Ürünü aldıktan sonra kurulumu için bir servisten yardım rica ettim. Gelen servis bir - iki dakika içinde (bir flaş disk yardımı ile) kurulumu gerçekleştirdi ve hayırlı olsun dileği ile ürünle bizi baş başa bıraktı. Benim yaşım oldukça ileri olduğu için bu devrin teknolojik aletlerinin bu kadar kısa sürede kavrayabilmem maalesef mümkün değil. Öyle de oldu. Servisten gelen arkadaşlar evden ayrıldıktan hemen sonra yaptığım bir yanlışlık sonucu bütün kanal kayıtları silindi. Servisten gelen arkadaşları hemen peşlerinden aradım ama beni aradıkları telefon açılmadı. Neyse Philips Müşteri Hizmetlerini 3 defa aradıktan sonra oradaki arkadaşların yardımı ile kendi başımıza kurulumu gerçekleştirdik. Şimdi televizyonu kullanıyoruz. Ancak bazen açtığımızda kanal değiştirmek mümkün olmuyor. Bu problemi de kanal listesini göster dedikten sonra ok tuşuna basarak gelen kanalı ilerleterek istediğimiz kanalı buluyor ve seyrediyoruz. Herhalde ilerleyen günlerde kullanım konusunda daha iyi becerilere sahip olacağız ve sorunsuzca televizyon seyredebileceğiz. Bu arada şunu da belirtmek isterim. Geçmişte kullandığımız Philips marka televizyonlardan sonra şu anda evimizde 2 adet Philips marka televizyon mevcut ve ikisini de kullanıyoruz.