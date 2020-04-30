1 yılı aşkın süredir kullanıyorum. Cihazın en önemli özelliği Android tabanlı olması. bazı arkadaşların uygulamalarla ilgili şikayetleri var. Bunun temel nedeni Google play store sadece Android TV onaylı programları kurmaya izin veriyor. Bunu aşmanın çok kolay yolu var. Birincisi USB ile .apk yüklemek ikincisi ve benim tercih ettiğim yol telefon veya tabletten ES File Explorer File Manager programı sender özelliği ile programı TV'ye aktarmak (TV'de de bu program kurulu olmalı, play store'da mevcut). Bunun yanında TV launcher programı ile yüklenen tüm programlara erişilebiliyor. (ben sideload launcher kullanıyorum). Bunları yapınca Android dünyası sonuna kadar açılıyor, pek çok kullanıcının şikayeti bu uygulamalarla giderilir hale geliyor. Kodi, D-smarGo, bein-connect, Vavoo v.s. çalışıyor. Bu arada elbette iyi bir internet bağlantısı ve güncel TV yazılımı şart. kanal geçişlerinin yavaşlığını D-Smart kullanarak bertaraf ediyorum. Ayrıca Ambilight gerçekten ayrı bir teknoloji. Enerji tüketimi yüksek ben bunu yüksek parlaklığa (ekran teknolojisine) ve yüksek ses çıkış gücüne bağlıyorum.