Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    Full HD İnce LED TV

    48PFK4100/12
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Full HD İnce LED TV Full HD İnce LED TV Full HD İnce LED TV
      -{discount-value}

      Full HD İnce LED TV

      48PFK4100/12
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Full HD İnce LED TV

      Bugünün ve geleceğin ideal TV'si: Digital Crystal Clear özellikli Philips 4100 serisi Full HD İnce LED TV. Canlı görüntüler, net ses ve kullanışlı ekstra USB ve HDMI yuvaları gibi ihtiyaç duyduğunuz tüm özelliklerle evinizde TV keyfini yaşayın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Full HD İnce LED TV

      Full HD İnce LED TV

      Bugünün ve geleceğin ideal TV'si: Digital Crystal Clear özellikli Philips 4100 serisi Full HD İnce LED TV. Canlı görüntüler, net ses ve kullanışlı ekstra USB ve HDMI yuvaları gibi ihtiyaç duyduğunuz tüm özelliklerle evinizde TV keyfini yaşayın. Tüm faydaları görün

      Full HD İnce LED TV

      Bugünün ve geleceğin ideal TV'si: Digital Crystal Clear özellikli Philips 4100 serisi Full HD İnce LED TV. Canlı görüntüler, net ses ve kullanışlı ekstra USB ve HDMI yuvaları gibi ihtiyaç duyduğunuz tüm özelliklerle evinizde TV keyfini yaşayın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Full HD İnce LED TV

      Full HD İnce LED TV

      Bugünün ve geleceğin ideal TV'si: Digital Crystal Clear özellikli Philips 4100 serisi Full HD İnce LED TV. Canlı görüntüler, net ses ve kullanışlı ekstra USB ve HDMI yuvaları gibi ihtiyaç duyduğunuz tüm özelliklerle evinizde TV keyfini yaşayın. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör digerleri

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Full HD İnce LED TV

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Full HD İnce LED TV

        Digital Crystal Clear ile

        • 121 cm (48 inç)
        • Full HD LED TV
        • DVB-T/C/S/S2
        Ultra Dar çerçeveyle daha fazla görüntünün tadını çıkarın

        Ultra Dar çerçeveyle daha fazla görüntünün tadını çıkarın

        Sıradan TV'lerde TV'yi fotoğraf çerçevesi gibi saran bir çerçeve bulunur. Ultra Dar çerçevemiz modern ve incedir, böylece daha fazla görüntünün tadını çıkarabilirsiniz.

        Keskin hareketli görüntüler için 100 Hz PMR

        Keskin hareketli görüntüler için 100 Hz PMR

        Perfect Motion Rate, her bir görüntü karesinin kalitesini geliştirmek amacıyla Philips'in ekran teknolojisiyle gelişmiş video işleme tekniklerini bir araya getiriyor. Bu yüzden, ister oyun oynamaktan ister hızlı spor etkinliklerinden veya aksiyon filmlerinden hoşlanın, bu teknoloji mükemmel netliğin ve akıcı hareketli görüntülerin keyfini çıkarmanızı sağlıyor.

        Multimedya oynatımı için USB

        Multimedya oynatımı için USB

        Eğlenceyi paylaşın. USB hafıza kartı, dijital kamera, mp3 çalar veya diğer multimedya cihazlarınızı TV'nizde bulunan USB portuna bağlayarak fotoğraflar, videolar ve müziğin keyfini kullanımı kolay ekran içeriği tarayıcıyla çıkarın.

        Açık stand tasarımı hafif süzülme efekti oluşturur

        Modern, gelişmiş hatlara sahip bir televizyon, kendisini sıradanın ötesine taşıyan bir standı hak eder. Bu sebeple Philips TV tasarımcıları, dekorasyonunuzu hoş bir şekilde tamamlayan bu benzersiz, açık standı oluşturdu.

        Digital Crystal Clear: paylaşmak isteyeceğiniz hassaslık

        Philips her kaynaktan doğal görüntüler elde etmek için Digital Crystal Clear teknolojisini oluşturdu. Pembe dizi, haber veya arkadaşlarınızla video izlerken optimum kontrastın, rengin ve netliğin tadını çıkarın.

