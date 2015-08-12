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Üretimden kaldırıldı

4000 seriesFull HD İnce LED TV

48PFK4100/12

2

| (27) İncelemeler

Full HD İnce LED TV

Bugünün ve geleceğin ideal TV'si: Digital Crystal Clear özellikli Philips 4100 serisi Full HD İnce LED TV. Canlı görüntüler, net ses ve kullanışlı ekstra USB ve HDMI bağlantı noktaları gibi ihtiyaç duyduğunuz tüm özelliklerle evinizde mükemmel bir izleme deneyimi yaşayın.

Tüm avantajları görüntüleyin
TV brand claim gold

Ambilight TV'yi deneyenlerin %99,91'i onu bir daha asla geri vermek istemiyor. 1

Digital Crystal Clear ile

Full HD İnce LED TV

  • 121 cm (48 inç)

  • Full HD LED TV

  • DVB-T/C/S/S2

Ultra Dar çerçeveyle daha fazla görüntünün tadını çıkarın

Ultra Dar çerçeveyle daha fazla görüntünün tadını çıkarın

Sıradan TV'lerde TV'yi fotoğraf çerçevesi gibi saran bir çerçeve bulunur. Ultra Dar çerçevemiz modern ve incedir, böylece daha fazla görüntünün tadını çıkarabilirsiniz.

Açık stand tasarımı hafif süzülme efekti oluşturur

Modern, gelişmiş hatlara sahip bir televizyon, kendisini sıradanın ötesine taşıyan bir standı hak eder. Bu sebeple Philips TV tasarımcıları, dekorasyonunuzu hoş bir şekilde tamamlayan bu benzersiz, açık standı oluşturdu.

Digital Crystal Clear: paylaşmak isteyeceğiniz hassaslık

Philips her kaynaktan doğal görüntüler elde etmek için Digital Crystal Clear teknolojisini oluşturdu. Dizi, haber veya arkadaşlarınızla video izlerken optimum kontrastın, rengin ve netliğin tadını çıkarın.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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2.0

5 üzerinden

27

İncelemeler

12/08/2015

Türkiye

Türkiye

GERÇEKTEN ÇOK İYİ TELEVİZYON

3D ve smart tv gibi özellikler size fazla geliyorsa istemiyorsanız alanabilecek en iyi televizyon. Hem fiyatı çok uygun hem de kalitesi gerçekten çok. Kanal geçişleri olsun arayüz olsun gerçekten hızlı. Görüntüsü için söylenecek fazla söz yok zaten philips her zaman en iyi görüntüye sahip 100 yıllık bir firma. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz bu ürünü tavsiye ederim.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 4000 series 40PFK4100 Full HD İnce LED TV için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 4000 series 40PFK4100 Full HD İnce LED TV için yapılmıştır

06/02/2016

Türkiye

Türkiye

Mükemmel Görüntü

Harici Full HD Uydu alıcısı kullanıp onun ayarlarını 1080İ olarak ayarlarsanız Tv gerçekten çok kaliteli bir görüntü veriyor.Ben Digitürk Full HD kutu kullanıyorum 1080İ görüntü çıkışında gerçekten kaliteli bi görüntü veriyor bu tv.Çerçeve ve Tv ayaklığı ile birlikte evde gerçekten şık bi gösterim sunuyor.Usbden sorunsuz bi şekilde harici bellek takarak film izleyebiliyorsunuz takılma falan yok.Ses seviyesi ve kalitesi bence iyi.Dahili uydu alıcısını kullanmadım bilmiyorum zaten bu üründen gerçekten görüntü kalitesi anlamında verim almak istiyorsanız harici bir Full HD uydu alıcısı kullanmanız daha mantıklı olur.Smart özelliği yok ama Smart özelliğini basit bir tableti hdmı bağlantısına bağlayarak alabilirsiniz.Genel olarak Tv ile ilgili bilgiler bunlar.Bu Tv yi almayı düşünenlere gerekli bilgileri verebilmişimdir umarım

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 4000 series 40PFK4100 Full HD İnce LED TV için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 4000 series 40PFK4100 Full HD İnce LED TV için yapılmıştır

29/01/2016

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Kullanım kolaylığı

Ürünü aldıktan sonra kurulumu için bir servisten yardım rica ettim. Gelen servis bir - iki dakika içinde (bir flaş disk yardımı ile) kurulumu gerçekleştirdi ve hayırlı olsun dileği ile ürünle bizi baş başa bıraktı. Benim yaşım oldukça ileri olduğu için bu devrin teknolojik aletlerinin bu kadar kısa sürede kavrayabilmem maalesef mümkün değil. Öyle de oldu. Servisten gelen arkadaşlar evden ayrıldıktan hemen sonra yaptığım bir yanlışlık sonucu bütün kanal kayıtları silindi. Servisten gelen arkadaşları hemen peşlerinden aradım ama beni aradıkları telefon açılmadı. Neyse Philips Müşteri Hizmetlerini 3 defa aradıktan sonra oradaki arkadaşların yardımı ile kendi başımıza kurulumu gerçekleştirdik. Şimdi televizyonu kullanıyoruz. Ancak bazen açtığımızda kanal değiştirmek mümkün olmuyor. Bu problemi de kanal listesini göster dedikten sonra ok tuşuna basarak gelen kanalı ilerleterek istediğimiz kanalı buluyor ve seyrediyoruz. Herhalde ilerleyen günlerde kullanım konusunda daha iyi becerilere sahip olacağız ve sorunsuzca televizyon seyredebileceğiz. Bu arada şunu da belirtmek isterim. Geçmişte kullandığımız Philips marka televizyonlardan sonra şu anda evimizde 2 adet Philips marka televizyon mevcut ve ikisini de kullanıyoruz.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 4000 series 32PFK4100 Full HD İnce LED TV için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 4000 series 32PFK4100 Full HD İnce LED TV için yapılmıştır

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  1. 24 Şubat 2023 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasında İsveç, Danimarka, Finlandiya, Norveç, Birleşik Krallık, Almanya, Avusturya ve Fransa'da gerçekleştirilen Ambilight Deneme Programı sonuçlarına dayanmaktadır. Bu süre boyunca katılımcıların %99,91'i, hiçbir gerekçe göstermeden tam para iadesiyle ürünü iade etme hakkına sahip olmalarına rağmen Ambilight TV'lerini ellerinde tutmayı tercih etti. 

  1. EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.

  2. 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.

  3. TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.

  4. (Philips) yalnızca belirli Philips oynatıcılarıyla uyumludur.