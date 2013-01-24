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    LED

    4K UHD Android TV - Bowers & Wilkins Ses

    55PUS9435/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • Zarif görünüm. Sinematik ses. Zarif görünüm. Sinematik ses. Zarif görünüm. Sinematik ses.
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    • Play Pause

      LED 4K UHD Android TV - Bowers & Wilkins Ses

      55PUS9435/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Zarif görünüm. Sinematik ses.

      Her ayrıntıyı görün ve duyun. Dahili, yukarı çıkışlı Bowers & Wilkins hoparlörlere sahip bu Philips LED TV, gerçekçi görüntü ve etkileyici ses sunar. Ambilight ise müziklere, HDR dizilere ve sevdiğiniz filmlere renk katar. Tüm faydaları görün

      LED 4K UHD Android TV - Bowers & Wilkins Ses

      Zarif görünüm. Sinematik ses.

      Her ayrıntıyı görün ve duyun. Dahili, yukarı çıkışlı Bowers & Wilkins hoparlörlere sahip bu Philips LED TV, gerçekçi görüntü ve etkileyici ses sunar. Ambilight ise müziklere, HDR dizilere ve sevdiğiniz filmlere renk katar. Tüm faydaları görün

      Zarif görünüm. Sinematik ses.

      Her ayrıntıyı görün ve duyun. Dahili, yukarı çıkışlı Bowers & Wilkins hoparlörlere sahip bu Philips LED TV, gerçekçi görüntü ve etkileyici ses sunar. Ambilight ise müziklere, HDR dizilere ve sevdiğiniz filmlere renk katar. Tüm faydaları görün

      LED 4K UHD Android TV - Bowers & Wilkins Ses

      Zarif görünüm. Sinematik ses.

      Her ayrıntıyı görün ve duyun. Dahili, yukarı çıkışlı Bowers & Wilkins hoparlörlere sahip bu Philips LED TV, gerçekçi görüntü ve etkileyici ses sunar. Ambilight ise müziklere, HDR dizilere ve sevdiğiniz filmlere renk katar. Tüm faydaları görün

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        LED

        LED

        4K UHD Android TV - Bowers & Wilkins Ses

        Toplam:

        Zarif görünüm. Sinematik ses.

        Ambilight ile 4K UHD LED Android TV

        • P5 Perfect Görüntü Motoru
        • Bowers & Wilkins Ses
        • 3 taraflı Ambilight
        • 139 cm (55 inç) Android TV
        Philips P5 Motoru. Kaynak ne olursa olsun, her zaman mükemmel.

        Philips P5 Motoru. Kaynak ne olursa olsun, her zaman mükemmel.

        Philips P5 motoru ile artık sevdiğiniz içerikler çok daha parlak. Ayrıntılar gözle görülür ölçüde daha fazla derinlik kazanır. Renkler daha canlı, cilt tonları ise daha doğal görünür. Kontrast o kadar nettir ki her ayrıntıyı hissedebilirsiniz. Hareketler son derece akıcıdır.

        Etkileyici ses. Bowers & Wilkins, Dolby Atmos ile bir araya geliyor.

        Etkileyici ses. Bowers & Wilkins, Dolby Atmos ile bir araya geliyor.

        Efsanevi ses mühendisleri Bowers & Wilkins'in özel hoparlör tasarımı, olağanüstü gerçekçi performans sunar. Yukarı çıkışlı hoparlörler, Dolby Atmos'tan en iyi performansı almanıza imkan tanır. Olaylar ne kadar heyecanlı olursa olsun, merkezi tweeter kusursuz diyaloglar sunar.

        Ambilight. Duyguyu ekranın ötesine taşır.

        Ambilight. Duyguyu ekranın ötesine taşır.

        Philips Ambilight, filmleri ve oyunları daha sürükleyici hale getirir ve müzik akışına ışıklarla eşlik eder. Üstelik, ekranınız olduğundan çok daha büyük görünür. TV'nin kenarlarındaki akıllı LED'ler, ekrandaki renkleri gerçek zamanlı olarak duvarlara ve odanın içine yansıtır. Philips Ambilight, ortamınızı mükemmel biçimde aydınlatır. En sevdiğiniz içerikleri bu muhteşem TV'de deneyimleyin.

        Parlak 4K LED TV. Canlı HDR görüntü. Akıcı hareketler.

        Parlak 4K LED TV. Canlı HDR görüntü. Akıcı hareketler.

