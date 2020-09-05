HDR Plus ile daha iyi kontrast, renk ve keskinliği deneyimleyin

Yüksek Dinamik Aralık Plus, yeni bir video standardıdır. Kontrast ve renklerdeki gelişmiş özellikleri ile evde eğlence keyfini baştan tanımlar. Orijinal zenginliği ve canlılığı yakalayan ancak yaratıcısının hedeflediği içeriği de doğru biçimde yansıtan bu duyulara hitap eden deneyimin tadını çıkarın. Sonuç mu? Hiç olmadığı kadar parlak vurgular, daha fazla kontrast, daha fazla renk ve daha iyi ayrıntılar.