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    4K UHD LED Android TV

    58PUS7304/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • 4K UHD LED Android TV 4K UHD LED Android TV 4K UHD LED Android TV
      -{discount-value}

      4K UHD LED Android TV

      58PUS7304/12
      Genel Derecelendirme / 5

      4K UHD LED Android TV

      İster ailenizle film gecesi düzenleyin ister en önemli maçları izleyin, olağanüstü görüntü kalitesine ve mükemmel sese bayılacaksınız. Üstün performans sunan bu TV, tüm içeriklerinizi mükemmel kalitede ekrana getirir ve benzersiz bir deneyim sunmak için Ambilight'a sahiptir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      4K UHD LED Android TV

      4K UHD LED Android TV

      İster ailenizle film gecesi düzenleyin ister en önemli maçları izleyin, olağanüstü görüntü kalitesine ve mükemmel sese bayılacaksınız. Üstün performans sunan bu TV, tüm içeriklerinizi mükemmel kalitede ekrana getirir ve benzersiz bir deneyim sunmak için Ambilight'a sahiptir. Tüm faydaları görün

      4K UHD LED Android TV

      İster ailenizle film gecesi düzenleyin ister en önemli maçları izleyin, olağanüstü görüntü kalitesine ve mükemmel sese bayılacaksınız. Üstün performans sunan bu TV, tüm içeriklerinizi mükemmel kalitede ekrana getirir ve benzersiz bir deneyim sunmak için Ambilight'a sahiptir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      4K UHD LED Android TV

      4K UHD LED Android TV

      İster ailenizle film gecesi düzenleyin ister en önemli maçları izleyin, olağanüstü görüntü kalitesine ve mükemmel sese bayılacaksınız. Üstün performans sunan bu TV, tüm içeriklerinizi mükemmel kalitede ekrana getirir ve benzersiz bir deneyim sunmak için Ambilight'a sahiptir. Tüm faydaları görün

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        4K UHD LED Android TV

        Toplam:

        4K UHD LED Android TV

        3 taraflı Ambilight ile

        • 146 cm (58 inç) Ambilight TV
        • 1700 Görüntü Performansı İndeksi
        • HDR 10+
        • P5 Perfect Görüntü Motoru
        Parlak 4K LED TV. Canlı HDR görüntü. Akıcı hareketler.

        Parlak 4K LED TV. Canlı HDR görüntü. Akıcı hareketler.

        Parlak 4K LED TV. Canlı HDR görüntü. Akıcı hareketler. Philips 4K UHD TV, zengin renkler ve canlı kontrastlarla içeriklere hayat veriyor. Olağanüstü derinliğe sahip görüntülerin ve akıcı hareketlerin yanı sıra kaynak ne olursa olsun muhteşem görünen filmlerin, dizilerin, oyunların ve çok daha fazlasının keyfine varın.

        Philips P5 Motoru. Kaynak ne olursa olsun, her zaman mükemmel.

        Philips P5 Motoru. Kaynak ne olursa olsun, her zaman mükemmel.

        Philips P5 motoru ile artık sevdiğiniz içerikler çok daha parlak. Ayrıntılar gözle görülür ölçüde daha fazla derinlik kazanır. Renkler daha canlı, cilt tonları ise daha doğal görünür. Kontrast o kadar nettir ki her ayrıntıyı hissedebilirsiniz. Hareketler son derece akıcıdır.

        HDR10+ uyumlu. Yönetmenin gözünden bakın.

        HDR10+ uyumlu. Yönetmenin gözünden bakın.

        Philips TV'niz, HDR10+ video biçiminden en iyi şekilde yararlanacak şekilde geliştirilmiştir. Kontrast, renk ve parlaklık seviyeleri her karede ayarlanır. İster kaçırmamanız gereken bir dizi, ister gişe rekortmeni yeni bir film izleyin, gölgeler hep daha derin olur. Parlak yüzeyler ışıldar. Renkler ise çok daha gerçekçi görünür.

        Dolby Vision ve Dolby Atmos. Sinematik görüntü ve ses.

        Dolby Vision ve Dolby Atmos. Sinematik görüntü ve ses.

        Birinci sınıf Dolby ses ve video formatı desteği, izlediğiniz HDR içeriğin inanılmaz derecede gerçekçi görüneceği (ve duyulacağı) anlamına gelir. İster en yeni dizileri, ister bir Blu-Ray disk setini izleyin, tam anlamıyla yönetmenin hedeflediği kontrast, parlaklık ve renklerin tadını çıkarırsınız. Ayrıca netlik, ayrıntı ve derinlik sunan geniş bir ses deneyimi elde edersiniz.

        Android TV. Sade ve akıllı.

        Android TV. Sade ve akıllı.

        Philips Android TV'nizi kişiselleştirin. İster Amazon ve YouTube'da gezinin, ister Rakuten TV ve Netflix izleyin. Net, sezgisel arayüz en sevdiğiniz içerikleri öne çıkarır. İzlediğiniz dizilerde nerede kaldığınızı kolayca bulun veya yeni çıkan filmleri keşfedin.