        Parlak 4K LED TV. Canlı HDR görüntü. Akıcı hareketler. Philips 4K UHD TV, zengin renkler ve canlı kontrastlarla içeriklere hayat veriyor. Olağanüstü derinliğe sahip görüntülerin ve akıcı hareketlerin yanı sıra kaynak ne olursa olsun muhteşem görünen filmlerin, dizilerin, oyunların ve çok daha fazlasının keyfine varın.

        Dolby Vision ve Dolby Atmos. Sinematik görüntü ve ses.

        Dolby Vision ve Dolby Atmos. Sinematik görüntü ve ses.

        Birinci sınıf Dolby ses ve video formatı desteği, izlediğiniz HDR içeriğin inanılmaz derecede gerçekçi görüneceği (ve duyulacağı) anlamına gelir. İster en yeni dizileri, ister bir Blu-Ray disk setini izleyin, tam anlamıyla yönetmenin hedeflediği kontrast, parlaklık ve renklerin tadını çıkarırsınız. Ayrıca netlik, ayrıntı ve derinlik sunan geniş bir ses deneyimi elde edersiniz.

        Android TV. Sade ve akıllı.

        Android TV. Sade ve akıllı.

        Philips Android TV'niz istediğiniz içeriğe istediğiniz zaman erişmenizi sağlar. En sevdiğiniz uygulamaları görebileceğiniz şekilde ana ekranı kişiselleştirerek filmleri veya favori programlarınızı kolayca başlatabilir veya kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

        Sesli kontrol. Yerleşik Google Asistan. Alexa ile çalışır.

        Sesli kontrol. Yerleşik Google Asistan. Alexa ile çalışır.

        Philips Android TV'nizi sesinizle kontrol edin. Oyun oynamak, Netflix izlemek veya Google Play Store'da içerikler ve uygulamalar mı aramak istiyorsunuz? TV'nize söylemeniz yeterli. Ayrıca yerinizden kalkmanıza gerek bile kalmadan Google Asistan uyumlu akıllı ev cihazlarına komut vererek ışıkları kısabilir veya film geceniz için evin sıcaklığını ayarlayabilirsiniz. TV kumandasını aradığınız günler sona erdi. Şimdi Philips akıllı TV'nizi Amazon Echo gibi Alexa uyumlu cihazlarla kontrol etmek için sesinizi kullanabilirsiniz. Alexa ile TV'nizi açın, kanalı değiştirin, oyun konsolunuza geçin ve daha fazlasını yapın.

        DTS Play-Fi. Çoklu oda ses sistemi.

        DTS Play-Fi. Çoklu oda ses sistemi.

        Philips TV'nizin DTS Play-Fi özelliği ile herhangi bir odadaki uyumlu hoparlörlere bağlanabilirsiniz. Yemek hazırlarken filmi dinlemek veya misafirlerinize içecek hazırlarken maç yorumunu kaçırmamak için mutfaktaki kablosuz hoparlörü kullanabilirsiniz.

        Önemli HDR formatları. Yönetmenin gözünden bakın.

        Önemli HDR formatları. Yönetmenin gözünden bakın.

        Philips TV'niz, HDR10+ video biçiminden en iyi şekilde yararlanmak üzere geliştirilmiştir. Kontrast, renk ve parlaklık seviyeleri her karede ayarlanır. İster kaçırmamanız gereken bir dizi, ister gişe rekortmeni yeni bir film izleyin, gölgeler hep daha derin olur. Parlak yüzeyler ışıldar. Renkler ise çok daha gerçekçi görünür. Dolby Vision ve Dolby Atmos. Sinema kalitesinde görüntü ve ses.

        Kvadrat hoparlör kumaşı. Muirhead deri arkalı uzaktan kumanda.

        Philips TV'nizde fark yaratan kaliteli malzemelerdir. Kvadrat'ın akustik olarak şeffaf, yün karışımlı hoparlör kumaşı sesin odanın içinde özgürce dolaşmasını sağlar. Sorumlu şekilde tedarik edilmiş Muirhead deri ve arkadan aydınlatmalı tuşlar, uzaktan kumandaya şık bir görünüm kazandırır.

