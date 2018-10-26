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  • Kullanılan ana fotoğraf
  • Uzaktan kumanda fotoğrafı
  • Uzaktan kumanda fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Konektör yandan çizimi
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Duygusal fayda fotoğrafı
  • Duygusal fayda fotoğrafı
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Üretimden kaldırıldı

6500 seriesGücünü Android™'den alan Full HD İnce LED TV

50PFK6510/12

2.8

| (47) İncelemeler

Gücünü Android'den alan Full HD İnce LED TV

Gücünü Android'den alan 6500 serisi FHD TV güzel bir görünümden çok daha fazlasını sunuyor. Parlak görüntüler için Perfect Pixel HD motoru ile yola çıktık, Ambilight ekledik, modern bir tasarım ve gerçek malzemeler ile tamamlayarak deneyiminizi bir üst seviyeye çıkardık.

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Ambilight TV'yi deneyenlerin %99,91'i onu bir daha asla geri vermek istemiyor. 1

2 taraflı Ambilight ile

Gücünü Android'den alan Full HD İnce LED TV

  • 126 cm (50 inç)

  • Full HD LED TV

  • Çift Çekirdek; 8 GB ve genişletilebilir

  • DVB-T/C/S/S2

Güçlü performans için Çift Çekirdekli işlemci ve Android OS

Güçlü performans için Çift Çekirdekli işlemci ve Android OS

Android ile TV'nizde süper hızlı, sezgisel ve keyifli bir şekilde gezinebilir, uygulama başlatabilir ve video oynatabilirsiniz. Android robot, Çift Çekirdekli işlemcimizin gücünü sonuna kadar kullanarak işlemleri hızla ve kolaylıkla gerçekleştirmenizi sağlar.

Günümüz iç mekanlarını tamamlayan modern tasarım

Tasarımı, dekorunuza uyum sağlayacak modern bir görünüme sahiptir. TV'niz kapalıyken de açıkken olduğu kadar güzel görünür.

İnanılmaz kontrast için Micro Dimming Pro

İnanılmaz kontrast için Micro Dimming Pro

Micro Dimming Pro, TV'nizin kontrastını ortamınızdaki ışık koşullarına göre optimize eder. Görüntüyü 6400 farklı bölgede analiz eden ışık sensörü ve özel yazılım sayesinde inanılmaz kontrastın ve görüntü kalitesi ile gece gündüz gerçekçi bir görsel deneyimin tadını çıkarırsınız.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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2.8

5 üzerinden

47

İncelemeler

26/10/2018

Türkiye

Türkiye

Kesinlikle tavsiye ediyorum

Rakiplerinin içinde en iyisi 2 yıldır maşallah sorunsuz kullanıyorum

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 6500 series 40PFK6510 Gücünü Android™'den alan Full HD İnce LED TV için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 6500 series 40PFK6510 Gücünü Android™'den alan Full HD İnce LED TV için yapılmıştır

13/02/2017

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

daha iyi ürünlere

Philips tv iyi ki almışım diyorum ve oldukça memunum tek eksiği hafıza olarak düşük.Philips ürünlerini yakından takip ediyorum inşallah her daim böyle kaliteli sağlam ürünlerle devam edersiniz emeğinize sağlık.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 6500 series 40PFK6510 Gücünü Android™'den alan Full HD İnce LED TV için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 6500 series 40PFK6510 Gücünü Android™'den alan Full HD İnce LED TV için yapılmıştır

28/01/2017

Türkiye

Türkiye

hizmet

Tv yazilimsal bir sorunla karsilasti ve kumanda edilemez oldu.yetkili servis personeli son derece ilgili bir davranis gosterek hizli bir sekilde sorunumuzu giderdi.dogrusu bu kadar hizli ilgileneceklerini beklemiyordum.Bu android tv modelini goruntu kalitesi ve cok hizli menusu nedeniyle tavsiye ederim.ses kalitesi de hic fena degil.oldukca dogal ve canli renkler sunuyor.Hd yayinlar ve usb den film izlerken oldukca kaliteli ve keyifli bir tv.ayarlarini dogru yaparsaniz keyif alirsiniz.panel hizli ve hareketli goruntuler oldukca akici,almak isteyenler icin ideal ozellikle oturma odalari icin cok uygun.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 6500 series 40PFK6510 Gücünü Android™'den alan Full HD İnce LED TV için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 6500 series 40PFK6510 Gücünü Android™'den alan Full HD İnce LED TV için yapılmıştır

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Yasal Uyarılar

  1. 24 Şubat 2023 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasında İsveç, Danimarka, Finlandiya, Norveç, Birleşik Krallık, Almanya, Avusturya ve Fransa'da gerçekleştirilen Ambilight Deneme Programı sonuçlarına dayanmaktadır. Bu süre boyunca katılımcıların %99,91'i, hiçbir gerekçe göstermeden tam para iadesiyle ürünü iade etme hakkına sahip olmalarına rağmen Ambilight TV'lerini ellerinde tutmayı tercih etti. 

  1. Ebeveynler, 3D izleme sırasında çocuklarının yanında bulunmalı ve yukarıda belirtilen rahatsızlıklardan birini yaşamadıklarından emin olmalıdır. 3D izleme, görsel sistemleri tam olarak gelişmemiş olduğundan 6 yaş altındaki çocuklara önerilmez.

  2. EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.

  3. Android Uygulaması teklifleri ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen ülkenizdeki Google Play Store'u ziyaret edin.

  4. 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.

  5. Bulut Oyun teklifi oyun sağlayıcılarına bağlıdır.

  6. TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.

  7. (Philips) yalnızca belirli Philips oynatıcılarıyla uyumludur.

  8. Google Cast fonksiyonelliği Google Cast Ready uygulamalar ve cihazlara tabidir. Daha fazla bilgi için lütfen Google Cast ürün sayfasını ziyaret edin.

  9. Philips TV Remote uygulaması ve ilgili işlevler TV modeli, operatör ve ülkenin yanı sıra akıllı cihazın modeli ve İşletim Sistemine göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/TVRemoteapp.

  10. Smart TV uygulama teklifleri, TV modeli ve ülkeye göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/smarttv.

  11. USB kayıt özelliği sadece dijital kanallarda kullanılabilir, kayıtlar yayın kopya koruması (CI+) tarafından sınırlanabilir. Ülke ve kanal kısıtlamaları uygulanabilir.

  12. Uyumluluk Android 4.2 veya daha yeni sürüm Wifi Miracast sertifikasına bağlıdır. Daha fazla bilgi için lütfen cihazınızın belgelerine başvurun.