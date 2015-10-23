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Üretimden kaldırıldı

4000 seriesFull HD LED TV

40PFH4009/88

5

| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Full HD LED TV

Evinizdeki herkes Philips 4100 serisi Full HD LED TV'nin parlak ve net görüntüsüne bayılacak. Minimalist tasarım, canlı görüntüler ve mükemmel sesiyle evinizdeki tüm odalar için ideal bir seçimdir.

Tüm avantajları görüntüleyin
TV brand claim gold

Ambilight TV'yi deneyenlerin %99,91'i onu bir daha asla geri vermek istemiyor. 1

Digital Crystal Clear ile

Full HD LED TV

  • 102 cm (40 inç)

  • Full HD LED TV

  • DVB-T/C

Digital Crystal Clear: paylaşmak isteyeceğiniz hassaslık

Philips her kaynaktan doğal görüntüler elde etmek için Digital Crystal Clear teknolojisini oluşturdu. Dizi, haber veya arkadaşlarınızla video izlerken optimum kontrastın, rengin ve netliğin tadını çıkarın.

Full HD LED TV—harika LED görüntüler ve inanılmaz kontrast

Görüntü Kalitesi önemlidir. Sıradan HDTV'lerin sunduğu kalite yeterli değildir. Gerçekçi bir görüntü için canlı ayrıntılar, yüksek parlaklık, inanılmaz kontrast ve gerçekçi renkler gerekir.

Dahili bağlantı için iki HDMI girişi ve Easylink

Cihazlarınızdan TV'nize hem görüntü hem de ses sinyallerini taşıyan tek bir HDMI kablosuyla kablo karmaşasından kurtulun. Sıkıştırılmamış sinyalleri kullanan HDMI, kaynaktan ekrana en yüksek kaliteyi garanti eder. Philips Easylink ile birlikte TV, DVD, Blu-ray, uydu alıcı veya ev sinema sisteminde çoğu işlemi gerçekleştirmek için yalnızca tek bir uzaktan kumandaya ihtiyacınız olur.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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5.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

23/10/2015

Türkiye

Türkiye

mükemmel özellikler

sistem eksikligi yapılması zorunlu olması gerekli bu konuda şikayetciyim cd rom şifresi yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 4000 series 40PFH4009 Full HD LED TV için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 4000 series 40PFH4009 Full HD LED TV için yapılmıştır

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Yasal Uyarılar

  1. 24 Şubat 2023 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasında İsveç, Danimarka, Finlandiya, Norveç, Birleşik Krallık, Almanya, Avusturya ve Fransa'da gerçekleştirilen Ambilight Deneme Programı sonuçlarına dayanmaktadır. Bu süre boyunca katılımcıların %99,91'i, hiçbir gerekçe göstermeden tam para iadesiyle ürünü iade etme hakkına sahip olmalarına rağmen Ambilight TV'lerini ellerinde tutmayı tercih etti. 

  1. Pause TV ve USB kayıt için yazılım yükseltmesi gerekir. Yazılım güncellemesi hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen www.philips.com/TV adresini ziyaret edin ve destek bağlantısına tıklayın.

  2. USB kayıt özelliği sadece dijital kanallarda kullanılabilir, kayıtlar yayın kopya koruması (CI+) tarafından sınırlanabilir. Ülke ve kanal kısıtlamaları uygulanabilir.

  3. TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.

  4. 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.

  5. EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.

  6. (Philips) yalnızca belirli Philips oynatıcılarıyla uyumludur.