        Google Play Store ve Philips uygulama galerisi. Üstelik dahası da var.

        Google Play Store ve Philips uygulama galerisi. Üstelik dahası da var.

        Google Play Store ve Philips Uygulama Galerisi ile geleneksel TV programlarının ötesine geçin. Sınırsız sayıda film, TV, müzik, uygulama ve çevrimiçi oyunun keyfini çıkarın. Üstelik dahası da var.

        Ambilight. Duyguyu ekranın ötesine taşır.

        Ambilight. Duyguyu ekranın ötesine taşır.

        Philips Ambilight, filmleri ve oyunları daha sürükleyici hale getirir ve müzik akışına ışıklarla eşlik eder. Üstelik, ekranınız olduğundan çok daha büyük görünür. TV'nin kenarlarındaki akıllı LED'ler, ekrandaki renkleri gerçek zamanlı olarak duvarlara ve odanın içine yansıtır. Philips Ambilight, ortamınızı mükemmel biçimde aydınlatır. En sevdiğiniz içerikleri bu muhteşem TV'de deneyimleyin.

        Yapay Zeka ile sesli kontrol. Yerleşik Google Asistan. Alexa ile çalışır.

        Philips Android TV'nizi sesinizle kontrol edin. Oyun oynamak, Netflix izlemek veya Google Play Store'da içerikler ve uygulamalar mı aramak istiyorsunuz? TV'nize söylemeniz yeterli. Ayrıca yerinizden kalkmanıza gerek bile kalmadan Google Asistan uyumlu akıllı ev cihazlarına komut vererek ışıkları kısabilir veya film geceniz için evin sıcaklığını ayarlayabilirsiniz. TV kumandasını aradığınız günler sona erdi. Şimdi Philips akıllı TV'nizi Amazon Echo gibi Alexa uyumlu cihazlarla kontrol etmek için sesinizi kullanabilirsiniz. Alexa ile TV'nizi açın, kanalı değiştirin, oyun konsolunuza geçin ve daha fazlasını yapın.

        Teknik Özellikler

        • Ambilight

          Ambilight Versiyonu
          3 taraflı
          Ambilight Özellikleri
          • Dahili Ambilight+Hue
          • Ambilight Müzik
          • Oyun Modu
          • Duvar rengine uyarlanma
          • Dinlenme modu

        • Görüntü/Ekran

          Ekran
          4K Ultra HD LED
          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          146  cm
          Ekran çözünürlüğü
          3840x2160
          En-boy oranı
          16:9
          Pixel motoru
          P5 Perfect Görüntü Motoru
          Görüntü geliştirme
          • Ultra Çözünürlük
          • Micro Dimming Pro
          • 1700 PPI
          • HDR10+
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          58  inç

        • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

          Tüm HDMI'larda bilgisayar girişleri
          • HDR destekli, HDR10/ HLG
          • 60 Hz'de 4K UHD 3840x2160 değerine kadar
          Tüm HDMI'larda video girişleri
          • 60 Hz'de 4K UHD 3840x2160 değerine kadar
          • HDR destekli
          • HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma)
          • HDR10+/Dolby Vision

        • Android TV

          İS
          Android TV™ 9 (Pie)
          Önceden yüklenmiş uygulamalar
          • Google Play Movies*
          • Google Play Music*
          • Google Arama
          • YouTube
          Bellek boyutu(Flash)
          16GB*

        • Smart TV Özellikleri

          Kullanıcı Etkileşimi
          SimplyShare
          Etkileşimli TV
          HbbTV
          Program
          • Pause TV
          • USB kaydı*
          Kurulum Kolaylığı
          • Philips cihazlarını otomatik algılama
          • Cihaz bağlantı sihirbazı
          • Ağ kurulum sihirbazı
          • Ayarlar yardımcısı sihirbazı
          Kullanım Kolaylığı
          • Tek akıllı menü düğmesi
          • Ekran üzerinde kullanım kılavuzu
          Yükseltilebilir bellenim
          • Otomatik bellenim yükseltme sihirbazı
          • USB yoluyla yükseltilebilir bellenim
          • Çevrimiçi bellenim yükseltme
          Ekran Format Ayarları
          • Temel - Ekran Doldurma
          • Ekrana sığdırma
          • Gelişmiş - Kaydırma
          • Yakınlaştırma, uzatma
          • Geniş ekran
          Philips TV Remote uygulaması*
          • Uygulamalar
          • Kanallar
          • Kontrol
          • Şimdi TV'de
          • TV Rehberi
          • İstek Üzerine Video
          Uzaktan Kumanda
          Sesli

        • İşleme

          İşleme Gücü
          Dört Çekirdekli

        • Tuner/Alım/İletim

          HEVC desteği
          Evet
          Dijital TV
          DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
          MPEG Desteği
          • MPEG2
          • MPEG4
          Video Oynatma
          • NTSC
          • PAL
          • SECAM
          TV Program rehberi*
          8 günlük Elektronik Program Rehberi
          Sinyal gücü göstergesi
          Evet
          Teletekst
          1000 sayfa Yardımlı Metin

