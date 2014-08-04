2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
47PFK5199/12
Full HD LED TV
Evinizdeki herkes Philips 5200 serisi Full HD LED TV'nin parlak ve net görüntüsüne bayılacak. İzleme deneyiminizi güçlendirmek ve zenginleştirmek için modern çerçevesiz tasarımı Ambilight ile bir araya getirdik.
119 cm (47 inç)
Full HD LED TV
DVB-T/C/S/S2
Philips her kaynaktan doğal görüntüler elde etmek için Digital Crystal Clear teknolojisini oluşturdu. Dizi, haber veya arkadaşlarınızla video izlerken optimum kontrastın, rengin ve netliğin tadını çıkarın.
Şık. Minimalist. Rahat. Yüksek kaliteli camdan üretilen ve ultra ince alüminyumla çevrelenen çerçevesiz tasarım, çerçeveyi en aza indirir ve izleme keyfini en üst seviyeye taşır.
Hiçbir şey oyunların, hızlı spor etkinliklerinin veya aksiyon filmlerinin yarattığı adrenalin patlamasıyla boy ölçüşemez. Bu yüzden Philips TV hareketli görüntüleri akıcılaştırmak için 100 Hz Perfect Motion Rate özelliğine sahiptir. Heyecandan titremek güzel olsa da görüntünün titremesini kimse istemez.
Yorumlar
24 Şubat 2023 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasında İsveç, Danimarka, Finlandiya, Norveç, Birleşik Krallık, Almanya, Avusturya ve Fransa'da gerçekleştirilen Ambilight Deneme Programı sonuçlarına dayanmaktadır. Bu süre boyunca katılımcıların %99,91'i, hiçbir gerekçe göstermeden tam para iadesiyle ürünü iade etme hakkına sahip olmalarına rağmen Ambilight TV'lerini ellerinde tutmayı tercih etti.
Pause TV ve USB kayıt için yazılım yükseltmesi gerekir. Yazılım güncellemesi hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen www.philips.com/TV adresini ziyaret edin ve destek bağlantısına tıklayın.
TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.
EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.
(Philips) yalnızca belirli Philips oynatıcılarıyla uyumludur.