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Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
42PFP5532D/12
Teletekst, çoğu yayıncının yayınladığı ortak bir sistemdir. 1000 sayfalık akıllı metin özelliği, sayfaları değiştirirken son derece hızlı bir bilgi erişimi sağlar.
Yüksek Çözünürlüklü TV sinyalinin olağanüstü görüntü kalitesinin keyfini çıkarın ve HDTV set üstü kutusu veya Blue-ray disk gibi HD (Yüksek Çözünürlüklü) kaynaklarına hazır olun. HD Ready, aşamalı tarama özelliğinin ötesinde bir görüntü kalitesi sunan korumalı bir etikettir. Yüksek çözünürlükle TV sinyalinin çözünürlük ve görüntü kalitesiyle ilgili avantajlarını kullanabilen bir HD ekranı sunmak amacıyla EICTA tarafından konmuş katı standartlara uygundur. Hem analog YPbPr hem de DVI veya HDMI'nın sıkıştırılmamış Dijital bağlantısı için HDCP destekli evrensel bir bağlantısı vardır. 50 ve 60 Hz'de 720p ve 1080i sinyalleri görüntüleyebilir.
Incredible Surround, Philips'in geliştirdiği, ses alanını ciddi bir biçimde büyüterek sesin içinde kaybolmanızı sağlayan bir ses teknolojisidir. Gelişmiş elektronik faz kaydırması özelliğini kullanan Incredible Surround, sol ve sağ kanalın seslerini, iki hoparlör arasındaki sanal mesafeyi artıracak şekilde birleştirir. Daha geniş olan bu ses dağılımı, stereo efektlerini büyük ölçüde geliştirir ve daha doğal ses boyutları oluşturur. Incredible Surround, ek hoparlör kullanmaksızın, daha derin ve geniş bir surround ses elde etmenizi sağlar.
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