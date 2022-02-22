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Üretimden kaldırıldı

6000 seriesGücünü Android TV™'den alan 4K Ultra İnce TV

43PUS6401/12

3.2

| (86) İncelemeler

Gücünü Android TV'den alan 4K Ultra İnce LED TV

Philips 6400 Serisi tasarım ve performansı bir araya getiriyor. Görüntüleriniz minimalist standların üzerinde 4K Ultra HD ve Pixel Plus Ultra HD görüntü kalitesiyle hayat buluyor. Android TV ile eğlence seçenekleriniz neredeyse sınırsız

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Ambilight TV'yi deneyenlerin %99,91'i onu bir daha asla geri vermek istemiyor. 1

2 taraflı Ambilight ile

Gücünü Android TV'den alan 4K Ultra İnce LED TV

  • 108 cm (43 inç)

  • 4K Ultra HD LED TV

  • Dört Çekirdek, 8 GB ve genişletilebilir

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Ultra HD Görüntü Kalitesini Pixel Plus Ultra HD ile keşfedin

4K Ultra HD netliğini Philips Pixel Plus Ultra HD motoru ile deneyimleyin. İnanılmaz ayrıntılar ve derinlik ile sorunsuz, akıcı görüntüler sunmak için görüntü kalitesini optimize eder. Her zaman daha parlak beyazlar ve daha derin siyahlara sahip daha net 4K görüntülerin tadını çıkarın.

Ambilight, TV'ye bakışınızı sonsuza dek değiştirir

Ambilight, TV'ye bakışınızı sonsuza dek değiştirir

Eviniz herhangi bir ev değil; neden seçtiğiniz TV de eviniz kadar sıcak ve çekici olmasın ki? Philips'e özel Ambilight teknolojisi, TV'nizin ekranının iki tarafından arkadaki duvara doğru ekstra geniş ışık yayarak ekranınızı olduğundan daha geniş gösterir ve izleme deneyiminizi daha etkileyici hale getirir. Ekrandaki renkler, canlılık ve heyecan, oturma odanıza adım atarak alışılmışın ötesinde bir izleme deneyimi yaşamanızı sağlar.

Bulut Oyun: her yaştan kullanıcıya yönelik yüksek kaliteli oyunlar

Bulut Oyun, her yaştan kullanıcıya, her zevke ve oyun seviyesine uygun yüksek kaliteli oyunlardan oluşan geniş bir çevrimiçi katalog sunar. Tek yapmanız gereken bir oyun seçmek ve TV'nizde oynamak!

Teknik Özellikler

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Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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3.2

5 üzerinden

86

İncelemeler

22/02/2022

Türkiye

Türkiye

Ucuz

Mükemel bir ürün tavsiye ederim Dez avantazı yok Mğkemel!!!!

Avantajlar

4k olması

Dezavantajlar

Yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 6000 series 43PUS6401 Gücünü Android TV™'den alan 4K Ultra İnce TV için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2020-02-21

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 6000 series 43PUS6401 Gücünü Android TV™'den alan 4K Ultra İnce TV için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2020-02-21

01/02/2022

Türkiye

Türkiye

Çok güzel

5-6 yıl oldu alalı.Son derece güzel.4K UHD özelliği nefis.Lâkin yayınlar halen 4K değil.Bir an önce tüm yayınlar 4K olmalı.

Avantajlar

Görüntü ses harika,ambright özelliği nefis

Dezavantajlar

PC mouse yerine kumandadan hassas mouse kullanılabilirdi.Ürünün web browseri'ni pek beğendiğimi söyleyemem.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 6000 series 49PUS6401 Gücünü Android TV™'den alan 4K Ultra İnce TV için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2020-02-01

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 6000 series 49PUS6401 Gücünü Android TV™'den alan 4K Ultra İnce TV için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2020-02-01

14/09/2020

Türkiye

Türkiye

Ekran renkleri çok iyi

Geçen ay televizyonun bütün kanalları gitti ve yeniden kurulum yapdım kanallar geldi fakat play Store mail ve şifremi kabul etmiyor ne yapsam olmuyor bununla ilgili sizden dönüş bekliyorum

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 6000 series 43PUS6401 Gücünü Android TV™'den alan 4K Ultra İnce TV için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2018-09-14

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 6000 series 43PUS6401 Gücünü Android TV™'den alan 4K Ultra İnce TV için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2018-09-14

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Yasal Uyarılar

  1. 24 Şubat 2023 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasında İsveç, Danimarka, Finlandiya, Norveç, Birleşik Krallık, Almanya, Avusturya ve Fransa'da gerçekleştirilen Ambilight Deneme Programı sonuçlarına dayanmaktadır. Bu süre boyunca katılımcıların %99,91'i, hiçbir gerekçe göstermeden tam para iadesiyle ürünü iade etme hakkına sahip olmalarına rağmen Ambilight TV'lerini ellerinde tutmayı tercih etti. 

  1. EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.

  2. Android Uygulaması teklifleri ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen ülkenizdeki Google Play Store'u ziyaret edin.

  3. 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.

  4. TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.

  5. Google Cast fonksiyonelliği Google Cast Ready uygulamalar ve cihazlara tabidir. Daha fazla bilgi için lütfen Google Cast ürün sayfasını ziyaret edin.

  6. Philips TV Remote uygulaması ve ilgili işlevler TV modeli, operatör ve ülkenin yanı sıra akıllı cihazın modeli ve İşletim Sistemine göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/TVRemoteapp.

  7. Smart TV uygulama teklifleri, TV modeli ve ülkeye göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/smarttv.

  8. USB kayıt özelliği sadece dijital kanallarda kullanılabilir, kayıtlar yayın kopya koruması (CI+) tarafından sınırlanabilir. Ülke ve kanal kısıtlamaları uygulanabilir.

  9. Amazon Uygulamalarınız ülkenizde her zaman kullanıma uygun olmayabilir. (Amazon uygulamaları şu anda yalnızca Birleşik Krallık, Almanya ve Avusturya'da kullanılabilir)