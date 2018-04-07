2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
49PFS4131/12
Full HD Ultra İnce LED TV
Digital Crystal Clear teknolojili Philips 4100 Serisinin şık tasarımı, evinize değer katacak. Zahmetsiz bir eğlence için full HD görüntü kalitesinin ve net seslerin keyfini sürün.
123 cm (49 inç)
Full HD LED TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Zarif. Üst düzey. Gelişmiş. Hassas. Karşınızda Philips Ultra İnce siluet. Dekorunuzu hoş bir şekilde tamamlayacak olan bu inceliğin uyandıracağı ilgiye şaşırmayın.
Yüksek görüntü kalitesine sahip FHD çözünürlüklü yayının keyfini çıkarmanıza olanak tanıyan yeni entegre HEVC standardı.
Philips her kaynaktan doğal görüntüler elde etmek için Digital Crystal Clear teknolojisini oluşturdu. En sevdiğiniz programları, filmleri, haberleri izlerken veya birkaç arkadaşınızla TV seyrederken optimum kontrastın, rengin ve netliğin keyfini çıkarın.
3.7
5 üzerinden
14
İncelemeler
ayanikwalla
07/04/2018
Türkiye
Philips İlk Tercihim
Ürünü uzun arayışlar sonucu olarak aldım. Odama düşündüğümden dolayı 32 inç tercih ettim. Şık ve güzel durdu. Diğer bir çok muadiline göre özelliği daha iyi.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 4000 series 32PFS4131 Full HD Ultra İnce LED TV için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 4000 series 32PFS4131 Full HD Ultra İnce LED TV için yapılmıştır
cincin
17/02/2018
Türkiye
bütün ürünler harika çok memnunum tavsiye ediyorum
kullandıgım ürünler hiç arıza yapmadı ütü tv mutfak alerleri elektrikli süpürge çok memnunum çok tavsiye ediyorum buzdolabı vb bir çok üründen memnun kaldım
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 4000 series 32PFS4131 Full HD Ultra İnce LED TV için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 4000 series 32PFS4131 Full HD Ultra İnce LED TV için yapılmıştır
Kemosentez
15/05/2017
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Tamamen fiyat/performans ürünü
Full Hd olmasının yanı sıra kolay kullanım arayüzü, uydu alıcısını içinde barındırması, tasarımıyla ve en önemlisi fiyatıyla kendi sınıfında öne çıkıyor.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 4000 series 32PFS4131 Full HD Ultra İnce LED TV için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 4000 series 32PFS4131 Full HD Ultra İnce LED TV için yapılmıştır
24 Şubat 2023 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasında İsveç, Danimarka, Finlandiya, Norveç, Birleşik Krallık, Almanya, Avusturya ve Fransa'da gerçekleştirilen Ambilight Deneme Programı sonuçlarına dayanmaktadır. Bu süre boyunca katılımcıların %99,91'i, hiçbir gerekçe göstermeden tam para iadesiyle ürünü iade etme hakkına sahip olmalarına rağmen Ambilight TV'lerini ellerinde tutmayı tercih etti.
EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.
365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.
TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
(Philips) yalnızca belirli Philips oynatıcılarıyla uyumludur.