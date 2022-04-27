2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
43PFS4132/12
Full HD Ultra İnce LED TV
Şık tasarım ve uygun fiyat bir arada. Digital Crystal Clear özellikli Philips 4100 TV, Full HD kalitesi, yüksek kontrast ve kristal netliğinde ses deneyimi sunar. Kullanımı kolay bu model ile zahmetsiz eğlencenin keyfini çıkarın.
108 cm (43 inç)
Full HD LED TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Ekiplerimiz yeni bir TV oluştururken teknolojiden tasarıma kadar her yönünü düşünür. Yeni ayaklı kenar tasarımımız, geleneksel standların TV'nin altında kapladığı yeri açarak daha etkileyici bir görüntüleme deneyimi sunar. Böylece TV'nizin ayakları yere basar ve geleceğe güvenle bakar.
Philips her kaynaktan doğal görüntüler elde etmek için Digital Crystal Clear teknolojisini oluşturdu. En sevdiğiniz programları, filmleri, haberleri izlerken veya birkaç arkadaşınızla TV seyrederken optimum kontrastın, rengin ve netliğin keyfini çıkarın.
Görüntü Kalitesi önemlidir. Sıradan HDTV'lerin sunduğu kalite yeterli değildir. Gerçekçi bir görüntü için canlı ayrıntılar, yüksek parlaklık, inanılmaz kontrast ve gerçekçi renkler gerekir.
3.7
5 üzerinden
52
İncelemeler
OhYouTouchMyTralalala
27/04/2022
Türkiye
Ürün tam bir fiyat performans
Ürün genel olarak beklentilerinizi karşılıyor. Her ne kadar birazcık ilk başlangıçta 5ms geç açılma gibi bir durum olsa da dediğim gibi bir fiyat performans ürünü. Yaklaşık 3 yıldır ürünü kullanıyorum ve çok memnunum
Avantajlar
Fiyat/Performans
Dezavantajlar
İlk açılışta 5ms gecikme
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 4100 series 32PFS4132 Full HD Ultra İnce LED TV için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2020-04-27
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 4100 series 32PFS4132 Full HD Ultra İnce LED TV için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2020-04-27
Çakır64
02/05/2020
Türkiye
Özellikleri güzel ve kullanışlı
Ürün güzel,beğendim ekran kalitesi de güzel gözü yormuyor
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 4100 series 32PFS4132 Full HD Ultra İnce LED TV için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2020-04-02
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 4100 series 32PFS4132 Full HD Ultra İnce LED TV için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2020-04-02
stcs
08/04/2020
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Philips tv led 1080p
Philips 1 numara No#1 Super Her eve lazim 1 tane...
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 4100 series 32PFS4132 Full HD Ultra İnce LED TV için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2020-03-08
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 4100 series 32PFS4132 Full HD Ultra İnce LED TV için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2020-03-08
24 Şubat 2023 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasında İsveç, Danimarka, Finlandiya, Norveç, Birleşik Krallık, Almanya, Avusturya ve Fransa'da gerçekleştirilen Ambilight Deneme Programı sonuçlarına dayanmaktadır. Bu süre boyunca katılımcıların %99,91'i, hiçbir gerekçe göstermeden tam para iadesiyle ürünü iade etme hakkına sahip olmalarına rağmen Ambilight TV'lerini ellerinde tutmayı tercih etti.
EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.
365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.
Bu TV, 'Ücretsiz' yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
(Philips) yalnızca belirli Philips oynatıcılarıyla uyumludur.
Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar ve bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.