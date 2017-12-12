2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
En iyi tasarımlarınız için
Bu Philips UltraWide 34 inç ekran, Crystalclear 3440x1440 görüntüleri ve harika renkleriyle sizi kendine hayran bırakacak. Boyu ayarlanabilen UltraWide ekran dünyayı panoramik görmenizi sağlar.
X Line
86,36 cm (34 inç)
3440 x 1440 (WQHD)
DisplayPort, herhangi bir dönüştürme olmaksızın PC'den Monitöre dijital bağlantı sağlar. DVI standardından daha yüksek özellikleriyle 15 metreye kadar olan kabloları ve 10,8 Gbps/sn veri aktarımını destekler. Bu yüksek performans ve sıfır gecikme süresiyle, en hızlı görüntülemeyi ve en yüksek yenileme hızlarını elde edersiniz: DisplayPort sadece genel ofis ve ev kullanımı için değil, zorlu oyunlar ve filmler, video düzenleme ve çok daha fazlası için de en iyi seçimdir. Çeşitli adaptörlerin kullanımıyla cihazlar arasında uyumluluk da sağlanır.
Tek bir kablo bağlantısı ile canlı, renkli görüntülerin ve sesin tadını çıkarın. HDMI uyumlu cihazlarda Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü (HDMI) girişini kabul etmek için gerekli tüm donanım bulunmaktadır. HDMI kablosu, PC'den tek bir kablo veya herhangi bir sayıda AV kaynağı ile (set üstü kutular, DVD oynatıcılar, A/V alıcılar ve video kameralar dahil) yüksek kaliteli, kusursuz dijital video (60 Hz'de 4K/UHD çözünürlüğe varan) ve ses aktarılmasını sağlar.
Bir görüntüleme cihazında dahili olarak bulunan yüksek kaliteli bir çift stereo hoparlör. Modele ve tasarıma göre önden görünür veya alttan, üstten, arkadan, vb. görünmez şekilde olabilir.
5.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
evrenatabek
12/12/2017
Türkiye
Çok tarayıcılı inernette gezinen ve office bol ekran
Merhaba 2 ekran kullanırken tek ve geniş ekrana geçmeye karar verdim. 84cm genişliğe sahip olması aynı anda 4 pencereyi yanyana yerleştirmemi sağladı.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Brilliance 349X7FJEW Kıvrımlı UltraWide LCD ekran için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Brilliance 349X7FJEW Kıvrımlı UltraWide LCD ekran için yapılmıştır
Ekran kavisinin mm cinsinden yarıçapı
Maksimum çözünürlük, hem HDMI girişi hem de DP girişi için çalışır.
Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir
Hızlı şarj, USB BC 1.2 standardıyla uyumluluk gösterir
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NTSC Alanı, CIE 1976 temel alınarak
sRGB Alanı, CIE1931 temel alınarak