merkezi hoparlör olarak kullanarak bir ev sineması surround ses sistemi bile oluşturabilirsiniz.

        Son derece akıllı The One. Android TV.

        Son derece akıllı The One. Android TV.

        Philips Android TV'niz istediğiniz içeriğe istediğiniz zaman erişmenizi sağlar. En sevdiğiniz uygulamaları görebileceğiniz şekilde ana ekranı kişiselleştirerek filmleri veya favori programlarınızı kolayca başlatabilir veya kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

        Her konsolda sürükleyici oyun deneyimi sunan The One.

        Philips TV'niz oyun oynamak için mükemmeldir. Konsolunuzu açtığınızda, TV otomatik olarak ultra düşük gecikme süresi ayarına geçer ve bu da hızlı tepki veren oyun deneyimi ve inanılmaz akıcı grafikler sağlar. HDMI 2.1 ve VRR desteklenir ve Ambilight oyun modu, heyecanı direkt olarak odaya taşır.

        Sesli kontrol. Google Asistan. Alexa ile çalışır.

        Google Asistan ile konuşmak için uzaktan kumandadaki bir düğmeye basın. TV'yi veya Google Asistan ile uyumlu akıllı ev cihazlarını sesinizle kontrol edin. Alexa uyumlu cihazlar ile Alexa'dan TV'nizi kontrol etmesini isteyin.

        Teknik Özellikler

        • Ambilight

          Ambilight Versiyonu
          3 taraflı
          Ambilight Özellikleri
          • Dahili Ambilight+Hue
          • Ambilight Müzik
          • Oyun Modu
          • Duvar rengine uyarlanma
          • Dinlenme modu
          • AmbiWakeup
          • AmbiSleep
          • Philips Kablosuz Ev Hoparlörü
            Philips Kablosuz Ev Hoparlörleriyle Uyumlu
          • Ambilight Aurora
          • Ambilight Başlangıç Animasyonu

        • Görüntü/Ekran

          Ekran
          4K Ultra HD LED
          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          146  cm
          Ekran çözünürlüğü
          3840 x 2160
          En-boy oranı
          16:9
          Yerel yenileme hızı
          60  Hz
          Pixel motoru
          P5 Perfect Görüntü Motoru
          Görüntü geliştirme
          • Dolby Vision
          • HDR10+
          • Film yapımcısı modu
          • Micro Dimming Pro
          • Doğal Hareket
          • Geniş Renk Gamı %90 DCI/P3

        • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

          Tüm HDMI'larda bilgisayar girişleri
          • HDR destekli, HDR10/ HLG
          • 60 Hz'de 4K UHD 3840x2160 değerine kadar
          • HDR destekli, HDR10+/HLG
          Tüm HDMI'larda video girişleri
          • 60 Hz'de 4K UHD 3840x2160 değerine kadar
          • HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma)
          • HDR10+/Dolby Vision

        • Android TV

          İS
          Android TV™ 11 (R)
          Bellek boyutu(Flash)
          16GB*
          Önceden yüklenmiş uygulamalar
          • Google Play Movies*
          • Google Arama
          • YouTube
          • Netflix
          • BBC iplayer
          • Amazon Prime Video
          • Disney+
          • Spotify
          • Apple TV
          • YouTube Music

        • İşleme

          İşleme Gücü
          Dört Çekirdekli

        • Smart TV Özellikleri

          Etkileşimli TV
          HbbTV
          Program
          • Pause TV
          • USB kaydı*
          Uzaktan Kumanda
          Sesli
          Sesli asistan*
          • Dahili Google Asistan
          • Mikrofon ile uzaktan kumanda.
          • Alexa ile çalışır

        • Tuner/Alım/İletim

          Dijital TV
          DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
          TV Program rehberi*
          8 günlük Elektronik Program Rehberi
          Teletekst
          1000 sayfa Yardımlı Metin
          Sinyal gücü göstergesi
          Evet
          Video Oynatma
          • PAL
          • SECAM
          HEVC desteği
          Evet

        • Güç

          Şebeke elektriği
          AC 220 - 240 V 50/60 Hz
          Bekleme modunda güç tüketimi
          < 0,3 W
          Güç Tasarrufu Özellikleri
          • Otomatik kapama zamanlayıcı
          • Görüntü dondurma (radyo için)
          • Işık sensörü
          • Ekonomik mod

        • Ses

          Çıkış gücü (RMS)
          20 W
          Hoparlör yapılandırması
          2 x 10 W tam aralıklı hoparlör
          Ses Geliştirme
          • Dolby Atmos
          • A.I. Ses
          • Net Konuşma Sesleri
          • Gece modu
          • Yapay Zeka Destekli Ekolayzır
          • Dolby Bas Güçlendirme
          • Dolby Ses Sabitleyicisi
          • DTS Play-Fi
          • Mimi Ses Kişiselleştirme
          • Oda Kalibrasyonu