        Dahili bağlantı için iki HDMI girişi ve Easylink

        Cihazlarınızdan TV'nize hem görüntü hem de ses sinyallerini taşıyan tek bir HDMI kablosuyla kablo karmaşasından kurtulun. Sıkıştırılmamış sinyalleri kullanan HDMI, kaynaktan ekrana en yüksek kaliteyi garanti eder. Philips Easylink ile birlikte TV, DVD, Blu-ray, uydu alıcı veya ev sinema sisteminde çoğu işlemi gerçekleştirmek için yalnızca tek bir uzaktan kumandaya ihtiyacınız olur.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          Ekran
          LED Full HD
          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          121  cm
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          48  inç
          Ekran çözünürlüğü
          1920x1080p
          En-boy oranı
          4:3/16:9
          Parlaklık
          200  cd/m²
          Görüntü geliştirme
          • Digital Crystal Clear
          • 100 Hz Perfect Motion Rate

        • Kullanıcı Etkileşimi

          Program
          • Pause TV
          • USB Kayıt*
          Kullanım Kolaylığı
          Ana sayfa düğmesi
          Yükseltilebilir bellenim
          • Otomatik bellenim yükseltme sihirbazı
          • USB yoluyla yükseltilebilir bellenim
          Sinyal gücü göstergesi
          Evet
          Teletekst
          1000 sayfa Yardımlı Metin
          Elektronik Program Rehberi*
          8 günlük Elektronik Program Rehberi
          Ekran Format Ayarları
          • Otomatik zoom
          • Superzoom
          • 16:9 film genişletme
          • Ölçeklendirilmemiş
          • 4:3
          • 16:9

        • Ses

          Çıkış gücü (RMS)
          16W
          Ses Geliştirme
          • Incredible Surround
          • Clear Sound
          • Otomatik Ses Sabitleyicisi
          • Bas Kontrolü
          • Akıllı Ses

        • Bağlantı

          HDMI bağlantı sayısı
          2
          Scart sayısı (RGB/CVBS)
          1
          USB sayısı
          1
          Diğer bağlantılar
          • F tipi anten
          • Common Interface Plus (CI+)
          • Dijital ses çıkışı (optik)
          • Ses girişi (DVI)
          • Kulaklık çıkışı
          • Servis konektörü
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Uzaktan kumanda geçişi
          • Sistem ses kontrolü
          • Sistem bekleme
          • Tek dokunuşla oynatma

        • Multimedya Uygulamaları

          Video Oynatma Formatları
          • Kapsamlar: AVI, MKV
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • WMV9/VC1
          Altyazı Formatları Desteği
          • .SMI
          • .SRT
          • .SSA
          • .SUB
          • .TXT
          • .ASS
          Müzik Çalma Formatları
          • AAC
          • MP3
          • WAV
          • WMA (v2 - v9.2 arası)
          Fotoğraf Görüntüleme Formatları
          • JPEG
          • BMP
          • GIF
          • PNG

        • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

          Bilgisayar girişleri
          60 Hz'de 1920x1080 değerine kadar
          Video girişleri
          • 24, 25, 30, 50, 60 Hz
          • 1920x1080p değerine kadar

        • Tuner/Alım/İletim

          Dijital TV
          DVB-T/C/S/S2
          MPEG Desteği
          • MPEG2
          • MPEG4
          Video Oynatma
          • NTSC
          • PAL
          • SECAM

        • Güç

          Şebeke elektriği
          AC 220 - 240 V 50/60 Hz
          Ortam sıcaklığı
          5°C - 35°C
          AB Enerji Etiketine uygun güç
          56  W
          Yıllık enerji tüketimi
          82  kW·s
          Enerji Etiketi Sınıfı
          A+
          Bekleme modunda güç tüketimi
          < 0,3 W
          Kapalı modu güç tüketimi
          <0,3  W
          Güç Tasarrufu Özellikleri
          • Otomatik kapama zamanlayıcı
          • Ekonomik mod
          • Görüntü dondurma (radyo için)

        • Boyutlar

          Kutu derinliği
          131  mm
          Kutu yüksekliği
          715  mm
          Kutu genişliği
          1160  mm
          Set Derinliği
          78  mm
          Set Yüksekliği
          623  mm
          Set Genişliği
          1082  mm
          Set derinliği (stand ile)
          256  mm
          Set yüksekliği (stand ile)
          663  mm
          Set genişliği (stand ile)
          1082  mm
          Ürün ağırlığı
          12,2  kg
          Ürün ağırlığı (+stand)
          12,8  kg
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          15,8  kg
          VESA duvara monte edilmeye uygun
          200 x 200 mm

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Uzaktan Kumanda
          • 2 x AAA Pil
          • Masa üstü stand
          • Güç kablosu
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          • Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü
          • Garanti Belgesi

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Uzaktan Kumanda
        • 2 x AAA Pil
        • Masa üstü stand
        • Güç kablosu
        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        • Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü
        • Garanti Belgesi

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Ödüller

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            • EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.
            • 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.
            • TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
            • (Philips) yalnızca belirli Philips oynatıcılarıyla uyumludur.

            Bültenimize abone olun

            Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

            Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
            İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

            Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            Sipariş Takibi