2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
49PUS7909/12
Gücünü Android'den alan Ultra İnce 4K UHD LED TV
Ultra HD, Android'in gücü ile tanışıyor: Philips 7900 serisi Ultra HD TV. Süper hızlı Dört Çekirdekli işlemci sayesinde Smart TV'nizde kolayca gezinebilirsiniz. Çerçevesiz tasarımlı Ambilight ile izleme deneyiminizi daha da geliştirin.
123 cm (49 inç)
4K Ultra HD LED TV
Dört Çekirdekli
Çift Tuner DVB-T/T2/C/S/S2
Geleneksel Full HD TV'lerden dört kat daha yüksek çözünürlükle yepyeni bir TV deneyimi yaşayın. 3840 x 2160 pikselin sunduğu üstün ve gerçekçi görüntüler sayesinde bu TV, yeni bir dünyaya açılan bir pencere gibidir.
Eviniz herhangi bir ev değil. Neden seçtiğiniz TV de eviniz kadar sıcak ve çekici olmasın ki? Philips'e özel Ambilight teknolojisi, TV'nizin ekranının iki tarafından arkadaki duvara doğru ekstra geniş ışık yayarak ekranınızı olduğundan daha geniş gösterir ve izleme deneyiminizi daha etkileyici hale getirir. Ekrandaki renkler, canlılık ve heyecan, oturma odanıza adım atarak daha heyecanlı, yoğun ve etkileyici bir izleme deneyimi yaşamanızı sağlar.
Hiçbir şey Ultra HD TV'de oyunların, hızlı spor etkinliklerinin veya aksiyon filmlerinin yarattığı adrenalin patlamasıyla boy ölçüşemez. Bu yüzden bu Philips TV kusursuz hareket eden görüntülerin tadını Ultra HD çözünürlükte çıkarmanız için 600 Hz Perfect Motion Rate Ultra'ya sahiptir. Heyecandan titremek güzel olsa da görüntünün titremesini kimse istemez.
2.3
5 üzerinden
175
İncelemeler
Bendeniz
30/03/2019
Türkiye
Harika
Çok kaliteli bir ürün ama doğru seçim yapan benim!
Bu değerlendirme 7900 series 55PUS7909 Gücünü Android™'den alan Ultra İnce 4K UHD TV için yapılmıştır
Bu değerlendirme 7900 series 55PUS7909 Gücünü Android™'den alan Ultra İnce 4K UHD TV için yapılmıştır
Sinan44
05/12/2016
Türkiye
otamatik kanal güncellemesi çok kullanışlı
Bu ürünün teknik özllikleri,kullanım kolaylığı,cift scart girişi tabii renkleri beni cezbetti ve çok memnun kaldım.Ayrıca kanal sıralamasıçok işlevsel.LED ışıklı ambians aydınlatması ortama güzellik katıyor.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 7900 series 49PUS7909 Gücünü Android™'den alan Ultra İnce 4K UHD TV için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 7900 series 49PUS7909 Gücünü Android™'den alan Ultra İnce 4K UHD TV için yapılmıştır
SERKANAqA
21/07/2016
Türkiye
herkes yanlış anlamış,, yorum yazmak zorunda kaldım.
bütün yorumlarda demişlerk TRT 4K açılmıyor Tv 4K değil demişsiniz ama o öyle değil. Tv paneli 4K çözünürlükte size çözünürlük sağlıyor yani (3840x2160) çözünürlük alabilirsiniz ammaaaaa tvnin içinde gömülü olan uydu alıcılar tv nin üretim yılıda dikkate alınırsa 4K destekli değil ve o zaman da çok çok pahalıydı ben biliyorum bu uydu alıcılar. Dolayısıyla tv ye Full Hd uydu alıcıdan 2 adet takılmış , illa 4K izlemek isteyen ki kanal bile yok şuan faiş fiyatlara 4K uydu alıca almakta özgürdür.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 7900 series 49PUS7909 Gücünü Android™'den alan Ultra İnce 4K UHD TV için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 7900 series 49PUS7909 Gücünü Android™'den alan Ultra İnce 4K UHD TV için yapılmıştır
24 Şubat 2023 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasında İsveç, Danimarka, Finlandiya, Norveç, Birleşik Krallık, Almanya, Avusturya ve Fransa'da gerçekleştirilen Ambilight Deneme Programı sonuçlarına dayanmaktadır. Bu süre boyunca katılımcıların %99,91'i, hiçbir gerekçe göstermeden tam para iadesiyle ürünü iade etme hakkına sahip olmalarına rağmen Ambilight TV'lerini ellerinde tutmayı tercih etti.
Philips TV Remote uygulaması ve ilgili işlevler TV modeli ve ülkenin yanı sıra akıllı cihazın modeli ve İşletim Sistemine göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/TV.
Android Uygulaması teklifleri ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen ülkenizdeki Google Play Store'u ziyaret edin.
Smart TV uygulamasının ülkenizde sunduğu hizmetleri öğrenmek için, www.philips.com/TV adresini ziyaret edin
Cloud TV teklifi ülkede kullanılabilir olup olmadığına ve düzenlemelere bağlıdır
Uyumluluk Android 4.2 veya daha yeni sürüm Wifi Miracast sertifikasına bağlıdır. Daha fazla bilgi için lütfen cihazınızın belgelerine başvurun.
USB kayıt özelliği sadece dijital kanallarda kullanılabilir, kayıtlar yayın kopya koruması (CI+) tarafından sınırlanabilir. Ülke ve kanal kısıtlamaları uygulanabilir.
Philips TV kamerası (PTA317) ayrı olarak satılır.
Ebeveynler, 3D izleme sırasında çocuklarının yanında bulunmalı ve yukarıda belirtilen rahatsızlıklardan birini yaşamadıklarından emin olmalıdır. 3D izleme, görsel sistemleri tam olarak gelişmemiş olduğundan 6 yaş altındaki çocuklara önerilmez.
TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.
EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.
(Philips) yalnızca belirli Philips oynatıcılarıyla uyumludur.