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Zarif görünüm. Sinematik ses.
Her ayrıntıyı görün ve duyun. Dahili, yukarı çıkışlı Bowers & Wilkins hoparlörlere sahip bu Philips LED TV, gerçekçi görüntü ve etkileyici ses sunar. Ambilight ise müziklere, HDR dizilere ve sevdiğiniz filmlere renk katar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Zarif görünüm. Sinematik ses.
Her ayrıntıyı görün ve duyun. Dahili, yukarı çıkışlı Bowers & Wilkins hoparlörlere sahip bu Philips LED TV, gerçekçi görüntü ve etkileyici ses sunar. Ambilight ise müziklere, HDR dizilere ve sevdiğiniz filmlere renk katar. Tüm faydaları görün
Zarif görünüm. Sinematik ses.
Her ayrıntıyı görün ve duyun. Dahili, yukarı çıkışlı Bowers & Wilkins hoparlörlere sahip bu Philips LED TV, gerçekçi görüntü ve etkileyici ses sunar. Ambilight ise müziklere, HDR dizilere ve sevdiğiniz filmlere renk katar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Zarif görünüm. Sinematik ses.
Her ayrıntıyı görün ve duyun. Dahili, yukarı çıkışlı Bowers & Wilkins hoparlörlere sahip bu Philips LED TV, gerçekçi görüntü ve etkileyici ses sunar. Ambilight ise müziklere, HDR dizilere ve sevdiğiniz filmlere renk katar. Tüm faydaları görün
4K UHD Android TV - Bowers & Wilkins Ses
Toplam:
Philips P5 motoru ile artık sevdiğiniz içerikler çok daha parlak. Ayrıntılar gözle görülür ölçüde daha fazla derinlik kazanır. Renkler daha canlı, cilt tonları ise daha doğal görünür. Kontrast o kadar nettir ki her ayrıntıyı hissedebilirsiniz. Hareketler son derece akıcıdır.
Efsanevi ses mühendisleri Bowers & Wilkins'in özel hoparlör tasarımı, olağanüstü gerçekçi performans sunar. Yukarı çıkışlı hoparlörler, Dolby Atmos'tan en iyi performansı almanıza imkan tanır. Olaylar ne kadar heyecanlı olursa olsun, merkezi tweeter kusursuz diyaloglar sunar.
Philips Ambilight, filmleri ve oyunları daha sürükleyici hale getirir ve müzik akışına ışıklarla eşlik eder. Üstelik, ekranınız olduğundan çok daha büyük görünür. TV'nin kenarlarındaki akıllı LED'ler, ekrandaki renkleri gerçek zamanlı olarak duvarlara ve odanın içine yansıtır. Philips Ambilight, ortamınızı mükemmel biçimde aydınlatır. En sevdiğiniz içerikleri bu muhteşem TV'de deneyimleyin.
Parlak 4K LED TV. Canlı HDR görüntü. Akıcı hareketler. Philips 4K UHD TV, zengin renkler ve canlı kontrastlarla içeriklere hayat veriyor. Olağanüstü derinliğe sahip görüntülerin ve akıcı hareketlerin yanı sıra kaynak ne olursa olsun muhteşem görünen filmlerin, dizilerin, oyunların ve çok daha fazlasının keyfine varın.
Birinci sınıf Dolby ses ve video formatı desteği, izlediğiniz HDR içeriğin inanılmaz derecede gerçekçi görüneceği (ve duyulacağı) anlamına gelir. İster en yeni dizileri, ister bir Blu-Ray disk setini izleyin, tam anlamıyla yönetmenin hedeflediği kontrast, parlaklık ve renklerin tadını çıkarırsınız. Ayrıca netlik, ayrıntı ve derinlik sunan geniş bir ses deneyimi elde edersiniz.
Philips Android TV'niz istediğiniz içeriğe istediğiniz zaman erişmenizi sağlar. En sevdiğiniz uygulamaları görebileceğiniz şekilde ana ekranı kişiselleştirerek filmleri veya favori programlarınızı kolayca başlatabilir veya kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.
Philips Android TV'nizi sesinizle kontrol edin. Oyun oynamak, Netflix izlemek veya Google Play Store'da içerikler ve uygulamalar mı aramak istiyorsunuz? TV'nize söylemeniz yeterli. Ayrıca yerinizden kalkmanıza gerek bile kalmadan Google Asistan uyumlu akıllı ev cihazlarına komut vererek ışıkları kısabilir veya film geceniz için evin sıcaklığını ayarlayabilirsiniz. TV kumandasını aradığınız günler sona erdi. Şimdi Philips akıllı TV'nizi Amazon Echo gibi Alexa uyumlu cihazlarla kontrol etmek için sesinizi kullanabilirsiniz. Alexa ile TV'nizi açın, kanalı değiştirin, oyun konsolunuza geçin ve daha fazlasını yapın.
Philips TV'nizin DTS Play-Fi özelliği ile herhangi bir odadaki uyumlu hoparlörlere bağlanabilirsiniz. Yemek hazırlarken filmi dinlemek veya misafirlerinize içecek hazırlarken maç yorumunu kaçırmamak için mutfaktaki kablosuz hoparlörü kullanabilirsiniz.
Philips TV'niz, HDR10+ video biçiminden en iyi şekilde yararlanmak üzere geliştirilmiştir. Kontrast, renk ve parlaklık seviyeleri her karede ayarlanır. İster kaçırmamanız gereken bir dizi, ister gişe rekortmeni yeni bir film izleyin, gölgeler hep daha derin olur. Parlak yüzeyler ışıldar. Renkler ise çok daha gerçekçi görünür. Dolby Vision ve Dolby Atmos. Sinema kalitesinde görüntü ve ses.
Philips TV'nizde fark yaratan kaliteli malzemelerdir. Kvadrat'ın akustik olarak şeffaf, yün karışımlı hoparlör kumaşı sesin odanın içinde özgürce dolaşmasını sağlar. Sorumlu şekilde tedarik edilmiş Muirhead deri ve arkadan aydınlatmalı tuşlar, uzaktan kumandaya şık bir görünüm kazandırır.
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