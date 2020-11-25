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Üretimden kaldırıldı

6000 seriesGücünü Android TV™'den alan 4K Ultra İnce TV

49PUS6561/12

3.7

| (39) İncelemeler

Gücünü Android TV'den alan 4K Ultra İnce LED TV

Karşınızda özenle tasarlanmış Philips 6500 Serisi. Harika 4K Ultra HD görüntü kalitesini deneyimleyin ve Android TV ile eğlence dünyasının kapılarını aralayın. İnce çerçeve ve benzersiz Arc Stand ise şık tasarımını tamamlar niteliktedir.

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Ambilight TV'yi deneyenlerin %99,91'i onu bir daha asla geri vermek istemiyor. 1

3 taraflı Ambilight ile

Gücünü Android TV'den alan 4K Ultra İnce LED TV

  • 123 cm (49 inç)

  • 4K Ultra HD LED TV

  • Dört Çekirdekli, 16GB, genişletilebilir

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Pixel Precise Ultra HD ile canlı görüntünün keyfini çıkarın

4K Ultra HD TV'nizin her ayrıntısının tadını çıkarın. Philips Pixel Precise Ultra HD motoru, girilen herhangi bir görüntüyü ekranınızda etkileyici UHD çözünürlük ile sunar. Akıcı ancak keskin hareketli görüntünün ve olağanüstü kontrastın tadını çıkarın. Her zaman ve her kaynakta daha koyu siyahlar, daha beyaz beyazlar, canlı renkler ve doğal cilt tonlarını keşfedin.

Arc stand: Güzel ve parlaklık

İlhamını mimari yapılardan alan Philips Arc stand; modern, dengeli ve açık bir dizayna sahiptir. Üstün kaliteli parlak krom kaplama ve şık kavis efekti her odaya tarz katar.

DTS Premium Sound ile her ayrıntıyı işitin

Büyük TV hoparlörleri, orijinal ses içeriğinin saflığını koruyan güçlü işleme motoru gerektirir. DTS Premium Suite, tüketicilerin yüksek ses işleme teknolojisinden bekledikleri deneyimi sunmak için tasarlanmıştır: derin, zengin baslar ve maksimum ses seviyelerinde dalgalanma, kesilme veya bozulma olmadan kristal netliğinde diyaloglarla üstün surround ses sistemi.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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3.7

5 üzerinden

39

İncelemeler

25/11/2020

Türkiye

Türkiye

ÇOK GÜZEL BİR CİHAZ

Çok kolay kullanım neredeyse tüm cihazlarla uyumlu örnek apple tv, pc , iphone gibi cihazlarla çok kolay kullanım sunuyor Ambilight çok eğlenceli evimize renk kattı kesinlikle tavsiye ederim

Avantajlar

teknoljik olarak geri kalmaz modası geçmez

Dezavantajlar

xx yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 6000 series 55PUS6561 Gücünü Android TV™'den alan 4K Ultra İnce TV için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2018-11-25

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 6000 series 55PUS6561 Gücünü Android TV™'den alan 4K Ultra İnce TV için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2018-11-25

21/09/2018

Türkiye

Türkiye

başarılı ürün

ürünü yeni aldım gayet memunum ancak kumanda tutukluk yapıyor sanırım bunun dışında uydu da kanal geçişleri biraz yavaş ancak chrome cast olarak oldukça başarılı uygulamaları gayet stabil görüntü HDR yada UHD4k engine sorunsuz olarak kullanım sağlıyor oldukça tatminkar bir görüntü çözünürlüğü sunuyor

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 6000 series 49PUS6561 Gücünü Android TV™'den alan 4K Ultra İnce TV için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 6000 series 49PUS6561 Gücünü Android TV™'den alan 4K Ultra İnce TV için yapılmıştır

02/04/2018

Türkiye

Türkiye

Philips farkı

İnce çerçevesi metal ayakları ile tasarım olarak harika. 4k çözünürlükte filmlerimi izleyebiliyorum. Hemde hdr destekli bir filmse tadından yenmiyor. Televizyonun frame rate hızıda 100 herz oldugu için bilgisayar dahi baglasaniz gecikme süresi olmadan kullanabilirsiniz. Androidtv olması çok avantajlı diger markaların smart özellikleri gibi kısıtlamalı değil. Playstoreden istediginiz uygulamayı oyunu kurabilirsiniz

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 6000 series 55PUS6561 Gücünü Android TV™'den alan 4K Ultra İnce TV için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 6000 series 55PUS6561 Gücünü Android TV™'den alan 4K Ultra İnce TV için yapılmıştır

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Yasal Uyarılar

  1. 24 Şubat 2023 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasında İsveç, Danimarka, Finlandiya, Norveç, Birleşik Krallık, Almanya, Avusturya ve Fransa'da gerçekleştirilen Ambilight Deneme Programı sonuçlarına dayanmaktadır. Bu süre boyunca katılımcıların %99,91'i, hiçbir gerekçe göstermeden tam para iadesiyle ürünü iade etme hakkına sahip olmalarına rağmen Ambilight TV'lerini ellerinde tutmayı tercih etti. 

  1. EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.

  2. Android Uygulaması teklifleri ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen ülkenizdeki Google Play Store'u ziyaret edin.

  3. 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.

  4. Bulut Oyun teklifi oyun sağlayıcılarına bağlıdır.

  5. TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.

  6. (Philips) yalnızca belirli Philips oynatıcılarıyla uyumludur.

  7. Google Cast fonksiyonelliği Google Cast Ready uygulamalar ve cihazlara tabidir. Daha fazla bilgi için lütfen Google Cast ürün sayfasını ziyaret edin.

  8. Philips TV Remote uygulaması ve ilgili işlevler TV modeli, operatör ve ülkenin yanı sıra akıllı cihazın modeli ve İşletim Sistemine göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/TVRemoteapp.

  9. Smart TV uygulama teklifleri, TV modeli ve ülkeye göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/smarttv.

  10. USB kayıt özelliği sadece dijital kanallarda kullanılabilir, kayıtlar yayın kopya koruması (CI+) tarafından sınırlanabilir. Ülke ve kanal kısıtlamaları uygulanabilir.