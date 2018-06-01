2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
349P7FUBEB/00
Bağlantılarınızı basitleştirin
Philips Brilliance 34 inç kıvrımlı ultra geniş ekran ile daha fazlasını görün ve yapın. Kristal netliğinde görüntüler sunan geniş Quad HD kıvrımlı ekran, tüm dikkatleri üzerine çeker. Hepsi bir arada USB-C ve yüksekliği ayarlanabilir stand, kolay kurulum olanağı sunar
P Line
86,36 cm (34 inç)
3440 x 1440 (WQHD)
Masaüstü monitörler, kıvrımlı tasarıma uyacak şekilde kişisel bir kullanıcı deneyimi sunar. Kıvrımlı ekran çok yoğun hissedilmeyen ancak hoş bir gerçekçi deneyim sunarak masanızın tam merkezinde hissetmenize olanak tanır.
Yeni Philips ekranlarında dikkat dağılmasını en aza indiren ve görüntüleme boyutunu en üst düzeye çıkaran ultra dar çerçeve bulunur. Oyun, grafik tasarımı ve profesyonel uygulamalar gibi birden fazla ekran veya dizilim kurulumları için ideal olan ultra dar çerçeveli ekran, size tek bir büyük ekran kullanıyormuşsunuz hissi verir.
İnce ve çevrilebilir konektöre sahip yeni USB 3.1 Type-C kablosu, tek kablo ile kolay bağlantı sunar. USB 3.1 ile en üst düzeyde veri hızları alırsınız. USB 3.1, USB 2.0'dan 20 kat daha hızlıdır ve bir HDD'den bilgisayarınıza veri aktarımını en hızlı şekilde gerçekleştirir. Bilgisayarınızdan monitöre yüksek çözünürlüklü video çıkışı dahil olmak üzere tüm çevre birimlerinizi dizüstü bilgisayara tek bir kabloyla bağlantı istasyonu olarak monitörünüze bağlayarak süreci basitleştirin. Buna ek olarak, güç sağlama özellikli USB-C ile ekstra güç kablolarına ihtiyaç olmadan dizüstü bilgisayarınızı monitörden açabilir ve şarj edebilirsiniz.
Yorumlar
Ekran kavisinin mm cinsinden yarıçapı
Maksimum çözünürlük, USB-C, DP veya HDMI girişlerinin hepsinde çalışır.
USB-C ile Video aktarımı için dizüstü bilgisayarınızın/cihazınızın USB-C DP Alt mode'u desteklemesi gerekir
Ekran paylaşma veya Internet üzerinden çevrimiçi görüntü ve ses akışı gibi işlemler ağ performansınızı etkileyebilir. Genel ses ve görüntü kalitesini donanımınız, ağınızın bant genişliği ve performansı belirler.
USB-C güç sağlama ve şarj etme işlevleri için dizüstü bilgisayarınızın/cihazınızın standart USB-C Power Delivery özelliklerini desteklemesi gerekir. Daha fazla bilgi için lütfen dizüstü bilgisayarınızın kullanım kılavuzunu kontrol edin veya üreticiye danışın.
Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir
NTSC Alanı, CIE1976 temel alınmıştır
sRGB Alanı, CIE1931 temel alınmıştır
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tüm hakları saklıdır. AMD, AMD ok logosu, AMD FreeSync™ ve bunların kombinasyonları Advanced Micro Devices, Inc. şirketinin ticari markalarıdır. Bu metinde kullanılan diğer ürün adları yalnızca tanımlama amaçlı olup ilgili hak sahiplerinin ticari markaları olabilir.
PIP/PBP için USB-C - HDMI aynı anda desteklenmiyor
Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.