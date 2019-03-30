PHİLİPS TV DE DAHA ÖNCE 6309 VE 6589 SERİLERİNDEN SONRA 7909 ÇOK İYİ DİYEBİLİRİZ.AMBİLİGHT,GÖRÜNTÜ SES VE ANDROİD OLMASI ARTI ÖZELLİKLERİ...ANCAK ANDROİD YETERSİZ ÇÜNKÜ BAZI SİTELERİ FLAŞ DESTEĞİ OLMADIĞINDAN AÇAMIYOR BUNA MUTLAKA BİR ÇÖZÜM BULUNMALI BİRDE USB 2.0 VAR 4KGÖRÜNTÜYÜ BİLDİĞİM KADARIYLA USB 3.0 DAN ALABİLİRSİNİZ BUDA PHİLİPS TARAFINDAN ÇÖZÜLMELİ NEDEN USB 3.0 DEĞİL...YADA TV NİN İÇİNE BİRKAÇ 4K DEMO OLABİLİRDİ.AYRICA GÖRÜNTÜDE HAREKETLİ SAHNELERDE SICAKLIK GEÇİŞİ GİBİ PİKSELLENME GÖRDÜM İNŞALLAH YAZILIMLA VEYA AYARLA DÜZELİR.SON OLARAK BÖYLE BÜYÜK FİRMALAR ÜRÜNLERİNİN SON KONTROLLERİNDE BİRAZ DAHA DİKKAT ETMELİ BENCE TV NİN EN GÜZEL KONTROLÜ MAÇ YAYINLARINDA KOŞAN FUTBOLCULARI VE TOPU TAKİP ETSİNLER ÇÜNKÜ MAÇ ESNASINDA YEŞİL RENK EKRANDAKİ HATALARI VE HERZ OLAYINI EN İYİ TESTİ OLUYOR....