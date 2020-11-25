amblight özelliği bu televizyonu diğer televizyonlardan farklı olarak bambaşka bir boyuta taşıyor görüntü kalitesi çok güzel amblight ile çok keyifli oluyor. ben almadım ama hue ampul kullanan arkadaşımda gördüm, sinema salonu gibi oluyor. smart özelliği çok verimli, pratik ve hızlı internetten kopma hiç yaşamadım. diğer televizyonumda çok oluyordu kumanda arkası klavye özellği çok zekice ve kullanışlı başlıkta da belirttiğim gibi bu özelliklerin yanında bu fiyat muhteşem dış görünümü de çok elegan duruyor