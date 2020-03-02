2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Ultra İnce LED TV
Şık tasarım ve uygun fiyat bir arada. Digital Crystal Clear özellikli Philips 4100 TV; HD görüntü kalitesi, yüksek kontrast ve kristal netliğinde ses deneyimi sunar. Kullanımı kolay bu model ile zahmetsiz eğlencenin keyfini çıkarın.
98 cm (39 inç)
LED TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Ekiplerimiz yeni bir TV oluştururken teknolojiden tasarıma kadar her yönünü düşünür. Yeni ayaklı kenar tasarımımız, geleneksel standların TV'nin altında kapladığı yeri açarak daha etkileyici bir görüntüleme deneyimi sunar. Böylece TV'nizin ayakları yere basar ve geleceğe güvenle bakar.
Cihazlarınızdan TV'nize hem görüntü hem de ses sinyallerini taşıyan tek bir HDMI kablosuyla kablo karmaşasından kurtulun. Sıkıştırılmamış sinyalleri kullanan HDMI, kaynaktan ekrana en yüksek kaliteyi garanti eder. Philips Easylink ile birlikte TV, DVD, Blu-ray, uydu alıcı veya ev sinema sisteminde çoğu işlemi gerçekleştirmek için yalnızca tek bir uzaktan kumandaya ihtiyacınız olur.
Eğlenceyi paylaşın. USB hafıza kartı, dijital kamera, mp3 çalar veya diğer multimedya cihazlarınızı TV'nizde bulunan USB portuna bağlayarak fotoğraflar, videolar ve müziğin keyfini kullanımı kolay ekran içeriği tarayıcıyla çıkarın.
4.0
5 üzerinden
4
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
CELAL KAÇMAZ
02/03/2020
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
GERÇEK KALİTE
ÜRÜNÜ 3 YILDIR KULLANIYORUM DAYANIKLI VE TAM ANLAMIYLA MÜKEMMEL KALİTEDE SEYİR SAĞLIYOR.PHILIPS E TEŞEKKÜR EDERİM
Avantajlar
İNCE
Dezavantajlar
ARKA TARAFINDA BULUNAN HDMİ GİRİŞLERİ YAN TARAFTA OLURSA DAHA KULLANIŞLI OLUR
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 4100 series 32PHS4112 Ultra İnce LED TV için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2018-03-02
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 4100 series 32PHS4112 Ultra İnce LED TV için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2018-03-02
ikalem
05/12/2018
Türkiye
fiyat performans ürünü
ürün küçük odalar mutfaklar için ideal. full hd olması ise görüntü açısından cok guzel
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 4100 series 32PHS4112 Ultra İnce LED TV için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 4100 series 32PHS4112 Ultra İnce LED TV için yapılmıştır
quasar17
26/09/2018
Türkiye
39PHS4112/12
Kumandasi ergonomik degil. TV ayaklari ilkel kalmis, cok zayif ve kirilgan. Kisacasi saglamlik etkisi vermiyor.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 4100 series 39PHS4112 Ultra İnce LED TV için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 4100 series 39PHS4112 Ultra İnce LED TV için yapılmıştır
24 Şubat 2023 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasında İsveç, Danimarka, Finlandiya, Norveç, Birleşik Krallık, Almanya, Avusturya ve Fransa'da gerçekleştirilen Ambilight Deneme Programı sonuçlarına dayanmaktadır. Bu süre boyunca katılımcıların %99,91'i, hiçbir gerekçe göstermeden tam para iadesiyle ürünü iade etme hakkına sahip olmalarına rağmen Ambilight TV'lerini ellerinde tutmayı tercih etti.
EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.
365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.
TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
(Philips) yalnızca belirli Philips oynatıcılarıyla uyumludur.
Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.