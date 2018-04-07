Ürünü 4K, Hevec desteği ve daha çok uydu yayın protokolünü desteklediği için aldım. Bu gün elime geçti. İlk izlenimim olumlu. Ancak tanıtımlarında yazdığı gibi "ultra ince" olmadığını belirtmek isterim. Bundan 5-6 yıl önce aldığımız yine 32 inc philips ile hemen hemen aynı kalınlıkta. Hadi "ince" falan anlarımda ortada "ultra" bir şey yok. Diğer yandan "Otomatik bellenim yükseltme sihirbazı" beni yanılttı. WİFİ desteği zaten beklemiyordum ama Ethernet girişi var da online upgrade edilebilir sandım. Yokmuş. Ama sırf bu sebeplerle iade etmeyi -şimdilik- düşünmüyorum Satın almak isteyenler bilsin, philips de tanıtımında kullandığı "ultra" ve belenim yükseltme sihirbazı açıklamasındaki "otomatik" sözcüklerini gözden geçirsin, diye yazdım.