Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
Benzersiz deneyim. Eksiksiz güzellik.
Bu mükemmel OLED TV'nin sunduğu inanılmaz gerçeklikteki görüntü, 4 taraflı Ambilight'ın büyüleyiciliğiyle birleşerek sinemayı aratmayan heyecan verici bir deneyim sunuyor. Bir şeyler izlerken veya oyun oynarken ekrandaki hareketin ekrandan fırlayıp odanıza taşındığını hissedeceksiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Benzersiz deneyim. Eksiksiz güzellik.
Bu mükemmel OLED TV'nin sunduğu inanılmaz gerçeklikteki görüntü, 4 taraflı Ambilight'ın büyüleyiciliğiyle birleşerek sinemayı aratmayan heyecan verici bir deneyim sunuyor. Bir şeyler izlerken veya oyun oynarken ekrandaki hareketin ekrandan fırlayıp odanıza taşındığını hissedeceksiniz. Tüm faydaları görün
Benzersiz deneyim. Eksiksiz güzellik.
Bu mükemmel OLED TV'nin sunduğu inanılmaz gerçeklikteki görüntü, 4 taraflı Ambilight'ın büyüleyiciliğiyle birleşerek sinemayı aratmayan heyecan verici bir deneyim sunuyor. Bir şeyler izlerken veya oyun oynarken ekrandaki hareketin ekrandan fırlayıp odanıza taşındığını hissedeceksiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Benzersiz deneyim. Eksiksiz güzellik.
Bu mükemmel OLED TV'nin sunduğu inanılmaz gerçeklikteki görüntü, 4 taraflı Ambilight'ın büyüleyiciliğiyle birleşerek sinemayı aratmayan heyecan verici bir deneyim sunuyor. Bir şeyler izlerken veya oyun oynarken ekrandaki hareketin ekrandan fırlayıp odanıza taşındığını hissedeceksiniz. Tüm faydaları görün
4K UHD OLED Android TV
Toplam:
Philips 4 taraflı Ambilight ile her kare size daha yakındır. TV'nin kenarlarındaki akıllı LED'ler ekrandaki hareketlere tepki verir ve büyüleyici bir ışıltı yayar. Bu deneyimi bir kez yaşadıktan sonra diğer TV'lerden nasıl keyif aldığınızı sorgulayacaksınız.
Yapay Zeka özellikli Philips P5 işlemci sizi bambaşka bir dünyaya götüren gerçekçi görüntüler sunar. Derin öğrenme özellikli Yapay Zeka algoritması, görüntüleri insan beynine benzer şekilde işler. Ne izliyor olursanız olun, gerçekçi ayrıntılar ve kontrast, zengin renkler ve akıcı hareket elde edersiniz.
Philips OLED TV ile daha geniş bir izleme açısı ve benzersiz gerçekçilikte görüntü elde edersiniz. Siyahlar daha derindir. Renkler gerçeğe daha yakındır. Gölgelerdeki ve vurgulardaki ayrıntılar hassas bir şekilde yeniden üretilir. Tüm önemli HDR formatları desteklenir. Her sahnenin tüm gücünü hissedersiniz.
Birinci sınıf Dolby ses ve video formatı desteği, izlediğiniz HDR içeriğin inanılmaz bir kalitede görüneceği ve duyulacağı anlamına gelir. Bu sayede, tam anlamıyla yönetmenin hedeflediği görüntünün tadını çıkarır ve netlik ile derinlik sunan geniş bir ses deneyimi elde edersiniz.
Bu TV her açıdan üst düzey bir görünüm ve his sunar. Ultra ince metal çerçeveye ve arkadan aydınlatmalı tuşları bulunan yumuşak, dokulu deri arkalı uzaktan kumandaya sahiptir. Tercih ettiğiniz tona bağlı olarak TV'ye her iki şekilde de takabileceğiniz ters çevrilebilir iki tonlu metal ayaklar bulunur.
Philips Android TV'niz istediğiniz içeriğe istediğiniz zaman erişmenizi sağlar. En sevdiğiniz uygulamaları görebileceğiniz şekilde ana ekranı kişiselleştirerek filmleri veya favori programlarınızı kolayca başlatabilir veya kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.
Philips TV'niz en yeni HDMI 2.1 bağlantısını kullanır ve konsolunuzda oyun oynamaya başladığınızda otomatik olarak ultra düşük gecikme süresi ayarına geçer. VRR ve FreeSync desteği, hızlı aksiyon oyunlarında akıcı bir deneyim sunar. Ambilight oyun modu, heyecanı odanıza taşır.
Philips TV'nizin DTS Play-Fi özelliği ile herhangi bir odadaki uyumlu hoparlörlere bağlanabilirsiniz. Atıştırmalık hazırlarken filmi dinlemek veya misafirlerinize içecek hazırlarken maç yorumunu kaçırmamak için mutfağınızda kablosuz hoparlör kullanabilirsiniz.
Google Asistan ile konuşmak için uzaktan kumandadaki bir düğmeye basın. TV'yi veya Google Asistan ile uyumlu akıllı ev cihazlarını sesinizle kontrol edin. Alexa uyumlu cihazlar ile Alexa'dan TV'nizi kontrol etmesini isteyin.
Philips 4K UHD TV'niz Dolby Vision dahil tüm önemli HDR formatlarıyla uyumludur. İster kaçırmamanız gereken bir dizi izleyin, ister en yeni video oyununu oynayın, gölgeler hep daha derin olur. Parlak yüzeyler ışıldar. Renkler ise çok daha gerçekçi görünür.
Ambilight
Görüntü/Ekran
Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
Android TV
Smart TV Özellikleri
İşleme
Tuner/Alım/İletim
Bağlantı
Multimedya Uygulamaları
Güç
AB Enerji kartı
Ses
Boyutlar
Tasarım
Aksesuarlar