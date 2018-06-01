Tüm bağlantılarınız tek bir USB-C kablosu ile

İnce ve çevrilebilir konektöre sahip yeni USB 3.1 Type-C kablosu, tek kablo ile kolay bağlantı sunar. USB 3.1 ile en üst düzeyde veri hızları alırsınız. USB 3.1, USB 2.0'dan 20 kat daha hızlıdır ve bir HDD'den bilgisayarınıza veri aktarımını en hızlı şekilde gerçekleştirir. Bilgisayarınızdan monitöre yüksek çözünürlüklü video çıkışı dahil olmak üzere tüm çevre birimlerinizi dizüstü bilgisayara tek bir kabloyla bağlantı istasyonu olarak monitörünüze bağlayarak süreci basitleştirin. Buna ek olarak, güç sağlama özellikli USB-C ile ekstra güç kablolarına ihtiyaç olmadan dizüstü bilgisayarınızı monitörden açabilir ve şarj edebilirsiniz.