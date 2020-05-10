Full HD LED TV. Kristal netliğinde çözünürlük.

Full HD ile HD'yi bir üst seviyeye taşıyın. Daha yüksek parlaklık, daha iyi kontrast ve gerçekçi renkler sayesinde daha canlı görüntü sunan Full HD ekranınız, TV deneyiminizi daha da iyi hale getirecek.