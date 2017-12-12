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Üretimden kaldırıldı

BrillianceKıvrımlı UltraWide LCD ekran

349X7FJEW/00

5

| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

En iyi tasarımlarınız için

Bu Philips UltraWide 34 inç ekran, Crystalclear 3440x1440 görüntüleri ve harika renkleriyle sizi kendine hayran bırakacak. Boyu ayarlanabilen UltraWide ekran dünyayı panoramik görmenizi sağlar.

Tüm avantajları görüntüleyin

gelişmiş tasarım ve panoramik görüntüler

En iyi tasarımlarınız için

  • X Line

  • 86,36 cm (34 inç)

  • 3440 x 1440 (WQHD)

Maksimum görüntü için DisplayPort bağlantısı

DisplayPort, herhangi bir dönüştürme olmaksızın PC'den Monitöre dijital bağlantı sağlar. DVI standardından daha yüksek özellikleriyle 15 metreye kadar olan kabloları ve 10,8 Gbps/sn veri aktarımını destekler. Bu yüksek performans ve sıfır gecikme süresiyle, en hızlı görüntülemeyi ve en yüksek yenileme hızlarını elde edersiniz: DisplayPort sadece genel ofis ve ev kullanımı için değil, zorlu oyunlar ve filmler, video düzenleme ve çok daha fazlası için de en iyi seçimdir. Çeşitli adaptörlerin kullanımıyla cihazlar arasında uyumluluk da sağlanır.

Hızlı dijital bağlantı için HDMI

Tek bir kablo bağlantısı ile canlı, renkli görüntülerin ve sesin tadını çıkarın. HDMI uyumlu cihazlarda Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü (HDMI) girişini kabul etmek için gerekli tüm donanım bulunmaktadır. HDMI kablosu, PC'den tek bir kablo veya herhangi bir sayıda AV kaynağı ile (set üstü kutular, DVD oynatıcılar, A/V alıcılar ve video kameralar dahil) yüksek kaliteli, kusursuz dijital video (60 Hz'de 4K/UHD çözünürlüğe varan) ve ses aktarılmasını sağlar.

Multimedya için dahili stereo hoparlör

Bir görüntüleme cihazında dahili olarak bulunan yüksek kaliteli bir çift stereo hoparlör. Modele ve tasarıma göre önden görünür veya alttan, üstten, arkadan, vb. görünmez şekilde olabilir.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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5.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

12/12/2017

Türkiye

Türkiye

Çok tarayıcılı inernette gezinen ve office bol ekran

Merhaba 2 ekran kullanırken tek ve geniş ekrana geçmeye karar verdim. 84cm genişliğe sahip olması aynı anda 4 pencereyi yanyana yerleştirmemi sağladı.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Brilliance 349X7FJEW Kıvrımlı UltraWide LCD ekran için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Brilliance 349X7FJEW Kıvrımlı UltraWide LCD ekran için yapılmıştır

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Yasal Uyarılar

  1. Ekran kavisinin mm cinsinden yarıçapı

  2. Maksimum çözünürlük, hem HDMI girişi hem de DP girişi için çalışır.

  3. Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir

  4. Hızlı şarj, USB BC 1.2 standardıyla uyumluluk gösterir

  5. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tüm hakları saklıdır. AMD, AMD ok logosu, AMD FreeSync™ ve bunların kombinasyonları Advanced Micro Devices, Inc. şirketinin ticari markalarıdır. Bu metinde kullanılan diğer ürün adları yalnızca tanımlama amaçlı olup ilgili hak sahiplerinin ticari markaları olabilir.

  6. NTSC Alanı, CIE 1976 temel alınarak

  7. sRGB Alanı, CIE1931 temel alınarak