        • Bağlantı

          HDMI bağlantı sayısı
          4
          USB sayısı
          2
          Komponent sayısı (YPbPr)
          1
          Kablosuz bağlantılar
          • Bluetooth 4.2
          • Wi-Fi 802.11n, 2x2, Çift bant
          Diğer bağlantılar
          • Uydu Konektörü
          • Common Interface Plus (CI+)
          • Dijital ses çıkışı (optik)
          • Ethernet-LAN RJ-45
          • Sol/Sağ Ses girişi
          • Kulaklık çıkışı
          HDMI özellikleri
          • 4K
          • Ses Dönüş Kanalı
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Uzaktan kumanda geçişi
          • Sistem ses kontrolü
          • Sistem bekleme
          • Tek dokunuşla oynatma
          HDCP 2.2
          Evet, tüm HDMI'larda

        • Multimedya Uygulamaları

          Video Oynatma Formatları
          • Kapsamlar: AVI, MKV
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • WMV9/VC1
          • VP9
          • HEVC (H.265)
          Altyazı Formatları Desteği
          • .SRT
          • .SUB
          • .TXT
          • .SMI
          Müzik Çalma Formatları
          • AAC
          • MP3
          • WAV
          • WMA (v2 - v9.2 arası)
          • WMA-PRO (v9 ve v10)
          Fotoğraf Görüntüleme Formatları
          • JPEG
          • BMP
          • GIF
          • PNG
          • 360 fotoğraf
          • HEIF

        • Güç

          Şebeke elektriği
          AC 220 - 240 V 50/60 Hz
          Bekleme modunda güç tüketimi
          < 0,3 W
          Ortam sıcaklığı
          5°C - 35°C
          Güç Tasarrufu Özellikleri
          • Otomatik kapama zamanlayıcı
          • Görüntü dondurma (radyo için)
          • Işık sensörü
          Enerji Etiketi Sınıfı
          A
          AB Enerji Etiketine uygun güç
          98  W
          Yıllık enerji tüketimi
          144  kW·s
          Cıva içeriği
          0  mg
          Kurşun mevcudiyeti
          Evet*
          Kapalı modu güç tüketimi
          Yok

        • Ses

          Çıkış gücü (RMS)
          20 W
          Ses Geliştirme
          • Otomatik Ses Sabitleyicisi
          • Dolby Atmos
          • 5 Bant Ekolayzır
          • A.I. Ses
          • Bas Geliştirme
          • Net Konuşma Sesleri
          Hoparlör yapılandırması
          2 x 10 W tam aralıklı hoparlör

        • Boyutlar

          Kutu genişliği
          1425,0  mm
          Kutu yüksekliği
          880,0  mm
          Kutu derinliği
          160,0  mm
          Set Genişliği
          1298,7  mm
          Set Yüksekliği
          765,1  mm
          Set Derinliği
          115,2  mm
          Set genişliği (stand ile)
          1298,7  mm
          Set yüksekliği (stand ile)
          788,1  mm
          Set derinliği (stand ile)
          240,0  mm
          Stand derinliği
          240,0  mm
          Stand yüksekliği
          23,0  mm
          Stand genişliği
          750,0  mm
          Ürün ağırlığı
          17,9  kg
          Ürün ağırlığı (+stand)
          19,2  kg
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          25,6  kg
          VESA duvara monte edilmeye uygun
          300 x 200 mm

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Uzaktan Kumanda
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          • Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü
          • Güç kablosu
          • Mini jak - L/R kablosu
          • Mini jak - YPbPr kablosu
          • Masa üstü stand
          Piller dahil
          2 x AAA Pil

        • Renk ve Kaplama

          TV Önü
          Açık Gümüş

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Uzaktan Kumanda
        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        • Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü
        • Güç kablosu
        • Mini jak - L/R kablosu
        • Mini jak - YPbPr kablosu
        • Masa üstü stand
        • Piller dahil: 2 x AAA Pil

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            • EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.
            • Android Uygulaması teklifleri ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen ülkenizdeki Google Play Store'u ziyaret edin.
            • 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.
            • TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
            • Philips TV Remote uygulaması ve ilgili işlevler TV modeli, operatör ve ülkenin yanı sıra akıllı cihazın modeli ve İşletim Sistemine göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/TVRemoteapp.
            • Smart TV uygulama teklifleri, TV modeli ve ülkeye göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/smarttv.
            • USB kayıt özelliği sadece dijital kanallarda kullanılabilir, kayıtlar yayın kopya koruması (CI+) tarafından sınırlanabilir. Ülke ve kanal kısıtlamaları uygulanabilir.
            • Amazon Uygulamalarınız ülkenizde her zaman kullanıma uygun olmayabilir. (Amazon uygulamaları şu anda yalnızca Birleşik Krallık, Almanya ve Avusturya'da kullanılabilir)
            • Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.
            • İşlevselliği, ChromeCast yerleşik uygulamalarına ve akıllı cihazlara bağlıdır. Daha fazla bilgi için lütfen ChromeCast yerleşik ürün sayfalarını ziyaret edin.

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