2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Full HD LED TV
Evinizdeki herkes Philips 4100 serisi Full HD LED TV'nin parlak ve net görüntüsüne bayılacak. Minimalist tasarım, canlı görüntüler ve mükemmel sesiyle evinizdeki tüm odalar için ideal bir seçimdir.
102 cm (40 inç)
Full HD LED TV
DVB-T/C
Philips her kaynaktan doğal görüntüler elde etmek için Digital Crystal Clear teknolojisini oluşturdu. Dizi, haber veya arkadaşlarınızla video izlerken optimum kontrastın, rengin ve netliğin tadını çıkarın.
Görüntü Kalitesi önemlidir. Sıradan HDTV'lerin sunduğu kalite yeterli değildir. Gerçekçi bir görüntü için canlı ayrıntılar, yüksek parlaklık, inanılmaz kontrast ve gerçekçi renkler gerekir.
Cihazlarınızdan TV'nize hem görüntü hem de ses sinyallerini taşıyan tek bir HDMI kablosuyla kablo karmaşasından kurtulun. Sıkıştırılmamış sinyalleri kullanan HDMI, kaynaktan ekrana en yüksek kaliteyi garanti eder. Philips Easylink ile birlikte TV, DVD, Blu-ray, uydu alıcı veya ev sinema sisteminde çoğu işlemi gerçekleştirmek için yalnızca tek bir uzaktan kumandaya ihtiyacınız olur.
5.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
olçay07
23/10/2015
Türkiye
mükemmel özellikler
sistem eksikligi yapılması zorunlu olması gerekli bu konuda şikayetciyim cd rom şifresi yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 4000 series 40PFH4009 Full HD LED TV için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 4000 series 40PFH4009 Full HD LED TV için yapılmıştır
24 Şubat 2023 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasında İsveç, Danimarka, Finlandiya, Norveç, Birleşik Krallık, Almanya, Avusturya ve Fransa'da gerçekleştirilen Ambilight Deneme Programı sonuçlarına dayanmaktadır. Bu süre boyunca katılımcıların %99,91'i, hiçbir gerekçe göstermeden tam para iadesiyle ürünü iade etme hakkına sahip olmalarına rağmen Ambilight TV'lerini ellerinde tutmayı tercih etti.
Pause TV ve USB kayıt için yazılım yükseltmesi gerekir. Yazılım güncellemesi hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen www.philips.com/TV adresini ziyaret edin ve destek bağlantısına tıklayın.
USB kayıt özelliği sadece dijital kanallarda kullanılabilir, kayıtlar yayın kopya koruması (CI+) tarafından sınırlanabilir. Ülke ve kanal kısıtlamaları uygulanabilir.
TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.
EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.
(Philips) yalnızca belirli Philips oynatıcılarıyla uyumludur.