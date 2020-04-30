2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
55PUS8602/12
Gücünü Android TV'den alan 4K Quantum Dot LED TV
Çığır açan Philips 8600 serisi, hareketli soundbar üzerinde inanılmaz P5 motora sahip Quantum Dot LED TV'yi kullanır. Etkileyici, gerçekçi görüntüler ve nefes kesen ses sunan bu benzersiz işçiliğe karşı koyamayacaksınız.
139 cm (55 inç)
4K Ultra HD LED TV
Dört Çekirdekli, 16GB, genişletilebilir
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Philips Perfect Color teknolojisi, trilyonlarca gölgeyle gerçekçi renk canlılığını ortaya çıkarıyor. En gelişmiş renk işleme teknolojimizle birlikte şaşırtıcı derece geniş renk spektrumunu deneyimleyin. Perfect Color bünyesinde, %100 geniş renk gamı paneli ve 2250 trilyon renk işleme barındırır. Dünyaya açılan bir pencere gibi görünen görüntü kalitesi sağlar.
İnce tasarımlı mühendis ürünü ses kalitesi. Şık hoparlör çubuğunda bulunan bol miktardaki mikro sürücü sayesinde inanılmaz ses çıkışlarının ve gerçekçi seslerin keyfini çıkarın. Zemindeki her fısıltıyı, adımı ve çıtırtıyı duyabildiğinizi düşündüğünüzde her bir çarpışmanın, silah sesinin ve patlamanın ne kadar güçlü ve net bir şekilde çıkacağınızı tahmin edebilirsiniz. Derin ve zengin tonlar için stratejik olarak konumlandırılmış arka hoparlörler sayesinde bas kalitesinden hiçbir taviz verilmedi. Görünümü kadar kaliteli sese sahip bir TV.
Google Play store ve Philips app gallery, size filmler, TV, müzik, uygulamalar ve oyunlardan oluşan büyük bir çevrimiçi koleksiyon sunmak amacıyla geleneksel TV'nin ötesine geçer. 16 GB genişletilebilir bellek, tüm favori içeriklerinizi kaydetmeniz ve daha fazla uygulama yüklemeniz için fazlasıyla boş alan olduğu anlamına gelir.
3.7
5 üzerinden
23
İncelemeler
frtlcn
30/04/2020
Türkiye
Mükemmel bir ürün
Aksiyon sahnelerinde donma yok, 60w harika bir ses çıkışı var, menü uygulamaları oldukça hızlı, renk tonları o kadar yoğun ve parlak ki contrastı azaltmak zorunda kaldım. Ayrıca ekran yansıtma ve miracast uugulamaları var ve sorunsuz çalışıyor. Gördüğüm en iyi model bu. Bu ürün sayesinde çevremdeki herkese philips aldırdım
Avantajlar
Görüntü kalitesi ve android uygulamaları
Dezavantajlar
Neredeyse yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 8600 series 55PUS8602 Gücünü Android TV'den alan 4K Quantum Dot LED için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2019-04-30
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 8600 series 55PUS8602 Gücünü Android TV'den alan 4K Quantum Dot LED için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2019-04-30
Naelht
27/11/2019
Türkiye
Fiyat/Performans
TV'yi Panel/Ses/Arayüz/Malzeme kalitesi olarak 5 üreninden değerlendirirsek. Panel - 4.5 (Çok iyi bir Qled panel. Puan kırmamın sebebi bölgesel olarak ekranda ışık sızması var ama tam siyah olduğu vakit dikkatlice bakıldığında belli oluyor. Ses - 5 (OEM olarak üzerinde gelen soundbar ve 2 adet mid speaker süper bir seslendirme sağlıyor.) Arayüz - 3.5 (TV nin kumandası hem bluetooth hemde infrared. İnfrared çok geçmişte kaldı :( önüne bir şey geçtiği vakit çalışmıyor. Kumandayı ters çevirdiğinizde bluetooth oluyor ve klavyesi var. Niye sadece bluetooth değil? Birde TV nin işlemcisi hafiften yavaş kaldı günümüze oranla bazıları için problem çıkarabilir. İçinde kendiliğinden chromecast var bu bir artı) Malzeme kalitesi - 5 (65' bir tv için kutusu korunaklı ve taşıma esnasında kolaylık sağlıyor. TV nin kendiside güzel görünüyor kumanda biraz büyük ama sağlam ve tuşlar duyarlı ve dayanıklı.
