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Üretimden kaldırıldı

4100 seriesFull HD Ultra İnce LED TV

43PFS4132/12

3.7

| (52) İncelemeler

Full HD Ultra İnce LED TV

Şık tasarım ve uygun fiyat bir arada. Digital Crystal Clear özellikli Philips 4100 TV, Full HD kalitesi, yüksek kontrast ve kristal netliğinde ses deneyimi sunar. Kullanımı kolay bu model ile zahmetsiz eğlencenin keyfini çıkarın.

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TV brand claim gold

Ambilight TV'yi deneyenlerin %99,91'i onu bir daha asla geri vermek istemiyor. 1

Digital Crystal Clear ile

Full HD Ultra İnce LED TV

  • 108 cm (43 inç)

  • Full HD LED TV

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

İnce ve göz alıcı standlar hafiflik sunuyor

Ekiplerimiz yeni bir TV oluştururken teknolojiden tasarıma kadar her yönünü düşünür. Yeni ayaklı kenar tasarımımız, geleneksel standların TV'nin altında kapladığı yeri açarak daha etkileyici bir görüntüleme deneyimi sunar. Böylece TV'nizin ayakları yere basar ve geleceğe güvenle bakar.

Digital Crystal Clear: paylaşmak isteyeceğiniz hassaslık

Philips her kaynaktan doğal görüntüler elde etmek için Digital Crystal Clear teknolojisini oluşturdu. En sevdiğiniz programları, filmleri, haberleri izlerken veya birkaç arkadaşınızla TV seyrederken optimum kontrastın, rengin ve netliğin keyfini çıkarın.

Full HD LED TV—harika LED görüntüler ve inanılmaz kontrast

Görüntü Kalitesi önemlidir. Sıradan HDTV'lerin sunduğu kalite yeterli değildir. Gerçekçi bir görüntü için canlı ayrıntılar, yüksek parlaklık, inanılmaz kontrast ve gerçekçi renkler gerekir.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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3.7

5 üzerinden

52

İncelemeler

27/04/2022

Türkiye

Türkiye

Ürün tam bir fiyat performans

Ürün genel olarak beklentilerinizi karşılıyor. Her ne kadar birazcık ilk başlangıçta 5ms geç açılma gibi bir durum olsa da dediğim gibi bir fiyat performans ürünü. Yaklaşık 3 yıldır ürünü kullanıyorum ve çok memnunum

Avantajlar

Fiyat/Performans

Dezavantajlar

İlk açılışta 5ms gecikme

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 4100 series 32PFS4132 Full HD Ultra İnce LED TV için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2020-04-27

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 4100 series 32PFS4132 Full HD Ultra İnce LED TV için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2020-04-27

02/05/2020

Türkiye

Türkiye

Özellikleri güzel ve kullanışlı

Ürün güzel,beğendim ekran kalitesi de güzel gözü yormuyor

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 4100 series 32PFS4132 Full HD Ultra İnce LED TV için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2020-04-02

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 4100 series 32PFS4132 Full HD Ultra İnce LED TV için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2020-04-02

08/04/2020

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Philips tv led 1080p

Philips 1 numara No#1 Super Her eve lazim 1 tane...

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 4100 series 32PFS4132 Full HD Ultra İnce LED TV için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2020-03-08

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 4100 series 32PFS4132 Full HD Ultra İnce LED TV için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2020-03-08

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Yasal Uyarılar

  1. 24 Şubat 2023 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasında İsveç, Danimarka, Finlandiya, Norveç, Birleşik Krallık, Almanya, Avusturya ve Fransa'da gerçekleştirilen Ambilight Deneme Programı sonuçlarına dayanmaktadır. Bu süre boyunca katılımcıların %99,91'i, hiçbir gerekçe göstermeden tam para iadesiyle ürünü iade etme hakkına sahip olmalarına rağmen Ambilight TV'lerini ellerinde tutmayı tercih etti. 

  1. EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.

  2. 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.

  3. Bu TV, 'Ücretsiz' yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.

  4. (Philips) yalnızca belirli Philips oynatıcılarıyla uyumludur.

  5. Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar ve bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.