Tvyi yaklaşık olarak 3 aydır inceliyorum. Genel olarak gözlemlerim şöyle; -Android olması dolayısı ile google play sayesinde tarayıcı yükleyebiliyorsunuz. (Ben tvyi aldıktan sonra film indirmeyi bıraktım. Direk tarayıcıdan açıp izliyorum) -Şubat ayı güncellemesi ile tüm fare ve klavyeleri destekliyor. - Panelin gerçek değeri 100hz olması ile gayet iyi bir görüntü sunuyor. - Yakında gelecek güncelleme ile googleplayde olmayan uygulamarı bilinmeyen kaynaklar sayesinde flasha atıp izleyebileceksiniz. -Şubat ayında tv android 5.1. Yakın zamanda güncelleme ile android 6'nın geleceği tahmin ediliyor.... Burada tv ile ilgili 1-2 gözlenimimi yazdım. Googlede " PHİLİPS 40PFK6510 ANDROİD TV İNCELEME [RESİM VE VİDEO EKLENDİ]" yazarak arattırırsanız, yapmış olduğum inceleme ile tvyi artı ve eksi yönlerini daha iyi görebilir resim ve videoları inceleyebilirsiniz.....