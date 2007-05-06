HD sinyallerinin yüksek kalitede görüntülenmesi için HD Ready

Yüksek Çözünürlüklü TV sinyalinin olağanüstü görüntü kalitesinin keyfini çıkarın ve HDTV set üstü kutusu veya Blue-ray disk gibi HD (Yüksek Çözünürlüklü) kaynaklarına hazır olun. HD Ready, aşamalı tarama özelliğinin ötesinde bir görüntü kalitesi sunan korumalı bir etikettir. Yüksek çözünürlükle TV sinyalinin çözünürlük ve görüntü kalitesiyle ilgili avantajlarını kullanabilen bir HD ekranı sunmak amacıyla EICTA tarafından konmuş katı standartlara uygundur. Hem analog YPbPr hem de DVI veya HDMI'nın sıkıştırılmamış Dijital bağlantısı için HDCP destekli evrensel bir bağlantısı vardır. 50 ve 60 Hz'de 720p ve 1080i sinyalleri görüntüleyebilir.