2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
32PHS4503/12
Ultra İnce LED TV
Bütçenizi zorlamadan yüksek çözünürlükte görüntü kalitesi sunan Philips 4500 beklentilerinizi aşacak. Sade ve zarif tasarımı ile evinizin her odasına uyum sağlar.
80 cm (32 inç)
200 Görüntü Performansı İndeksi
LED TV
Pixel Plus HD
Yeni çubuk standımız geleneksel standların TV'nin altında kapladığı yeri açarak daha etkileyici bir görüntüleme deneyimi sunar. Böylece TV'nizin ayakları yere basar ve geleceğe güvenle bakar.
Philips Pixel Plus HD motoru, güzel kontrastlı canlı görüntüler sunmak için görüntü kalitesini optimize eder. İster kablolu TV, ister disk üzerinden bir içerik izleyin; beyazların daha parlak ve siyahların daha derin olduğu daha net görüntülerin tadını çıkarırsınız.
LED arka ışık sayesinde yüksek parlaklığın, inanılmaz kontrastın ve canlı renklerin tadını düşük güç tüketimi ve güzel çizgilerle çıkarabilirsiniz.
3.2
5 üzerinden
5
İncelemeler
Akbas
03/05/2020
Türkiye
İdeal tv
Güzel ürün hoşuma gitti. Aynı ölçülerde başka bir markanın tv side elimde var Philips ona göre daha kaliteli ve kullanışlı
Dezavantajlar
İnternet bağlantısı olmamasi
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 4500 series 32PHS4503 Ultra İnce LED TV için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2020-01-03
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 4500 series 32PHS4503 Ultra İnce LED TV için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2020-01-03
Selimp
14/12/2019
Türkiye
Fiyat/performans ürünü
Ürünü alalı 1 seneyi geçti. Herhangi bir sorun yaşamadım. Tam bir fiyat/performans ürünü.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 4500 series 32PHS4503 Ultra İnce LED TV için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2018-12-14
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 4500 series 32PHS4503 Ultra İnce LED TV için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2018-12-14
HakanDinc
28/07/2019
Türkiye
Philips; Çok iyi Televizyon
Kalite algısı ve beklentisi çok yüksek birisi olarak bu yorumu yapıyorum. Televizyonun görüntü kalitesi üst düzey değil. Bunu Full Hd ve 4k tvlere göre yazıyorum. Bunların yanında sönük kalacağı kesin.Ses kalitesi bu televizyon için yeterli ancak beklenti büyük olmasın. Ancak Philips markası, malzeme kalitesi ve kullanım kolaylığı artıları. Kanal geçişleri yeterli ve uydu alıcısının olması güzel. Kumanda kalitesi hiç fena değil. Genel olarak tavsiye ederim. Philips firmasının iletişimi çok iyi. Garanti için aradığımda iyi ve aydınlatıcı iletişim kurdular. Kendilerine teşekkür ederim.
Bu değerlendirme 4500 series 32PHS4503 Ultra İnce LED TV için yapılmıştır
Bu değerlendirme 4500 series 32PHS4503 Ultra İnce LED TV için yapılmıştır
24 Şubat 2023 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasında İsveç, Danimarka, Finlandiya, Norveç, Birleşik Krallık, Almanya, Avusturya ve Fransa'da gerçekleştirilen Ambilight Deneme Programı sonuçlarına dayanmaktadır. Bu süre boyunca katılımcıların %99,91'i, hiçbir gerekçe göstermeden tam para iadesiyle ürünü iade etme hakkına sahip olmalarına rağmen Ambilight TV'lerini ellerinde tutmayı tercih etti.
EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.
365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.
TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
(Philips) yalnızca belirli Philips oynatıcılarıyla uyumludur.
Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.