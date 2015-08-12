2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
48PFK4100/12
Full HD İnce LED TV
Bugünün ve geleceğin ideal TV'si: Digital Crystal Clear özellikli Philips 4100 serisi Full HD İnce LED TV. Canlı görüntüler, net ses ve kullanışlı ekstra USB ve HDMI bağlantı noktaları gibi ihtiyaç duyduğunuz tüm özelliklerle evinizde mükemmel bir izleme deneyimi yaşayın.
121 cm (48 inç)
Full HD LED TV
DVB-T/C/S/S2
Sıradan TV'lerde TV'yi fotoğraf çerçevesi gibi saran bir çerçeve bulunur. Ultra Dar çerçevemiz modern ve incedir, böylece daha fazla görüntünün tadını çıkarabilirsiniz.
Modern, gelişmiş hatlara sahip bir televizyon, kendisini sıradanın ötesine taşıyan bir standı hak eder. Bu sebeple Philips TV tasarımcıları, dekorasyonunuzu hoş bir şekilde tamamlayan bu benzersiz, açık standı oluşturdu.
Philips her kaynaktan doğal görüntüler elde etmek için Digital Crystal Clear teknolojisini oluşturdu. Dizi, haber veya arkadaşlarınızla video izlerken optimum kontrastın, rengin ve netliğin tadını çıkarın.
2.0
5 üzerinden
27
İncelemeler
cansaglam
12/08/2015
Türkiye
GERÇEKTEN ÇOK İYİ TELEVİZYON
3D ve smart tv gibi özellikler size fazla geliyorsa istemiyorsanız alanabilecek en iyi televizyon. Hem fiyatı çok uygun hem de kalitesi gerçekten çok. Kanal geçişleri olsun arayüz olsun gerçekten hızlı. Görüntüsü için söylenecek fazla söz yok zaten philips her zaman en iyi görüntüye sahip 100 yıllık bir firma. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz bu ürünü tavsiye ederim.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 4000 series 40PFK4100 Full HD İnce LED TV için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 4000 series 40PFK4100 Full HD İnce LED TV için yapılmıştır
Fatih34
06/02/2016
Türkiye
Mükemmel Görüntü
Harici Full HD Uydu alıcısı kullanıp onun ayarlarını 1080İ olarak ayarlarsanız Tv gerçekten çok kaliteli bir görüntü veriyor.Ben Digitürk Full HD kutu kullanıyorum 1080İ görüntü çıkışında gerçekten kaliteli bi görüntü veriyor bu tv.Çerçeve ve Tv ayaklığı ile birlikte evde gerçekten şık bi gösterim sunuyor.Usbden sorunsuz bi şekilde harici bellek takarak film izleyebiliyorsunuz takılma falan yok.Ses seviyesi ve kalitesi bence iyi.Dahili uydu alıcısını kullanmadım bilmiyorum zaten bu üründen gerçekten görüntü kalitesi anlamında verim almak istiyorsanız harici bir Full HD uydu alıcısı kullanmanız daha mantıklı olur.Smart özelliği yok ama Smart özelliğini basit bir tableti hdmı bağlantısına bağlayarak alabilirsiniz.Genel olarak Tv ile ilgili bilgiler bunlar.Bu Tv yi almayı düşünenlere gerekli bilgileri verebilmişimdir umarım
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 4000 series 40PFK4100 Full HD İnce LED TV için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 4000 series 40PFK4100 Full HD İnce LED TV için yapılmıştır
GADİSTANBUL
29/01/2016
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Kullanım kolaylığı
Ürünü aldıktan sonra kurulumu için bir servisten yardım rica ettim. Gelen servis bir - iki dakika içinde (bir flaş disk yardımı ile) kurulumu gerçekleştirdi ve hayırlı olsun dileği ile ürünle bizi baş başa bıraktı. Benim yaşım oldukça ileri olduğu için bu devrin teknolojik aletlerinin bu kadar kısa sürede kavrayabilmem maalesef mümkün değil. Öyle de oldu. Servisten gelen arkadaşlar evden ayrıldıktan hemen sonra yaptığım bir yanlışlık sonucu bütün kanal kayıtları silindi. Servisten gelen arkadaşları hemen peşlerinden aradım ama beni aradıkları telefon açılmadı. Neyse Philips Müşteri Hizmetlerini 3 defa aradıktan sonra oradaki arkadaşların yardımı ile kendi başımıza kurulumu gerçekleştirdik. Şimdi televizyonu kullanıyoruz. Ancak bazen açtığımızda kanal değiştirmek mümkün olmuyor. Bu problemi de kanal listesini göster dedikten sonra ok tuşuna basarak gelen kanalı ilerleterek istediğimiz kanalı buluyor ve seyrediyoruz. Herhalde ilerleyen günlerde kullanım konusunda daha iyi becerilere sahip olacağız ve sorunsuzca televizyon seyredebileceğiz. Bu arada şunu da belirtmek isterim. Geçmişte kullandığımız Philips marka televizyonlardan sonra şu anda evimizde 2 adet Philips marka televizyon mevcut ve ikisini de kullanıyoruz.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 4000 series 32PFK4100 Full HD İnce LED TV için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 4000 series 32PFK4100 Full HD İnce LED TV için yapılmıştır
24 Şubat 2023 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasında İsveç, Danimarka, Finlandiya, Norveç, Birleşik Krallık, Almanya, Avusturya ve Fransa'da gerçekleştirilen Ambilight Deneme Programı sonuçlarına dayanmaktadır. Bu süre boyunca katılımcıların %99,91'i, hiçbir gerekçe göstermeden tam para iadesiyle ürünü iade etme hakkına sahip olmalarına rağmen Ambilight TV'lerini ellerinde tutmayı tercih etti.
EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.
365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.
TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
(Philips) yalnızca belirli Philips oynatıcılarıyla uyumludur.