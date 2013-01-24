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    Ultra İnce LED TV

    32PHS4503/62
    Genel Derecelendirme / 5
    • Ultra İnce LED TV Ultra İnce LED TV Ultra İnce LED TV
      -{discount-value}

      Ultra İnce LED TV

      32PHS4503/62
      Genel Derecelendirme / 5

      Ultra İnce LED TV

      Bütçenizi zorlamadan yüksek çözünürlükte görüntü kalitesi sunan Philips 4500 beklentilerinizi aşacak. Sade ve zarif tasarımı ile evinizin her odasına uyum sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Ultra İnce LED TV

      Ultra İnce LED TV

      Bütçenizi zorlamadan yüksek çözünürlükte görüntü kalitesi sunan Philips 4500 beklentilerinizi aşacak. Sade ve zarif tasarımı ile evinizin her odasına uyum sağlar. Tüm faydaları görün

      Ultra İnce LED TV

      Bütçenizi zorlamadan yüksek çözünürlükte görüntü kalitesi sunan Philips 4500 beklentilerinizi aşacak. Sade ve zarif tasarımı ile evinizin her odasına uyum sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Ultra İnce LED TV

      Ultra İnce LED TV

      Bütçenizi zorlamadan yüksek çözünürlükte görüntü kalitesi sunan Philips 4500 beklentilerinizi aşacak. Sade ve zarif tasarımı ile evinizin her odasına uyum sağlar. Tüm faydaları görün

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        Ultra İnce LED TV

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Ultra İnce LED TV

        Pixel Plus HD ile

        • 80 cm (32 inç)
        • LED TV
        • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
        Multimedya oynatımı için USB

        Multimedya oynatımı için USB

        Eğlenceyi paylaşın. USB hafıza kartı, dijital kamera, mp3 çalar veya diğer multimedya cihazlarınızı TV'nizde bulunan USB portuna bağlayarak fotoğraflar, videolar ve müziğin keyfini kullanımı kolay ekran içeriği tarayıcıyla çıkarın.

        İnce ve göz alıcı standlar hafiflik sunuyor

        Yeni çubuk standımız geleneksel standların TV'nin altında kapladığı yeri açarak daha etkileyici bir görüntüleme deneyimi sunar. Böylece TV'nizin ayakları yere basar ve geleceğe güvenle bakar.

        Pixel Plus HD. Kaynak ne olursa olsun net görüntüler sunar.

        Philips Pixel Plus HD motoru, güzel kontrastlı canlı görüntüler sunmak için görüntü kalitesini optimize eder. İster kablolu TV, ister disk üzerinden bir içerik izleyin; beyazların daha parlak ve siyahların daha derin olduğu daha net görüntülerin tadını çıkarırsınız.

        Göz alıcı kontrasta sahip görüntüler için LED TV

        LED arka ışık sayesinde yüksek parlaklığın, inanılmaz kontrastın ve canlı renklerin tadını düşük güç tüketimi ve güzel çizgilerle çıkarabilirsiniz.

        Dahili bağlantı için iki HDMI girişi ve Easylink

        Cihazlarınızdan TV'nize hem görüntü hem de ses sinyallerini taşıyan tek bir HDMI kablosuyla kablo karmaşasından kurtulun. Sıkıştırılmamış sinyalleri kullanan HDMI, kaynaktan ekrana en yüksek kaliteyi garanti eder. Philips Easylink ile birlikte TV, DVD, Blu-ray, uydu alıcı veya ev sinema sisteminde çoğu işlemi gerçekleştirmek için yalnızca tek bir uzaktan kumandaya ihtiyacınız olur.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          Ekran
          LED HD TV
          Ekran çözünürlüğü
          1366 x 768p
          En-boy oranı
          4:3/16:9
          Görüntü güçlendirme
          Pixel Plus HD
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          32  inç
          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          80  cm
          Parlaklık tepe oranı
          65  %

