2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
43PFS5503/12
Ultra İnce Full HD LED TV
Gelişmiş sadelik büyük ekranda. Philips 5500; full HD çözünürlük, net ses ve mükemmel görüntüleme deneyimi sunar. Yalnızca fişe takın ve programlarınızın, filmlerinizin veya oyunlarınızın keyfini çıkarmaya başlayın.
108 cm (43 inç)
200 Görüntü Performansı İndeksi
FHD
Pixel Plus HD
Yeni çubuk standımız geleneksel standların TV'nin altında kapladığı yeri açarak daha etkileyici bir görüntüleme deneyimi sunar. Böylece TV'nizin ayakları yere basar ve geleceğe güvenle bakar.
Philips Pixel Plus HD motoru, güzel kontrastlı canlı görüntüler sunmak için görüntü kalitesini optimize eder. İster kablolu TV, ister disk üzerinden bir içerik izleyin; beyazların daha parlak ve siyahların daha derin olduğu daha net görüntülerin tadını çıkarırsınız.
Görüntü Kalitesi önemlidir. Sıradan HDTV'lerin sunduğu kalite yeterli değildir. Gerçekçi bir görüntü için canlı ayrıntılar, yüksek parlaklık, inanılmaz kontrast ve gerçekçi renkler gerekir.
3.2
5 üzerinden
5
İncelemeler
ggzafer
29/11/2018
Türkiye
Harika bir televizyon
Smart TV'ler yavaş çalıştığı için bu televizyonu tercih ettik. Sadece bilgisayar bağlayacaktık. O kadar memnunuz ki! Hem fiyatı çok uygun, hem boyutu büyük, hem görüntü ve ses harika! Philips'in müşterilerine olan ilgisi ve kalitesine de bayılıyorum.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 5500 series 43PFS5503 Ultra İnce Full HD LED TV için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 5500 series 43PFS5503 Ultra İnce Full HD LED TV için yapılmıştır
Erkan B
07/06/2021
Türkiye
phi.43pfs5503 ürünü
phi.43pfs5503 ürünün aldım 1 yıldır kullanıyorum görüntü kalitesi gerçekten çok güzel hd kanallar çok net ve parlak görünüyor, gözü de yormuyor ancak yazılımsal konforsuzluklar var, ayrıca kanal listesi düzenleyememe gerçekten çok can sıkıcı. ayrıca bazen kanal listesi durduk yere karmarkarışık oluyor, durumu çözemedik. onun dışında aldığımıza pişman değiliz.
Bu değerlendirme 5500 series 43PFS5503 Ultra İnce Full HD LED TV için yapılmıştır
Bu değerlendirme 5500 series 43PFS5503 Ultra İnce Full HD LED TV için yapılmıştır
hakanusak
20/05/2019
Türkiye
Güncellemeler Şart
Ürün kanal sıralama özelliği yok önce favori oluşturup ordan sıralama yapmak çok sıkıcı. Film izlerken istediğimiz dakikaya gitme özelliği yok bu da benim için bir sorun . Optik çıkıştan evde HTS bağladım. Film izlerken sesler iyi ama tv ye geçtiğim zaman ses gelmiyor. Cihazı iki gündür kullanıyorum. Ürüne yazılımsal ilaveler yaparsanız f/p ürünü olur.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 5500 series 43PFS5503 Ultra İnce Full HD LED TV için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 5500 series 43PFS5503 Ultra İnce Full HD LED TV için yapılmıştır
24 Şubat 2023 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasında İsveç, Danimarka, Finlandiya, Norveç, Birleşik Krallık, Almanya, Avusturya ve Fransa'da gerçekleştirilen Ambilight Deneme Programı sonuçlarına dayanmaktadır. Bu süre boyunca katılımcıların %99,91'i, hiçbir gerekçe göstermeden tam para iadesiyle ürünü iade etme hakkına sahip olmalarına rağmen Ambilight TV'lerini ellerinde tutmayı tercih etti.
EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.
365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.
TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
(Philips) yalnızca belirli Philips oynatıcılarıyla uyumludur.
Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.