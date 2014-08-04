ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Ön ürün fotoğrafı
  • Uzaktan kumanda fotoğrafı
  • Konektör yandan çizimi
  • Birincil görüntü
  • Ön ürün fotoğrafı
  • Uzaktan kumanda fotoğrafı
  • Konektör yandan çizimi
  • Birincil görüntü

Üretimden kaldırıldı

5000 seriesFull HD LED TV

47PFK5199/12

Full HD LED TV

Evinizdeki herkes Philips 5200 serisi Full HD LED TV'nin parlak ve net görüntüsüne bayılacak. İzleme deneyiminizi güçlendirmek ve zenginleştirmek için modern çerçevesiz tasarımı Ambilight ile bir araya getirdik.

Tüm avantajları görüntüleyin
TV brand claim gold

Ambilight TV'yi deneyenlerin %99,91'i onu bir daha asla geri vermek istemiyor. 1

2 taraflı Ambilight ile

Full HD LED TV

  • 119 cm (47 inç)

  • Full HD LED TV

  • DVB-T/C/S/S2

Digital Crystal Clear: paylaşmak isteyeceğiniz hassaslık

Philips her kaynaktan doğal görüntüler elde etmek için Digital Crystal Clear teknolojisini oluşturdu. Dizi, haber veya arkadaşlarınızla video izlerken optimum kontrastın, rengin ve netliğin tadını çıkarın.

Çerçevesiz tasarım: çerçevesiz tasarımla daha fazla görüntü

Şık. Minimalist. Rahat. Yüksek kaliteli camdan üretilen ve ultra ince alüminyumla çevrelenen çerçevesiz tasarım, çerçeveyi en aza indirir ve izleme keyfini en üst seviyeye taşır.

Akıcı hareketli görüntüler için 100 Hz PMR

Akıcı hareketli görüntüler için 100 Hz PMR

Hiçbir şey oyunların, hızlı spor etkinliklerinin veya aksiyon filmlerinin yarattığı adrenalin patlamasıyla boy ölçüşemez. Bu yüzden Philips TV hareketli görüntüleri akıcılaştırmak için 100 Hz Perfect Motion Rate özelliğine sahiptir. Heyecandan titremek güzel olsa da görüntünün titremesini kimse istemez.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma göre Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları ile ilgili tanıtım amaçlı bildirimler almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim!

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları
Yasal Uyarılar

  1. 24 Şubat 2023 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasında İsveç, Danimarka, Finlandiya, Norveç, Birleşik Krallık, Almanya, Avusturya ve Fransa'da gerçekleştirilen Ambilight Deneme Programı sonuçlarına dayanmaktadır. Bu süre boyunca katılımcıların %99,91'i, hiçbir gerekçe göstermeden tam para iadesiyle ürünü iade etme hakkına sahip olmalarına rağmen Ambilight TV'lerini ellerinde tutmayı tercih etti. 

  1. Pause TV ve USB kayıt için yazılım yükseltmesi gerekir. Yazılım güncellemesi hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen www.philips.com/TV adresini ziyaret edin ve destek bağlantısına tıklayın.

  2. TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.

  3. 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.

  4. EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.

  5. (Philips) yalnızca belirli Philips oynatıcılarıyla uyumludur.