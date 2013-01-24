Kutudaki diğer öğeler
- Uzaktan Kontrol
- 2 x AAA Pil
- Güç kablosu
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü
- Masa üstü stand
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Ultra İnce LED TV
Bütçenizi zorlamadan yüksek çözünürlükte görüntü kalitesi sunan Philips 4500 beklentilerinizi aşacak. Sade ve zarif tasarımı ile evinizin her odasına uyum sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ultra İnce LED TV
Bütçenizi zorlamadan yüksek çözünürlükte görüntü kalitesi sunan Philips 4500 beklentilerinizi aşacak. Sade ve zarif tasarımı ile evinizin her odasına uyum sağlar. Tüm faydaları görün
Ultra İnce LED TV
Bütçenizi zorlamadan yüksek çözünürlükte görüntü kalitesi sunan Philips 4500 beklentilerinizi aşacak. Sade ve zarif tasarımı ile evinizin her odasına uyum sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ultra İnce LED TV
Bütçenizi zorlamadan yüksek çözünürlükte görüntü kalitesi sunan Philips 4500 beklentilerinizi aşacak. Sade ve zarif tasarımı ile evinizin her odasına uyum sağlar. Tüm faydaları görün
Ultra İnce LED TV
Philips Online Mağaza fiyatı
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Eğlenceyi paylaşın. USB hafıza kartı, dijital kamera, mp3 çalar veya diğer multimedya cihazlarınızı TV'nizde bulunan USB portuna bağlayarak fotoğraflar, videolar ve müziğin keyfini kullanımı kolay ekran içeriği tarayıcıyla çıkarın.
Yeni çubuk standımız geleneksel standların TV'nin altında kapladığı yeri açarak daha etkileyici bir görüntüleme deneyimi sunar. Böylece TV'nizin ayakları yere basar ve geleceğe güvenle bakar.
Philips Pixel Plus HD motoru, güzel kontrastlı canlı görüntüler sunmak için görüntü kalitesini optimize eder. İster kablolu TV, ister disk üzerinden bir içerik izleyin; beyazların daha parlak ve siyahların daha derin olduğu daha net görüntülerin tadını çıkarırsınız.
LED arka ışık sayesinde yüksek parlaklığın, inanılmaz kontrastın ve canlı renklerin tadını düşük güç tüketimi ve güzel çizgilerle çıkarabilirsiniz.
Cihazlarınızdan TV'nize hem görüntü hem de ses sinyallerini taşıyan tek bir HDMI kablosuyla kablo karmaşasından kurtulun. Sıkıştırılmamış sinyalleri kullanan HDMI, kaynaktan ekrana en yüksek kaliteyi garanti eder. Philips Easylink ile birlikte TV, DVD, Blu-ray, uydu alıcı veya ev sinema sisteminde çoğu işlemi gerçekleştirmek için yalnızca tek bir uzaktan kumandaya ihtiyacınız olur.
Görüntü/Ekran
Akıllı Etkileşim
Ses
Bağlantı
Multimedya Uygulamaları
Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
Tuner/Alım/İletim
Güç
Boyutlar
Renk ve Kaplama
Aksesuarlar