ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

  • Ön ürün fotoğrafı
  • Uzaktan kumanda fotoğrafı
  • Konektör yandan çizimi
  • Birincil görüntü
  • Ön ürün fotoğrafı
  • Uzaktan kumanda fotoğrafı
  • Konektör yandan çizimi
  • Birincil görüntü

Üretimden kaldırıldı

42PFP5532D/12

Tüm avantajları görüntüleyin

Teletekste anında erişim için 1000 sayfa Yardımlı Metin

Teletekst, çoğu yayıncının yayınladığı ortak bir sistemdir. 1000 sayfalık akıllı metin özelliği, sayfaları değiştirirken son derece hızlı bir bilgi erişimi sağlar.

HD sinyallerinin yüksek kalitede görüntülenmesi için HD Ready

HD sinyallerinin yüksek kalitede görüntülenmesi için HD Ready

Yüksek Çözünürlüklü TV sinyalinin olağanüstü görüntü kalitesinin keyfini çıkarın ve HDTV set üstü kutusu veya Blue-ray disk gibi HD (Yüksek Çözünürlüklü) kaynaklarına hazır olun. HD Ready, aşamalı tarama özelliğinin ötesinde bir görüntü kalitesi sunan korumalı bir etikettir. Yüksek çözünürlükle TV sinyalinin çözünürlük ve görüntü kalitesiyle ilgili avantajlarını kullanabilen bir HD ekranı sunmak amacıyla EICTA tarafından konmuş katı standartlara uygundur. Hem analog YPbPr hem de DVI veya HDMI'nın sıkıştırılmamış Dijital bağlantısı için HDCP destekli evrensel bir bağlantısı vardır. 50 ve 60 Hz'de 720p ve 1080i sinyalleri görüntüleyebilir.

Gelişmiş ses deneyimi için Incredible Surround™

Incredible Surround, Philips'in geliştirdiği, ses alanını ciddi bir biçimde büyüterek sesin içinde kaybolmanızı sağlayan bir ses teknolojisidir. Gelişmiş elektronik faz kaydırması özelliğini kullanan Incredible Surround, sol ve sağ kanalın seslerini, iki hoparlör arasındaki sanal mesafeyi artıracak şekilde birleştirir. Daha geniş olan bu ses dağılımı, stereo efektlerini büyük ölçüde geliştirir ve daha doğal ses boyutları oluşturur. Incredible Surround, ek hoparlör kullanmaksızın, daha derin ve geniş bir surround ses elde etmenizi sağlar.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma göre Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları ile ilgili tanıtım amaçlı bildirimler almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim!

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları