2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
43PFS5525/12
Taşınabilir. Uygun fiyatlı.
Güzel ancak çok abartılı olmayan bir TV mi arıyorsunuz? Bu kompakt ve uygun fiyatlı LED TV, yalnızca ihtiyacınız olacak özelliklere sahiptir. Pixel Plus HD net görüntü, net ses ve odadan odaya kolaylıkla taşınabilme özelliği sunar.
108 cm (43 inç)
Full HD LED TV
Pixel Plus HD
Full HD ile HD'yi bir üst seviyeye taşıyın. Daha yüksek parlaklık, daha iyi kontrast ve gerçekçi renkler sayesinde daha canlı görüntü sunan Full HD ekranınız, TV deneyiminizi daha da iyi hale getirecek.
Yorumlar
24 Şubat 2023 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasında İsveç, Danimarka, Finlandiya, Norveç, Birleşik Krallık, Almanya, Avusturya ve Fransa'da gerçekleştirilen Ambilight Deneme Programı sonuçlarına dayanmaktadır. Bu süre boyunca katılımcıların %99,91'i, hiçbir gerekçe göstermeden tam para iadesiyle ürünü iade etme hakkına sahip olmalarına rağmen Ambilight TV'lerini ellerinde tutmayı tercih etti.
EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.
365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.
TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.