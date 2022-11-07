2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
40B1U5600/00
Tam donanımlının da ötesinde
Philips USB-C çok amaçlı monitör, kablo karmaşasından uzak bir çalışma alanı sunar. Tek bir kabloyla mükemmel yüksek çözünürlüklü videolar izleyebilir, veri aktarabilir ve dizüstü bilgisayarınızı şarj edebilirsiniz. Kulaklık tutucu, kablo yönetimini bir üst seviyeye taşır.
5000 serisi
40 (39,53 inç / 100,4 cm diyag.)
3440 x 1440 (WQHD)
Bu Philips ekran, güç akışı sağlayan USB C tipi konektörüne sahiptir. Akıllı ve esnek güç yönetimi sayesinde uyumlu cihazlarınızı doğrudan şarj edebilirsiniz. İnce ve çevrilebilir USB-C konektörü tek kabloyla kolay bağlantı olanağı sunar. Yüksek çözünürlüklü videolar izleyip yüksek hızda veri aktarırken aynı anda uyumlu cihazlarınızı şarj edin.
MultiClient Entegre KVM anahtarı sayesinde tek bir monitör-klavye-fare setiyle iki ayrı bilgisayarı kontrol edebilirsiniz. Kullanışlı bir düğmeyle kaynaklar arasında hızlıca geçiş yapabilirsiniz. İki bilgisayarın bilgi işlem gücünü gerektiren veya geniş tek bir monitörü paylaşarak iki farklı bilgisayarı gösterebilen kurulumlar için idealdir.
IPS ekranlarda 178/178 derece ekstra geniş izleme açıları sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanılır. Böylece ekranı hemen hemen her açıdan görebilirsiniz. Standart TN panellerin aksine, IPS ekranlar size canlı renklerle olağanüstü net görüntüler sunar. Sadece fotoğraflar, filmler ve web'de gezinme için değil, aynı zamanda her an renk hassasiyeti ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de idealdir.
Yorumlar
"IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
SmartResponse'a eşit yanıt süresi değeri
CIE1976’ya dayalı NTSC alanı
CIE1931’e dayalı sRGB Alanı
USB-C üzerinden Video aktarımı için Dizüstü Bilgisayarınız/cihazınızın USB-C DP Alt modunu desteklemesi gerekir
Ekran paylaşma veya Internet üzerinden çevrimiçi görüntü ve ses akışı gibi işlemler ağ performansınızı etkileyebilir. Genel ses ve görüntü kalitesini donanımınız, ağınızın bant genişliği ve performansı belirler.
USB-C güç sağlama ve şarj etme işlevleri için dizüstü bilgisayarınızın/cihazınızın standart USB-C Power Delivery özelliklerini desteklemesi gerekir. Daha fazla bilgi için lütfen dizüstü bilgisayarınızın kullanım kılavuzunu kontrol edin veya üreticiye danışın.
Ethernet bağlantınız yavaşladıysa lütfen OSD menüsüne girin ve 1 G'ye kadar LAN hızını destekleyen USB 3.0 veya üzeri bir sürüm seçin.
Bu ekranın USB-C güç dağıtımı 100 W'a kadardır (tipik olarak 96 W) ve maksimum güç dağıtımı cihazınıza bağlı olacaktır.
PowerSensor'dan tasarruf edilen enerji maliyetleri hesaplanırken hem USB hem de Güç dağıtımı hariç tutulur.
EPEAT derecelendirmesi yalnızca Philips’in ürünü kaydettirdiği yerlerde geçerlidir. Ülkenizdeki kayıt durumunu öğrenmek için lütfen https://www.epeat.net/ adresini ziyaret edin.
Monitör, özellik görsellerinden farklı görünebilir.