        Teknik Özellikler

        • Ambilight

          Ambilight Versiyonu
          3 taraflı
          Ambilight Özellikleri
          • Dahili Ambilight+Hue
          • Ambilight Müzik
          • Oyun Modu
          • Duvar rengine uyarlanma
          • Dinlenme modu
          • AmbiWakeup
          • AmbiSleep

        • Görüntü/Ekran

          Çapraz ekran boyutu (inç)
          55  inç
          Ekran
          4K Ultra HD LED
          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          139  cm
          Ekran çözünürlüğü
          3840x2160
          En-boy oranı
          16:9
          Pixel motoru
          P5 Perfect Görüntü Motoru
          Görüntü geliştirme
          • Ultra Çözünürlük
          • Geniş Renk Gamı %90 DCI/P3
          • Dolby Vision
          • HDR10+
          • 2400 PPI

        • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

          Tüm HDMI'larda bilgisayar girişleri
          • 60 Hz'de 4K UHD 3840x2160 değerine kadar
          • HDR destekli, HDR10/ HLG
          • HDR destekli, HDR10+/HLG
          Tüm HDMI'larda video girişleri
          • 60 Hz'de 4K UHD 3840x2160 değerine kadar
          • HDR destekli
          • HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma)
          • HDR10+/Dolby Vision

        • Android TV

          İS
          Android TV™ 9 (Pie)
          Önceden yüklenmiş uygulamalar
          • Google Play Movies*
          • Google Play Music*
          • Google Arama
          • YouTube
          • Amazon instant video
          • BBC iplayer
          • Netflix
          Bellek boyutu(Flash)
          16GB*

        • Smart TV Özellikleri

          Etkileşimli TV
          HbbTV
          Program
          • Pause TV
          • USB kaydı*
          Kurulum Kolaylığı
          • Philips cihazlarını otomatik algılama
          • Cihaz bağlantı sihirbazı
          • Ağ kurulum sihirbazı
          • Ayarlar yardımcısı sihirbazı
          Kullanım Kolaylığı
          • Tek akıllı menü düğmesi
          • Ekran üzerinde kullanım kılavuzu
          Yükseltilebilir bellenim
          • Otomatik bellenim yükseltme sihirbazı
          • USB yoluyla yükseltilebilir bellenim
          • Çevrimiçi bellenim yükseltme
          Ekran Format Ayarları
          • Temel - Ekran Doldurma
          • Ekrana sığdırma
          • Gelişmiş - Kaydırma
          • Yakınlaştırma, uzatma
          • Geniş ekran
          Uzaktan Kumanda
          • Sesli
          • Tuş ışıklı
          • Muirhead derili
          Kullanıcı Etkileşimi
          SimplyShare
          Sesli asistan*
          • Dahili Google Asistan
          • Mikrofon ile uzaktan kumanda.
          • Alexa ile çalışır

        • İşleme

          İşleme Gücü
          Dört Çekirdekli

        • Tuner/Alım/İletim

          HEVC desteği
          Evet
          Dijital TV
          DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
          MPEG Desteği
          • MPEG2
          • MPEG4
          Video Oynatma
          • PAL
          • SECAM
          TV Program rehberi*
          8 günlük Elektronik Program Rehberi
          Sinyal gücü göstergesi
          Evet
          Teletekst
          1000 sayfa Yardımlı Metin

        • Bağlantı

          HDMI bağlantı sayısı
          4
          USB sayısı
          2
          Kablosuz bağlantılar
          • Bluetooth 4.2
          • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, Çift bant
          Diğer bağlantılar
          • Common Interface Plus (CI+)
          • Dijital ses çıkışı (optik)
          • Uydu Konektörü
          • Ethernet-LAN RJ-45
          • Kulaklık çıkışı
          • Servis konektörü
          HDMI özellikleri
          • 4K
          • Ses Dönüş Kanalı
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Uzaktan kumanda geçişi
          • Sistem ses kontrolü
          • Sistem bekleme
          • Tek dokunuşla oynatma
          HDCP 2.3
          Evet, tüm HDMI'larda

        • Multimedya Uygulamaları

          Video Oynatma Formatları
          • Kapsamlar: AVI, MKV
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • WMV9/VC1
          • HEVC (H.265)
          • VP9
          Altyazı Formatları Desteği
          • .SRT
          • .SUB
          • .TXT
          • .SMI
          Müzik Çalma Formatları
          • AAC
          • MP3
          • WAV
          • WMA (v2 - v9.2 arası)
          • WMA-PRO (v9 ve v10)
          Fotoğraf Görüntüleme Formatları
          • JPEG
          • BMP
          • GIF
          • PNG
          • 360 fotoğraf
          • HEIF

