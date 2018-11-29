başlıkta belirttiğim gibi cihazda TKGS özelliğinin olması güzel ancak istediğim gibi sıralama ve kanal silme işlemini yapamıyorum. İzlemediğim kanallar başta izlediklerim sonlarda çıkıyor. Bırakın da insanlar istediği kanalı istediği gibi sıralasın. favori sıralama var derseniz çok vasat numaraya göre sıralayamıyorsun. Ayrıca kanal geçişleri o kadar ağır ki bazen 10 sanıye açılmasını bekliyorsun. Çare olarak ek masraf yapıp harici uydu cihazı almak zorunda kaldım. kısaca philips pişmanlıktır. Kimseye tavsiye etmiyorum.