Ambilight, TV'ye bakışınızı sonsuza dek değiştirir

Eviniz herhangi bir ev değil. Neden seçtiğiniz TV de eviniz kadar sıcak ve çekici olmasın ki? Philips'e özel Ambilight teknolojisi, TV'nizin ekranının iki tarafından arkadaki duvara doğru ekstra geniş ışık yayarak ekranınızı olduğundan daha geniş gösterir ve izleme deneyiminizi daha etkileyici hale getirir. Ekrandaki renkler, canlılık ve heyecan, oturma odanıza adım atarak daha heyecanlı, yoğun ve etkileyici bir izleme deneyimi yaşamanızı sağlar.