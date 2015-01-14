2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
40PFT4009/12
Full HD LED TV
Evinizdeki herkes Philips 4100 serisi Full HD LED TV'nin parlak ve net görüntüsüne bayılacak. Minimalist tasarım, canlı görüntüler ve mükemmel sesiyle evinizdeki tüm odalar için ideal bir seçimdir.
102 cm (40 inç)
Full HD LED TV
DVB-T/T2/C
Philips her kaynaktan doğal görüntüler elde etmek için Digital Crystal Clear teknolojisini oluşturdu. Dizi, haber veya arkadaşlarınızla video izlerken optimum kontrastın, rengin ve netliğin tadını çıkarın.
Eğlenceyi paylaşın. USB hafıza kartı, dijital kamera, mp3 çalar veya diğer multimedya cihazlarınızı TV'nizde bulunan USB portuna bağlayarak fotoğraflar, videolar ve müziğin keyfini kullanımı kolay ekran içeriği tarayıcıyla çıkarın.
Tasarımı, dekorunuza uyum sağlayacak modern bir görünüme sahiptir. TV'niz kapalıyken de açıkken olduğu kadar güzel görünür.
2.5
5 üzerinden
2
İncelemeler
aristo
14/01/2015
Türkiye
güzel bir tv
[Employee of philipsglobal] güzel tasarım her evde olması icin biraz daha uygun fiyat yapsanız iyi olur
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 4000 series 40PFT4009 Full HD LED TV için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 4000 series 40PFT4009 Full HD LED TV için yapılmıştır
rft1392
03/02/2015
Türkiye
tv kanalların yüklenmesi zor ve karmaşık
kahrolası tv kanallarını sıralamak çok karmaşık silmekse heralde imkansız
Bu değerlendirme 4000 series 40PFT4009 Full HD LED TV için yapılmıştır
Bu değerlendirme 4000 series 40PFT4009 Full HD LED TV için yapılmıştır
24 Şubat 2023 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasında İsveç, Danimarka, Finlandiya, Norveç, Birleşik Krallık, Almanya, Avusturya ve Fransa'da gerçekleştirilen Ambilight Deneme Programı sonuçlarına dayanmaktadır. Bu süre boyunca katılımcıların %99,91'i, hiçbir gerekçe göstermeden tam para iadesiyle ürünü iade etme hakkına sahip olmalarına rağmen Ambilight TV'lerini ellerinde tutmayı tercih etti.
Pause TV ve USB kayıt için yazılım yükseltmesi gerekir. Yazılım güncellemesi hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen www.philips.com/TV adresini ziyaret edin ve destek bağlantısına tıklayın.
USB kayıt özelliği sadece dijital kanallarda kullanılabilir, kayıtlar yayın kopya koruması (CI+) tarafından sınırlanabilir. Ülke ve kanal kısıtlamaları uygulanabilir.
TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.
EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.
(Philips) yalnızca belirli Philips oynatıcılarıyla uyumludur.