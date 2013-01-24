Kutudaki diğer öğeler
- Uzaktan Kumanda
- 2 x AAA Pil
- Masa üstü stand
- Güç kablosu
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü
- Garanti Belgesi
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Full HD İnce LED TV
Bugünün ve geleceğin ideal TV'si: Digital Crystal Clear özellikli Philips 4100 serisi Full HD İnce LED TV. Canlı görüntüler, net ses ve kullanışlı ekstra USB ve HDMI yuvaları gibi ihtiyaç duyduğunuz tüm özelliklerle evinizde TV keyfini yaşayın. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Full HD İnce LED TV
Bugünün ve geleceğin ideal TV'si: Digital Crystal Clear özellikli Philips 4100 serisi Full HD İnce LED TV. Canlı görüntüler, net ses ve kullanışlı ekstra USB ve HDMI yuvaları gibi ihtiyaç duyduğunuz tüm özelliklerle evinizde TV keyfini yaşayın. Tüm faydaları görün
Full HD İnce LED TV
Bugünün ve geleceğin ideal TV'si: Digital Crystal Clear özellikli Philips 4100 serisi Full HD İnce LED TV. Canlı görüntüler, net ses ve kullanışlı ekstra USB ve HDMI yuvaları gibi ihtiyaç duyduğunuz tüm özelliklerle evinizde TV keyfini yaşayın. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Full HD İnce LED TV
Bugünün ve geleceğin ideal TV'si: Digital Crystal Clear özellikli Philips 4100 serisi Full HD İnce LED TV. Canlı görüntüler, net ses ve kullanışlı ekstra USB ve HDMI yuvaları gibi ihtiyaç duyduğunuz tüm özelliklerle evinizde TV keyfini yaşayın. Tüm faydaları görün
Full HD İnce LED TV
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Sıradan TV'lerde TV'yi fotoğraf çerçevesi gibi saran bir çerçeve bulunur. Ultra Dar çerçevemiz modern ve incedir, böylece daha fazla görüntünün tadını çıkarabilirsiniz.
Perfect Motion Rate, her bir görüntü karesinin kalitesini geliştirmek amacıyla Philips'in ekran teknolojisiyle gelişmiş video işleme tekniklerini bir araya getiriyor. Bu yüzden, ister oyun oynamaktan ister hızlı spor etkinliklerinden veya aksiyon filmlerinden hoşlanın, bu teknoloji mükemmel netliğin ve akıcı hareketli görüntülerin keyfini çıkarmanızı sağlıyor.
Eğlenceyi paylaşın. USB hafıza kartı, dijital kamera, mp3 çalar veya diğer multimedya cihazlarınızı TV'nizde bulunan USB portuna bağlayarak fotoğraflar, videolar ve müziğin keyfini kullanımı kolay ekran içeriği tarayıcıyla çıkarın.
Modern, gelişmiş hatlara sahip bir televizyon, kendisini sıradanın ötesine taşıyan bir standı hak eder. Bu sebeple Philips TV tasarımcıları, dekorasyonunuzu hoş bir şekilde tamamlayan bu benzersiz, açık standı oluşturdu.
Philips her kaynaktan doğal görüntüler elde etmek için Digital Crystal Clear teknolojisini oluşturdu. Pembe dizi, haber veya arkadaşlarınızla video izlerken optimum kontrastın, rengin ve netliğin tadını çıkarın.
Cihazlarınızdan TV'nize hem görüntü hem de ses sinyallerini taşıyan tek bir HDMI kablosuyla kablo karmaşasından kurtulun. Sıkıştırılmamış sinyalleri kullanan HDMI, kaynaktan ekrana en yüksek kaliteyi garanti eder. Philips Easylink ile birlikte TV, DVD, Blu-ray, uydu alıcı veya ev sinema sisteminde çoğu işlemi gerçekleştirmek için yalnızca tek bir uzaktan kumandaya ihtiyacınız olur.
Görüntü/Ekran
Kullanıcı Etkileşimi
Ses
Bağlantı
Multimedya Uygulamaları
Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
Tuner/Alım/İletim
Güç
Boyutlar
Aksesuarlar