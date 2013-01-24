Son derece gerçekçi. Philips OLED TV.

Philips OLED TV ile daha geniş bir izleme açısı ve benzersiz gerçekçilikte görüntü elde edersiniz. Siyahlar daha derindir. Renkler gerçeğe daha yakındır. Gölgelerdeki ve vurgulardaki ayrıntılar hassas bir şekilde yeniden üretilir. Tüm önemli HDR formatları desteklenir. Her sahnenin tüm gücünü hissedersiniz.