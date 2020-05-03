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Üretimden kaldırıldı

4500 seriesUltra İnce LED TV

32PHS4503/12

3.2

| (5) İncelemeler

Ultra İnce LED TV

Bütçenizi zorlamadan yüksek çözünürlükte görüntü kalitesi sunan Philips 4500 beklentilerinizi aşacak. Sade ve zarif tasarımı ile evinizin her odasına uyum sağlar.

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Ambilight TV'yi deneyenlerin %99,91'i onu bir daha asla geri vermek istemiyor. 1

Pixel Plus HD ile

Ultra İnce LED TV

  • 80 cm (32 inç)

  • 200 Görüntü Performansı İndeksi

  • LED TV

  • Pixel Plus HD

İnce ve göz alıcı standlar hafiflik sunuyor

Yeni çubuk standımız geleneksel standların TV'nin altında kapladığı yeri açarak daha etkileyici bir görüntüleme deneyimi sunar. Böylece TV'nizin ayakları yere basar ve geleceğe güvenle bakar.

Pixel Plus HD. Kaynak ne olursa olsun net görüntüler sunar.

Philips Pixel Plus HD motoru, güzel kontrastlı canlı görüntüler sunmak için görüntü kalitesini optimize eder. İster kablolu TV, ister disk üzerinden bir içerik izleyin; beyazların daha parlak ve siyahların daha derin olduğu daha net görüntülerin tadını çıkarırsınız.

Göz alıcı kontrasta sahip görüntüler için LED TV

LED arka ışık sayesinde yüksek parlaklığın, inanılmaz kontrastın ve canlı renklerin tadını düşük güç tüketimi ve güzel çizgilerle çıkarabilirsiniz.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

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3.2

5 üzerinden

5

İncelemeler

3
2

03/05/2020

Türkiye

Türkiye

İdeal tv

Güzel ürün hoşuma gitti. Aynı ölçülerde başka bir markanın tv side elimde var Philips ona göre daha kaliteli ve kullanışlı

Dezavantajlar

İnternet bağlantısı olmamasi

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 4500 series 32PHS4503 Ultra İnce LED TV için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2020-01-03

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 4500 series 32PHS4503 Ultra İnce LED TV için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2020-01-03

14/12/2019

Türkiye

Türkiye

Fiyat/performans ürünü

Ürünü alalı 1 seneyi geçti. Herhangi bir sorun yaşamadım. Tam bir fiyat/performans ürünü.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 4500 series 32PHS4503 Ultra İnce LED TV için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2018-12-14

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 4500 series 32PHS4503 Ultra İnce LED TV için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2018-12-14

28/07/2019

Türkiye

Türkiye

Philips; Çok iyi Televizyon

Kalite algısı ve beklentisi çok yüksek birisi olarak bu yorumu yapıyorum. Televizyonun görüntü kalitesi üst düzey değil. Bunu Full Hd ve 4k tvlere göre yazıyorum. Bunların yanında sönük kalacağı kesin.Ses kalitesi bu televizyon için yeterli ancak beklenti büyük olmasın. Ancak Philips markası, malzeme kalitesi ve kullanım kolaylığı artıları. Kanal geçişleri yeterli ve uydu alıcısının olması güzel. Kumanda kalitesi hiç fena değil. Genel olarak tavsiye ederim. Philips firmasının iletişimi çok iyi. Garanti için aradığımda iyi ve aydınlatıcı iletişim kurdular. Kendilerine teşekkür ederim.

Bu değerlendirme 4500 series 32PHS4503 Ultra İnce LED TV için yapılmıştır

Bu değerlendirme 4500 series 32PHS4503 Ultra İnce LED TV için yapılmıştır

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  1. 24 Şubat 2023 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasında İsveç, Danimarka, Finlandiya, Norveç, Birleşik Krallık, Almanya, Avusturya ve Fransa'da gerçekleştirilen Ambilight Deneme Programı sonuçlarına dayanmaktadır. Bu süre boyunca katılımcıların %99,91'i, hiçbir gerekçe göstermeden tam para iadesiyle ürünü iade etme hakkına sahip olmalarına rağmen Ambilight TV'lerini ellerinde tutmayı tercih etti. 

  1. EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.

  2. 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.

  3. TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.

  4. (Philips) yalnızca belirli Philips oynatıcılarıyla uyumludur.

  5. Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.