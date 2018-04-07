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Üretimden kaldırıldı

4000 seriesFull HD Ultra İnce LED TV

43PFS4131/12

3.7

| (14) İncelemeler

Full HD Ultra İnce LED TV

Digital Crystal Clear teknolojili Philips 4100 Serisinin şık tasarımı, evinize değer katacak. Zahmetsiz bir eğlence için full HD görüntü kalitesinin ve net seslerin keyfini sürün.

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Ambilight TV'yi deneyenlerin %99,91'i onu bir daha asla geri vermek istemiyor. 1

Digital Crystal Clear ile

Full HD Ultra İnce LED TV

  • 108 cm (43 inç)

  • Full HD LED TV

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Daha iyi bir profil için Ultra İnce çizgiler

Daha iyi bir profil için Ultra İnce çizgiler

Zarif. Üst düzey. Gelişmiş. Hassas. Karşınızda Philips Ultra İnce siluet. Dekorunuzu hoş bir şekilde tamamlayacak olan bu inceliğin uyandıracağı ilgiye şaşırmayın.

Siyah ince blade standlar

Koyu renkli, gizemli ve inanılmaz derecede güçlü. Philips siyah blade standlar, TV deneyiminizi başka bir boyuta taşıyacak. Özenle tasarlanmış ultra ince tasarımlı sağlam yapısı yeni televizyonunuzun zarafetini ve stilini yansıtacak. Boyutundan büyük gücü ve yapabildikleri sizi şaşırtacak.

Digital Crystal Clear: paylaşmak isteyeceğiniz hassaslık

Philips her kaynaktan doğal görüntüler elde etmek için Digital Crystal Clear teknolojisini oluşturdu. En sevdiğiniz programları, filmleri, haberleri izlerken veya birkaç arkadaşınızla TV seyrederken optimum kontrastın, rengin ve netliğin keyfini çıkarın.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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3.7

5 üzerinden

14

İncelemeler

2

07/04/2018

Türkiye

Türkiye

Philips İlk Tercihim

Ürünü uzun arayışlar sonucu olarak aldım. Odama düşündüğümden dolayı 32 inç tercih ettim. Şık ve güzel durdu. Diğer bir çok muadiline göre özelliği daha iyi.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 4000 series 32PFS4131 Full HD Ultra İnce LED TV için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 4000 series 32PFS4131 Full HD Ultra İnce LED TV için yapılmıştır

17/02/2018

Türkiye

Türkiye

bütün ürünler harika çok memnunum tavsiye ediyorum

kullandıgım ürünler hiç arıza yapmadı ütü tv mutfak alerleri elektrikli süpürge çok memnunum çok tavsiye ediyorum buzdolabı vb bir çok üründen memnun kaldım

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 4000 series 32PFS4131 Full HD Ultra İnce LED TV için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 4000 series 32PFS4131 Full HD Ultra İnce LED TV için yapılmıştır

15/05/2017

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Tamamen fiyat/performans ürünü

Full Hd olmasının yanı sıra kolay kullanım arayüzü, uydu alıcısını içinde barındırması, tasarımıyla ve en önemlisi fiyatıyla kendi sınıfında öne çıkıyor.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 4000 series 32PFS4131 Full HD Ultra İnce LED TV için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 4000 series 32PFS4131 Full HD Ultra İnce LED TV için yapılmıştır

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Yasal Uyarılar

  1. 24 Şubat 2023 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasında İsveç, Danimarka, Finlandiya, Norveç, Birleşik Krallık, Almanya, Avusturya ve Fransa'da gerçekleştirilen Ambilight Deneme Programı sonuçlarına dayanmaktadır. Bu süre boyunca katılımcıların %99,91'i, hiçbir gerekçe göstermeden tam para iadesiyle ürünü iade etme hakkına sahip olmalarına rağmen Ambilight TV'lerini ellerinde tutmayı tercih etti. 

  1. EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.

  2. 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.

  3. TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.

  4. (Philips) yalnızca belirli Philips oynatıcılarıyla uyumludur.