ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Enerji verimliliği sınıf etiketi
    Tam donanımlının da ötesinde
  • Tam donanımlının da ötesinde
  • Tam donanımlının da ötesinde
  • Tam donanımlının da ötesinde
  • Tam donanımlının da ötesinde
  • Tam donanımlının da ötesinde
  • Tam donanımlının da ötesinde
  • Enerji verimliliği sınıf etiketi
    Tam donanımlının da ötesinde
  • Tam donanımlının da ötesinde
  • Tam donanımlının da ötesinde
  • Tam donanımlının da ötesinde
  • Tam donanımlının da ötesinde
  • Tam donanımlının da ötesinde
  • Tam donanımlının da ötesinde

Business MonitorUSB-C ile UltraWide LCD Monitör

40B1U5600/00

Tam donanımlının da ötesinde

Philips USB-C çok amaçlı monitör, kablo karmaşasından uzak bir çalışma alanı sunar. Tek bir kabloyla mükemmel yüksek çözünürlüklü videolar izleyebilir, veri aktarabilir ve dizüstü bilgisayarınızı şarj edebilirsiniz. Kulaklık tutucu, kablo yönetimini bir üst seviyeye taşır.

Tüm avantajları görüntüleyin

Tam donanımlının da ötesinde

  • 5000 serisi

  • 40 (39,53 inç / 100,4 cm diyag.)

  • 3440 x 1440 (WQHD)

Tek bir USB-C kablosuyla dizüstü bilgisayarınızı bağlayın

Tek bir USB-C kablosuyla dizüstü bilgisayarınızı bağlayın

Bu Philips ekran, güç akışı sağlayan USB C tipi konektörüne sahiptir. Akıllı ve esnek güç yönetimi sayesinde uyumlu cihazlarınızı doğrudan şarj edebilirsiniz. İnce ve çevrilebilir USB-C konektörü tek kabloyla kolay bağlantı olanağı sunar. Yüksek çözünürlüklü videolar izleyip yüksek hızda veri aktarırken aynı anda uyumlu cihazlarınızı şarj edin.

Kaynaklar arasında kolayca geçiş yapmak için dahili KVM anahtarı

Kaynaklar arasında kolayca geçiş yapmak için dahili KVM anahtarı

MultiClient Entegre KVM anahtarı sayesinde tek bir monitör-klavye-fare setiyle iki ayrı bilgisayarı kontrol edebilirsiniz. Kullanışlı bir düğmeyle kaynaklar arasında hızlıca geçiş yapabilirsiniz. İki bilgisayarın bilgi işlem gücünü gerektiren veya geniş tek bir monitörü paylaşarak iki farklı bilgisayarı gösterebilen kurulumlar için idealdir.

Görüntü ve renk hassasiyeti için IPS LED geniş ekran teknolojisi

Görüntü ve renk hassasiyeti için IPS LED geniş ekran teknolojisi

IPS ekranlarda 178/178 derece ekstra geniş izleme açıları sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanılır. Böylece ekranı hemen hemen her açıdan görebilirsiniz. Standart TN panellerin aksine, IPS ekranlar size canlı renklerle olağanüstü net görüntüler sunar. Sadece fotoğraflar, filmler ve web'de gezinme için değil, aynı zamanda her an renk hassasiyeti ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de idealdir.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları
Yasal Uyarılar

  1. "IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

  2. SmartResponse'a eşit yanıt süresi değeri

  3. CIE1976’ya dayalı NTSC alanı

  4. CIE1931’e dayalı sRGB Alanı

  5. USB-C üzerinden Video aktarımı için Dizüstü Bilgisayarınız/cihazınızın USB-C DP Alt modunu desteklemesi gerekir

  6. Ekran paylaşma veya Internet üzerinden çevrimiçi görüntü ve ses akışı gibi işlemler ağ performansınızı etkileyebilir. Genel ses ve görüntü kalitesini donanımınız, ağınızın bant genişliği ve performansı belirler.

  7. USB-C güç sağlama ve şarj etme işlevleri için dizüstü bilgisayarınızın/cihazınızın standart USB-C Power Delivery özelliklerini desteklemesi gerekir. Daha fazla bilgi için lütfen dizüstü bilgisayarınızın kullanım kılavuzunu kontrol edin veya üreticiye danışın.

  8. Ethernet bağlantınız yavaşladıysa lütfen OSD menüsüne girin ve 1 G'ye kadar LAN hızını destekleyen USB 3.0 veya üzeri bir sürüm seçin.

  9. Bu ekranın USB-C güç dağıtımı 100 W'a kadardır (tipik olarak 96 W) ve maksimum güç dağıtımı cihazınıza bağlı olacaktır.

  10. PowerSensor'dan tasarruf edilen enerji maliyetleri hesaplanırken hem USB hem de Güç dağıtımı hariç tutulur.

  11. EPEAT derecelendirmesi yalnızca Philips’in ürünü kaydettirdiği yerlerde geçerlidir. Ülkenizdeki kayıt durumunu öğrenmek için lütfen https://www.epeat.net/ adresini ziyaret edin.

  12. Monitör, özellik görsellerinden farklı görünebilir.