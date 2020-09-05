2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
49PUS6551/12
Gücünü Android TV'den alan 4K Ultra İnce LED TV
Karşınızda özenle tasarlanmış Philips 6500 Serisi. Harika 4K Ultra HD görüntü kalitesini deneyimleyin ve Android TV ile eğlence dünyasının kapılarını aralayın. İnce çerçeve ve benzersiz merkezi Stand ise şık tasarımını tamamlar niteliktedir.
123 cm (49 inç)
4K Ultra HD LED TV
Dört Çek., 16GB, genişletilebilir
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Yüksek Dinamik Aralık Plus, yeni bir video standardıdır. Kontrast ve renklerdeki gelişmiş özellikleri ile evde eğlence keyfini baştan tanımlar. Orijinal zenginliği ve canlılığı yakalayan ancak yaratıcısının hedeflediği içeriği de doğru biçimde yansıtan bu duyulara hitap eden deneyimin tadını çıkarın. Sonuç mu? Hiç olmadığı kadar parlak vurgular, daha fazla kontrast, daha fazla renk ve daha iyi ayrıntılar.
Philips Dört Çekirdekli işlemci, heyecan verici bir oyun deneyimi için Android'in gücüyle bir araya geliyor. Android ile TV'nizde süper hızlı, sezgisel ve keyifli bir şekilde gezinebilir, uygulama başlatabilir ve video oynatabilirsiniz.
Ultra HD TV, geleneksel Full HD TV'den dört kat daha yüksek çözünürlüğe sahiptir. 8 milyondan fazla piksel ve benzersiz Ultra Çözünürlük Geliştirme teknolojimiz, olası en iyi görüntü kalitesini sunar. Orijinal içeriğin kalitesi ne kadar yüksekse o kadar iyi görüntüler ve çözünürlük elde edersiniz. Geliştirilmiş keskinlik, artırılmış derinlik algısı, üstün kontrast, akıcı doğal hareket ve kusursuz ayrıntıların tadını çıkarın.
2.9
5 üzerinden
22
İncelemeler
Ykaratepe
05/09/2020
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
5 yıldızdan fazlasını hakediyor
Yıllardır memnuniyetle Kullandığım ve markanın kalitesine uygun bir ürüne sahibim. Tüm ürünlerimi almadan önce philips markasını araştırıp tercihimi bu markadan kullanıyorum. Ambilight ve akıllı tv özelliğine sahip televizyonumuzdan çok memnunuz. Kumandasının klavye özelliği şahane
Avantajlar
Akıllı tv, kumanda kalvye özelliği, hızlı olması
Dezavantajlar
Yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 6000 series 49PUS6551 Gücünü Android TV™'den alan 4K Ultra İnce TV için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2018-09-05
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 6000 series 49PUS6551 Gücünü Android TV™'den alan 4K Ultra İnce TV için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2018-09-05
Merda
03/09/2018
Türkiye
Kesinlikle almanızı tavsiye ediyorum
Harika bir televizyon ve Harika tasarım kullanması ve anlaşılması çok kolay iyi satın almışız dediğimiz bir ürün
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 6000 series 55PUS6551 Gücünü Android TV™'den alan 4K Ultra İnce TV için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 6000 series 55PUS6551 Gücünü Android TV™'den alan 4K Ultra İnce TV için yapılmıştır
skarcı
04/03/2017
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
4K Ultra İnce TV 49PUS6551
Pixel Precise Ultra HD görüntü mükemmel kanal geçişleri iyi androidin sunduğu birçok özellik var Ambilight ışıkları ile sanki bir sinemada film izliyormuş havası veriyor..
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 6000 series 49PUS6551 Gücünü Android TV™'den alan 4K Ultra İnce TV için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 6000 series 49PUS6551 Gücünü Android TV™'den alan 4K Ultra İnce TV için yapılmıştır
24 Şubat 2023 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasında İsveç, Danimarka, Finlandiya, Norveç, Birleşik Krallık, Almanya, Avusturya ve Fransa'da gerçekleştirilen Ambilight Deneme Programı sonuçlarına dayanmaktadır. Bu süre boyunca katılımcıların %99,91'i, hiçbir gerekçe göstermeden tam para iadesiyle ürünü iade etme hakkına sahip olmalarına rağmen Ambilight TV'lerini ellerinde tutmayı tercih etti.
EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.
Android Uygulaması teklifleri ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen ülkenizdeki Google Play Store'u ziyaret edin.
365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.
Bulut Oyun teklifi oyun sağlayıcılarına bağlıdır.
TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
(Philips) yalnızca belirli Philips oynatıcılarıyla uyumludur.
Google Cast fonksiyonelliği Google Cast Ready uygulamalar ve cihazlara tabidir. Daha fazla bilgi için lütfen Google Cast ürün sayfasını ziyaret edin.
Philips TV Remote uygulaması ve ilgili işlevler TV modeli, operatör ve ülkenin yanı sıra akıllı cihazın modeli ve İşletim Sistemine göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV uygulama teklifleri, TV modeli ve ülkeye göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/smarttv.
USB kayıt özelliği sadece dijital kanallarda kullanılabilir, kayıtlar yayın kopya koruması (CI+) tarafından sınırlanabilir. Ülke ve kanal kısıtlamaları uygulanabilir.