        • Güç

          Şebeke elektriği
          AC 220 - 240 V 50/60 Hz
          Ortam sıcaklığı
          5°C - 35°C
          Bekleme modunda güç tüketimi
          < 0,3 W
          Güç Tasarrufu Özellikleri
          • Otomatik kapama zamanlayıcı
          • Işık sensörü
          • Görüntü dondurma (radyo için)
          • Ekonomik mod
          Kurşun mevcudiyeti
          Evet*
          Kapalı modu güç tüketimi
          Yok

        • AB Enerji kartı

          EPREL kayıt numaraları
          420631
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          55
          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          139
          SDR için enerji sınıfı
          G
          SDR için açık modu güç talebi
          96  kW·s
          HDR için enerji sınıfı
          G
          HDR için açık modu güç talebi
          125  kW·s
          Ağa bağlı bekleme modu
          <2,0  W
          Kapalı modu güç tüketimi
          geçersiz
          Kullanılan panel teknolojisi
          LED LCD

        • Ses

          Ses Geliştirme
          • 5 Bant Ekolayzır
          • A.I. Ses
          • Net Konuşma Sesleri
          • Dolby Bas Güçlendirme
          • Dolby Ses Sabitleyicisi
          • Gece modu
          • Dolby Atmos
          Hoparlör yapılandırması
          2x6 W orta hoparlör, 2x9 yüksek hoparlör, 20 W woofer
          Ses
          • Bowers & Wilkins Ses
          • 2.1.2 Kanal
          • Çıkış gücü: 50 Watt (RMS)
          Codec
          • AC-4
          • Dolby Atmos
          • Dolby Digital MS12 V2.3
          • DTS-HD(M6)

        • Boyutlar

          Kutu derinliği
          170,0  mm
          Kutu yüksekliği
          952,0  mm
          Kutu genişliği
          1360,0  mm
          Ürün ağırlığı
          16,7  kg
          Ürün ağırlığı (+stand)
          21,8  kg
          Set Derinliği
          60,8  mm
          Set derinliği (stand ile)
          281,8  mm
          Set Yüksekliği
          717,9  mm
          Set yüksekliği (stand ile)
          792,6  mm
          Set Genişliği
          1230,8  mm
          Set genişliği (stand ile)
          1230,8  mm
          Stand derinliği
          281,8  mm
          Stand yüksekliği
          80,0  mm
          Stand genişliği
          880,0  mm
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          25,8  kg
          VESA duvara monte edilmeye uygun
          300 x 300 mm

        • Tasarım

          TV'nin renkleri
          Gümüş rengi metal çerçeve
          Stand tasarımı
          Koyu krom ses çözümü

        • Aksesuarlar

          Birlikte Verilen Aksesuarlar
          • Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü
          • Güç kablosu
          • Hızlı başlangıç kılavuzu (x1)
          • Uzaktan Kumanda
          • 2 x AAA Pil
          • Ses çözümü ile stand

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            • EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.
            • Android Uygulaması teklifleri ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen ülkenizdeki Google Play Store'u ziyaret edin.
            • 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.
            • TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
            • Philips TV Remote uygulaması ve ilgili işlevler TV modeli, operatör ve ülkenin yanı sıra akıllı cihazın modeli ve İşletim Sistemine göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/TVRemoteapp.
            • Smart TV uygulama teklifleri, TV modeli ve ülkeye göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/smarttv.
            • USB kayıt özelliği sadece dijital kanallarda kullanılabilir, kayıtlar yayın kopya koruması (CI+) tarafından sınırlanabilir. Ülke ve kanal kısıtlamaları uygulanabilir.
            • Amazon Uygulamalarınız ülkenizde her zaman kullanıma uygun olmayabilir. (Amazon uygulamaları şu anda yalnızca Birleşik Krallık, Almanya ve Avusturya'da kullanılabilir)
            • Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.
            • Bulut Oyun teklifi oyun sağlayıcılarına bağlıdır.
            • *Bellek boyutu (Flash) : 16 G, mevcut disk alanı farklılık gösterebilir (ör. önceden yüklü uygulamalar, işletim sistemi vb. gibi özelliklere dayanır)
            • Soundbar, hoparlör ve diğer ses cihazları için HDMI bağlantısı gereklidir.

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