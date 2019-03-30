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Üretimden kaldırıldı

7900 seriesGücünü Android™'den alan Ultra İnce 4K UHD TV

49PUS7909/12

2.3

| (175) İncelemeler

Gücünü Android'den alan Ultra İnce 4K UHD LED TV

Ultra HD, Android'in gücü ile tanışıyor: Philips 7900 serisi Ultra HD TV. Süper hızlı Dört Çekirdekli işlemci sayesinde Smart TV'nizde kolayca gezinebilirsiniz. Çerçevesiz tasarımlı Ambilight ile izleme deneyiminizi daha da geliştirin.

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Ambilight TV'yi deneyenlerin %99,91'i onu bir daha asla geri vermek istemiyor. 1

2 taraflı Ambilight ile

Gücünü Android'den alan Ultra İnce 4K UHD LED TV

  • 123 cm (49 inç)

  • 4K Ultra HD LED TV

  • Dört Çekirdekli

  • Çift Tuner DVB-T/T2/C/S/S2

4K Ultra HD: Daha önce görmediğiniz çözünürlük

4K Ultra HD: Daha önce görmediğiniz çözünürlük

Geleneksel Full HD TV'lerden dört kat daha yüksek çözünürlükle yepyeni bir TV deneyimi yaşayın. 3840 x 2160 pikselin sunduğu üstün ve gerçekçi görüntüler sayesinde bu TV, yeni bir dünyaya açılan bir pencere gibidir.

Ambilight, TV'ye bakışınızı sonsuza dek değiştirir

Ambilight, TV'ye bakışınızı sonsuza dek değiştirir

Eviniz herhangi bir ev değil. Neden seçtiğiniz TV de eviniz kadar sıcak ve çekici olmasın ki? Philips'e özel Ambilight teknolojisi, TV'nizin ekranının iki tarafından arkadaki duvara doğru ekstra geniş ışık yayarak ekranınızı olduğundan daha geniş gösterir ve izleme deneyiminizi daha etkileyici hale getirir. Ekrandaki renkler, canlılık ve heyecan, oturma odanıza adım atarak daha heyecanlı, yoğun ve etkileyici bir izleme deneyimi yaşamanızı sağlar.

Kusursuz hareketli görüntüler için 600 Hz PMR Ultra HD

Kusursuz hareketli görüntüler için 600 Hz PMR Ultra HD

Hiçbir şey Ultra HD TV'de oyunların, hızlı spor etkinliklerinin veya aksiyon filmlerinin yarattığı adrenalin patlamasıyla boy ölçüşemez. Bu yüzden bu Philips TV kusursuz hareket eden görüntülerin tadını Ultra HD çözünürlükte çıkarmanız için 600 Hz Perfect Motion Rate Ultra'ya sahiptir. Heyecandan titremek güzel olsa da görüntünün titremesini kimse istemez.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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2.3

5 üzerinden

175

İncelemeler

30/03/2019

Türkiye

Türkiye

Harika

Çok kaliteli bir ürün ama doğru seçim yapan benim!

Bu değerlendirme 7900 series 55PUS7909 Gücünü Android™'den alan Ultra İnce 4K UHD TV için yapılmıştır

Bu değerlendirme 7900 series 55PUS7909 Gücünü Android™'den alan Ultra İnce 4K UHD TV için yapılmıştır

05/12/2016

Türkiye

Türkiye

otamatik kanal güncellemesi çok kullanışlı

Bu ürünün teknik özllikleri,kullanım kolaylığı,cift scart girişi tabii renkleri beni cezbetti ve çok memnun kaldım.Ayrıca kanal sıralamasıçok işlevsel.LED ışıklı ambians aydınlatması ortama güzellik katıyor.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 7900 series 49PUS7909 Gücünü Android™'den alan Ultra İnce 4K UHD TV için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 7900 series 49PUS7909 Gücünü Android™'den alan Ultra İnce 4K UHD TV için yapılmıştır

21/07/2016

Türkiye

Türkiye

herkes yanlış anlamış,, yorum yazmak zorunda kaldım.

bütün yorumlarda demişlerk TRT 4K açılmıyor Tv 4K değil demişsiniz ama o öyle değil. Tv paneli 4K çözünürlükte size çözünürlük sağlıyor yani (3840x2160) çözünürlük alabilirsiniz ammaaaaa tvnin içinde gömülü olan uydu alıcılar tv nin üretim yılıda dikkate alınırsa 4K destekli değil ve o zaman da çok çok pahalıydı ben biliyorum bu uydu alıcılar. Dolayısıyla tv ye Full Hd uydu alıcıdan 2 adet takılmış , illa 4K izlemek isteyen ki kanal bile yok şuan faiş fiyatlara 4K uydu alıca almakta özgürdür.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 7900 series 49PUS7909 Gücünü Android™'den alan Ultra İnce 4K UHD TV için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 7900 series 49PUS7909 Gücünü Android™'den alan Ultra İnce 4K UHD TV için yapılmıştır

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Yasal Uyarılar

  1. 24 Şubat 2023 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasında İsveç, Danimarka, Finlandiya, Norveç, Birleşik Krallık, Almanya, Avusturya ve Fransa'da gerçekleştirilen Ambilight Deneme Programı sonuçlarına dayanmaktadır. Bu süre boyunca katılımcıların %99,91'i, hiçbir gerekçe göstermeden tam para iadesiyle ürünü iade etme hakkına sahip olmalarına rağmen Ambilight TV'lerini ellerinde tutmayı tercih etti. 

  1. Philips TV Remote uygulaması ve ilgili işlevler TV modeli ve ülkenin yanı sıra akıllı cihazın modeli ve İşletim Sistemine göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/TV.

  2. Android Uygulaması teklifleri ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen ülkenizdeki Google Play Store'u ziyaret edin.

  3. Smart TV uygulamasının ülkenizde sunduğu hizmetleri öğrenmek için, www.philips.com/TV adresini ziyaret edin

  4. Cloud TV teklifi ülkede kullanılabilir olup olmadığına ve düzenlemelere bağlıdır

  5. Uyumluluk Android 4.2 veya daha yeni sürüm Wifi Miracast sertifikasına bağlıdır. Daha fazla bilgi için lütfen cihazınızın belgelerine başvurun.

  6. USB kayıt özelliği sadece dijital kanallarda kullanılabilir, kayıtlar yayın kopya koruması (CI+) tarafından sınırlanabilir. Ülke ve kanal kısıtlamaları uygulanabilir.

  7. Philips TV kamerası (PTA317) ayrı olarak satılır.

  8. Ebeveynler, 3D izleme sırasında çocuklarının yanında bulunmalı ve yukarıda belirtilen rahatsızlıklardan birini yaşamadıklarından emin olmalıdır. 3D izleme, görsel sistemleri tam olarak gelişmemiş olduğundan 6 yaş altındaki çocuklara önerilmez.

  9. TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.

  10. 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.

  11. EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.

  12. (Philips) yalnızca belirli Philips oynatıcılarıyla uyumludur.