        • Akıllı Etkileşim

          Program
          • Pause TV
          • USB Kayıt*
          Kullanım Kolaylığı
          Ana sayfa düğmesi
          Yükseltilebilir bellenim
          USB yoluyla yükseltilebilir bellenim
          Sinyal gücü göstergesi
          Evet
          Teletekst
          1000 sayfa Yardımlı Metin
          Elektronik Program Rehberi*
          8 günlük Elektronik Program Rehberi
          Ekran Format Ayarları
          • Otomatik zoom
          • Superzoom
          • 16:9 film genişletme
          • Ölçeklendirilmemiş
          • 4:3
          • 16:9

        • Ses

          Çıkış gücü (RMS)
          10 W
          Ses Geliştirme
          • Incredible Surround
          • Clear Sound
          • Otomatik Ses Sabitleyicisi
          • Bas Kontrolü
          • Akıllı Ses
          Hoparlör yapılandırması
          2 x 5 W tam aralıklı hoparlör

        • Bağlantı

          HDMI bağlantı sayısı
          2
          USB sayısı
          1
          Scart sayısı (RGB/CVBS)
          1
          Diğer bağlantılar
          • Common Interface Plus (CI+)
          • Dijital ses çıkışı (optik)
          • Uydu Konektörü
          • IEC75 Anten
          • Ses girişi (DVI)
          • Kulaklık çıkışı
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Uzaktan kumanda geçişi
          • Sistem ses kontrolü
          • Sistem bekleme
          • Tek dokunuşla oynatma

        • Multimedya Uygulamaları

          Video Oynatma Formatları
          • Kapsamlar: AVI, MKV
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • WMV9/VC1
          • HEVC (H.265)
          Altyazı Formatları Desteği
          • .SMI
          • .SRT
          • .SSA
          • .SUB
          • .TXT
          • .ASS
          Müzik Çalma Formatları
          • AAC
          • MP3
          • WAV
          • WMA (v2 - v9.2 arası)
          Fotoğraf Görüntüleme Formatları
          • JPEG
          • BMP
          • GIF
          • PNG

        • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

          Bilgisayar girişleri
          60 Hz'de 1366x768 değerine kadar
          Video girişleri
          1366x768 değerine kadar

        • Tuner/Alım/İletim

          Dijital TV
          DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
          MPEG Desteği
          • MPEG2
          • MPEG4
          Video Oynatma
          • NTSC
          • PAL
          • SECAM

        • Güç

          Şebeke elektriği
          AC 220 - 240 V 50/60 Hz
          Bekleme modunda güç tüketimi
          < 0,3 W
          Kapalı modu güç tüketimi
          <0,5  W
          Ortam sıcaklığı
          5°C - 35°C
          Güç Tasarrufu Özellikleri
          • Otomatik kapama zamanlayıcı
          • Ekonomik mod
          • Görüntü dondurma (radyo için)
          Enerji Etiketi Sınıfı
          A+
          AB Enerji Etiketine uygun güç
          28  W
          Yıllık enerji tüketimi
          41  kW·s
          Cıva içeriği
          0  mg
          Kurşun mevcudiyeti
          Evet*

        • Boyutlar

          Kutu genişliği
          798  mm
          Kutu yüksekliği
          520  mm
          Kutu derinliği
          123  mm
          Set Genişliği
          732,6  mm
          Set Yüksekliği
          436,0  mm
          Set Derinliği
          77,3  mm
          Set genişliği (stand ile)
          732,6  mm
          Set yüksekliği (stand ile)
          455,2  mm
          Set derinliği (stand ile)
          166,2  mm
          TV standı genişlik mesafesi
          550,6  mm
          Ürün ağırlığı
          4,8  kg
          Ürün ağırlığı (+stand)
          4,9  kg
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          5,8  kg
          VESA duvara monte edilmeye uygun
          100 x 100 mm

        • Renk ve Kaplama

          TV Önü
          Parlak Siyah

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Uzaktan Kontrol
          • 2 x AAA Pil
          • Güç kablosu
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          • Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü
          • Masa üstü stand

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Uzaktan Kontrol
        • 2 x AAA Pil
        • Güç kablosu
        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        • Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü
        • Masa üstü stand

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            • EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.
            • 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.
            • TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
            • (Philips) yalnızca belirli Philips oynatıcılarıyla uyumludur.
            • Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.

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