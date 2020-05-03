Televizyonunuzu aldım. kanal sıralamasını istediğim şekilde düzenlemek istedim. 1)Paketten kullanım kılavuzu çıkmadı. 2)Ekranda çıkan açıklamalardan hiçbirisi bana yol göstermedi. Kurcaladım, nasıl bir dil ve yönlendirme kurgulandıysa, hiçbirisinden birşey anlayamadım. 3) "Neyse internetten bulurum" dedim... Bu şekilde internete girdim. Kayıt ol, şifre belirle, e posta ile onayla gibi birçok işlem yaptım... Ama halen bir kullanım kılavuzu alabilmiş değilim. 4)Tek istediğim şey, kanalları arzuma göre sıralamak. Ama bu uzaya turist olarak gitmek istesem, ön müracatı bu kadar sürmezdi sanırım. 5) bu mesajım çöp mü olacak, yoksa birileri okuyacak mı bilemiyorum ama zaman ayırdım ve yazdım işte. 6)Bakalım kanalları sıralama çabamda, sizin bana herhangi bir yardımınız olacak mı... çabalamaya devam edeceğim. Size iyi çalışmalar...