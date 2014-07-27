Akıcı hareketli görüntüler için 100 Hz PMR

Hiçbir şey oyunların, hızlı spor etkinliklerinin veya aksiyon filmlerinin yarattığı adrenalin patlamasıyla boy ölçüşemez. Bu yüzden Philips TV hareketli görüntüleri akıcılaştırmak için 100 Hz Perfect Motion Rate özelliğine sahiptir. Heyecandan titremek güzel olsa da görüntünün titremesini kimse istemez.