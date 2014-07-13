2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
48PFK6989/12
Ultra İnce Smart Full HD LED TV
Philips 6900 serisi Smart LED TV elmas kesim inceliğini Olağanüstü Dar çerçevesine yansıtan tasarımıyla gönlünüzü çalacak. Ambilight, 3D, Skype™ ve daha fazlası gibi mükemmel teknolojilerle bu TV'nin özellikleri güzelliğin çok ötesine geçiyor.
122 cm (48 inç)
Full HD LED TV
Çift Çekirdekli
DVB-T/C/S/S2
Akıllı cihazınızda gördüklerinizi yansıtın ve TV'nizde arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşın. Fotoğraflardan videolar ve oyunlara kadar her içeriği akıllı telefonunuzdan ve tabletinizden büyük ekrana basit bir komutla yansıtın.
Geleneksel yayınların zincirlerini kırın. Sunucu işlevi gören Philips Smart TV'niz aynı Wi-Fi ağ üzerindeki başka bir TV'ye bağlanma gücüne sahiptir. Bağlantı kurduktan sonra istemci TV'yle dijital TV yayını ve kayıt paylaşabilirsiniz, üstelik yeni kablo döşemeniz veya birden fazla aboneliğe para vermeniz gerekmez.
Hiçbir şey oyunların, hızlı spor etkinliklerinin veya aksiyon filmlerinin yarattığı adrenalin patlamasıyla boy ölçüşemez. Bu yüzden Philips TV hareketli görüntüleri kusursuzlaştırmak için 600 Hz Perfect Motion Rate özelliğine sahiptir. Heyecandan titremek güzel olsa da görüntünün titremesini kimse istemez.
Yorumlar
24 Şubat 2023 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasında İsveç, Danimarka, Finlandiya, Norveç, Birleşik Krallık, Almanya, Avusturya ve Fransa'da gerçekleştirilen Ambilight Deneme Programı sonuçlarına dayanmaktadır. Bu süre boyunca katılımcıların %99,91'i, hiçbir gerekçe göstermeden tam para iadesiyle ürünü iade etme hakkına sahip olmalarına rağmen Ambilight TV'lerini ellerinde tutmayı tercih etti.
MyRemote uygulaması ve ilgili işlevler, TV modeli ve ülkenin yanı sıra akıllı cihazın modeli ve İşletim Sistemine göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/TV.
Smart TV uygulamasının ülkenizde sunduğu hizmetleri öğrenmek için, www.philips.com/TV adresini ziyaret edin
Cloud TV teklifi ülkede kullanılabilir olup olmadığına ve düzenlemelere bağlıdır
Uyumluluk Android 4.2 veya daha yeni sürüm Wifi Miracast sertifikasına bağlıdır. Daha fazla bilgi için lütfen cihazınızın belgelerine başvurun.
USB kayıt özelliği sadece dijital kanallarda kullanılabilir, kayıtlar yayın kopya koruması (CI+) tarafından sınırlanabilir. Ülke ve kanal kısıtlamaları uygulanabilir.
Philips TV kamerası (PTA317) ayrı olarak satılır.
Ebeveynler, 3D izleme sırasında çocuklarının yanında bulunmalı ve yukarıda belirtilen rahatsızlıklardan birini yaşamadıklarından emin olmalıdır. 3D izleme, görsel sistemleri tam olarak gelişmemiş olduğundan 6 yaş altındaki çocuklara önerilmez.
TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.
(Philips) yalnızca belirli Philips oynatıcılarıyla uyumludur.
EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.