Avantajlar
Görüntü Kalitesi/Ses/Chromecast
Dezavantajlar
İnfrared Kumanda/Düşük CPU Gücü
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 8600 series 55PUS8602 Gücünü Android TV'den alan 4K Quantum Dot LED için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2019-05-27
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 8600 series 55PUS8602 Gücünü Android TV'den alan 4K Quantum Dot LED için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2019-05-27
theoldguitarist
11/07/2019
Türkiye
Uzun Kullanım Tecrübesi
1 yılı aşkın süredir kullanıyorum. Cihazın en önemli özelliği Android tabanlı olması. bazı arkadaşların uygulamalarla ilgili şikayetleri var. Bunun temel nedeni Google play store sadece Android TV onaylı programları kurmaya izin veriyor. Bunu aşmanın çok kolay yolu var. Birincisi USB ile .apk yüklemek ikincisi ve benim tercih ettiğim yol telefon veya tabletten ES File Explorer File Manager programı sender özelliği ile programı TV'ye aktarmak (TV'de de bu program kurulu olmalı, play store'da mevcut). Bunun yanında TV launcher programı ile yüklenen tüm programlara erişilebiliyor. (ben sideload launcher kullanıyorum). Bunları yapınca Android dünyası sonuna kadar açılıyor, pek çok kullanıcının şikayeti bu uygulamalarla giderilir hale geliyor. Kodi, D-smarGo, bein-connect, Vavoo v.s. çalışıyor. Bu arada elbette iyi bir internet bağlantısı ve güncel TV yazılımı şart. kanal geçişlerinin yavaşlığını D-Smart kullanarak bertaraf ediyorum. Ayrıca Ambilight gerçekten ayrı bir teknoloji. Enerji tüketimi yüksek ben bunu yüksek parlaklığa (ekran teknolojisine) ve yüksek ses çıkış gücüne bağlıyorum.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 8600 series 55PUS8602 Gücünü Android TV'den alan 4K Quantum Dot LED için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 8600 series 55PUS8602 Gücünü Android TV'den alan 4K Quantum Dot LED için yapılmıştır
24 Şubat 2023 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasında İsveç, Danimarka, Finlandiya, Norveç, Birleşik Krallık, Almanya, Avusturya ve Fransa'da gerçekleştirilen Ambilight Deneme Programı sonuçlarına dayanmaktadır. Bu süre boyunca katılımcıların %99,91'i, hiçbir gerekçe göstermeden tam para iadesiyle ürünü iade etme hakkına sahip olmalarına rağmen Ambilight TV'lerini ellerinde tutmayı tercih etti.
EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.
Android Uygulaması teklifleri ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen ülkenizdeki Google Play Store'u ziyaret edin.
365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.
Bulut Oyun teklifi oyun sağlayıcılarına bağlıdır.
TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
(Philips) yalnızca belirli Philips oynatıcılarıyla uyumludur.
Google Cast fonksiyonelliği Google Cast Ready uygulamalar ve cihazlara tabidir. Daha fazla bilgi için lütfen Google Cast ürün sayfasını ziyaret edin.
Philips TV Remote uygulaması ve ilgili işlevler TV modeli, operatör ve ülkenin yanı sıra akıllı cihazın modeli ve İşletim Sistemine göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV uygulama teklifleri, TV modeli ve ülkeye göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/smarttv.
USB kayıt özelliği sadece dijital kanallarda kullanılabilir, kayıtlar yayın kopya koruması (CI+) tarafından sınırlanabilir. Ülke ve kanal kısıtlamaları uygulanabilir.
MultiRoom İstemci ve Sunucu yalnızca "Ücretsiz" dijital programları destekler.
Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.
Soundbar, hoparlör ve diğer ses cihazları için HDMI bağlantısı gereklidir.