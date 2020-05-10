Taşınabilir. Uygun fiyatlı.

Güzel ancak çok abartılı olmayan bir TV mi arıyorsunuz? Bu kompakt ve uygun fiyatlı LED TV, yalnızca ihtiyacınız olacak özelliklere sahiptir. Pixel Plus HD net görüntü, net ses ve odadan odaya kolaylıkla taşınabilme özelliği sunar.