        • Bağlantı

          HDMI bağlantı sayısı
          4
          USB sayısı
          2
          Kablosuz bağlantılar
          • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, Çift bant
          • Bluetooth 5.0
          HDMI özellikleri
          • 4K
          • Ses Dönüş Kanalı
          HDMI ARC
          Tüm bağlantı noktaları bulunur
          HDMI 2.1 özellikleri
          • HDMI 2 üzerinden eARC
          • EARC / VRR / ALLM desteklenir
          HDCP 2.3
          Evet, tüm HDMI'larda
          Diğer bağlantılar
          • Uydu Konektörü
          • Common Interface Plus (CI+)
          • Dijital ses çıkışı (optik)
          • Ethernet-LAN RJ-45
          • Kulaklık çıkışı
          • Servis konektörü
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Uzaktan kumanda geçişi
          • Sistem ses kontrolü
          • Sistem bekleme
          • Tek dokunuşla oynatma

        • Multimedya Uygulamaları

          Video Oynatma Formatları
          • Kapsamlar: AVI, MKV
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • VP9
          • HEVC (H.265)
          • AV1
          Altyazı Formatları Desteği
          • .SRT
          • .SUB
          • .TXT
          • .SMI
          • .ASS
          • .SSA
          Müzik Çalma Formatları
          • AAC
          • MP3
          • WAV
          • WMA (v2 - v9.2 arası)
          • WMA-PRO (v9 ve v10)
          • FLAC
          Fotoğraf Görüntüleme Formatları
          • JPEG
          • BMP
          • GIF
          • PNG
          • 360 fotoğraf
          • HEIF

        • Tasarım

          TV'nin renkleri
          Açık gümüş rengi çerçeve
          Stand tasarımı
          V şeklinde açık gümüş rengi çubuklar

        • Boyutlar

          Kutu genişliği
          1425,0  mm
          Kutu yüksekliği
          867,0  mm
          Kutu derinliği
          160,0  mm
          Set Genişliği
          1289,9  mm
          Set Yüksekliği
          749,7  mm
          Set Derinliği
          80,9  mm
          Set genişliği (stand ile)
          1289,9  mm
          Set yüksekliği (stand ile)
          819,7  mm
          Set derinliği (stand ile)
          269,8  mm
          Stand genişliği
          790,0  mm
          Stand yüksekliği
          70,0  mm
          Stand derinliği
          269,8  mm
          Ürün ağırlığı
          17,4  kg
          Ürün ağırlığı (+stand)
          17,8  kg
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          22,8  kg
          VESA duvara monte edilmeye uygun
          200 x 300 mm

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          • Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü
          • Güç kablosu
          • Masa üstü stand
          • Uzaktan Kumanda
          • 2 x AAA Pil

        • AB Enerji kartı

          EPREL kayıt numaraları
          1160112
          SDR için enerji sınıfı
          F
          SDR için açık mod güç talebi
          78  Kwh/1000 sa
          HDR için enerji sınıfı
          G
          HDR için açık mod güç talebi
          141  Kwh/1000 sa
          Ağa bağlı bekleme modu
          <2,0  W
          Kapalı mod güç tüketimi
          geçersiz
          Kullanılan panel teknolojisi
          LED LCD

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        • Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü
        • Güç kablosu
        • Masa üstü stand
        • Uzaktan Kumanda
        • 2 x AAA Pil

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            • EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.
            • Android Uygulaması teklifleri ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen ülkenizdeki Google Play Store'u ziyaret edin.
            • Bellek boyutu (Flash): 16 G, mevcut disk alanı farklılık gösterebilir (ör. önceden yüklü uygulamalar, işletim sistemi vb. gibi özelliklere dayanır)
            • TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
            • Philips TV Remote uygulaması ve ilgili işlevler TV modeli, operatör ve ülkenin yanı sıra akıllı cihazın modeli ve İşletim Sistemine göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/TVRemoteapp.
            • USB kayıt özelliği sadece dijital kanallarda kullanılabilir, kayıtlar yayın kopya koruması (CI+) tarafından sınırlanabilir. Ülke ve kanal kısıtlamaları uygulanabilir.
            • Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.
            • Amazon Prime, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
            • Google Asistan, Android O (8) veya üzeri işletim sistemine sahip Philips Android TV'lerde kullanılabilir. Google Asistan, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
            • Netflix aboneliği gereklidir ve https://www.netflix.com adresinde belirtilen koşullara tabidir
            • Amazon, Alexa ve ilgili tüm logolar Amazon.com, Inc. veya bağlı şirketlerinin ticari markalarıdır. Amazon Alexa, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
            • Disney+ aboneliği gereklidir. https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney ve ilgili kuruluşlarının koşullarına tabidir. Disney+ belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
            • Rakuten TV, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.

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