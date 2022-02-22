2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
43PUS6401/12
Gücünü Android TV'den alan 4K Ultra İnce LED TV
Philips 6400 Serisi tasarım ve performansı bir araya getiriyor. Görüntüleriniz minimalist standların üzerinde 4K Ultra HD ve Pixel Plus Ultra HD görüntü kalitesiyle hayat buluyor. Android TV ile eğlence seçenekleriniz neredeyse sınırsız
108 cm (43 inç)
4K Ultra HD LED TV
Dört Çekirdek, 8 GB ve genişletilebilir
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
4K Ultra HD netliğini Philips Pixel Plus Ultra HD motoru ile deneyimleyin. İnanılmaz ayrıntılar ve derinlik ile sorunsuz, akıcı görüntüler sunmak için görüntü kalitesini optimize eder. Her zaman daha parlak beyazlar ve daha derin siyahlara sahip daha net 4K görüntülerin tadını çıkarın.
Eviniz herhangi bir ev değil; neden seçtiğiniz TV de eviniz kadar sıcak ve çekici olmasın ki? Philips'e özel Ambilight teknolojisi, TV'nizin ekranının iki tarafından arkadaki duvara doğru ekstra geniş ışık yayarak ekranınızı olduğundan daha geniş gösterir ve izleme deneyiminizi daha etkileyici hale getirir. Ekrandaki renkler, canlılık ve heyecan, oturma odanıza adım atarak alışılmışın ötesinde bir izleme deneyimi yaşamanızı sağlar.
Bulut Oyun, her yaştan kullanıcıya, her zevke ve oyun seviyesine uygun yüksek kaliteli oyunlardan oluşan geniş bir çevrimiçi katalog sunar. Tek yapmanız gereken bir oyun seçmek ve TV'nizde oynamak!
3.2
5 üzerinden
86
İncelemeler
Airneas81
22/02/2022
Türkiye
Ucuz
Mükemel bir ürün tavsiye ederim Dez avantazı yok Mğkemel!!!!
Avantajlar
4k olması
Dezavantajlar
Yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 6000 series 43PUS6401 Gücünü Android TV™'den alan 4K Ultra İnce TV için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2020-02-21
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 6000 series 43PUS6401 Gücünü Android TV™'den alan 4K Ultra İnce TV için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2020-02-21
MK5005
01/02/2022
Türkiye
Çok güzel
5-6 yıl oldu alalı.Son derece güzel.4K UHD özelliği nefis.Lâkin yayınlar halen 4K değil.Bir an önce tüm yayınlar 4K olmalı.
Avantajlar
Görüntü ses harika,ambright özelliği nefis
Dezavantajlar
PC mouse yerine kumandadan hassas mouse kullanılabilirdi.Ürünün web browseri'ni pek beğendiğimi söyleyemem.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 6000 series 49PUS6401 Gücünü Android TV™'den alan 4K Ultra İnce TV için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2020-02-01
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 6000 series 49PUS6401 Gücünü Android TV™'den alan 4K Ultra İnce TV için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2020-02-01
Değil
14/09/2020
Türkiye
Ekran renkleri çok iyi
Geçen ay televizyonun bütün kanalları gitti ve yeniden kurulum yapdım kanallar geldi fakat play Store mail ve şifremi kabul etmiyor ne yapsam olmuyor bununla ilgili sizden dönüş bekliyorum
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 6000 series 43PUS6401 Gücünü Android TV™'den alan 4K Ultra İnce TV için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2018-09-14
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 6000 series 43PUS6401 Gücünü Android TV™'den alan 4K Ultra İnce TV için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2018-09-14
24 Şubat 2023 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasında İsveç, Danimarka, Finlandiya, Norveç, Birleşik Krallık, Almanya, Avusturya ve Fransa'da gerçekleştirilen Ambilight Deneme Programı sonuçlarına dayanmaktadır. Bu süre boyunca katılımcıların %99,91'i, hiçbir gerekçe göstermeden tam para iadesiyle ürünü iade etme hakkına sahip olmalarına rağmen Ambilight TV'lerini ellerinde tutmayı tercih etti.
EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.
Android Uygulaması teklifleri ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen ülkenizdeki Google Play Store'u ziyaret edin.
365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.
TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
Google Cast fonksiyonelliği Google Cast Ready uygulamalar ve cihazlara tabidir. Daha fazla bilgi için lütfen Google Cast ürün sayfasını ziyaret edin.
Philips TV Remote uygulaması ve ilgili işlevler TV modeli, operatör ve ülkenin yanı sıra akıllı cihazın modeli ve İşletim Sistemine göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV uygulama teklifleri, TV modeli ve ülkeye göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/smarttv.
USB kayıt özelliği sadece dijital kanallarda kullanılabilir, kayıtlar yayın kopya koruması (CI+) tarafından sınırlanabilir. Ülke ve kanal kısıtlamaları uygulanabilir.
Amazon Uygulamalarınız ülkenizde her zaman kullanıma uygun olmayabilir. (Amazon uygulamaları şu anda yalnızca Birleşik Krallık, Almanya ve Avusturya'da kullanılabilir)