2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
32PHS4132/12
Ultra İnce LED TV
Şık tasarım ve uygun fiyat bir arada. Digital Crystal Clear özellikli Philips 4100 TV; HD görüntü kalitesi, yüksek kontrast ve kristal netliğinde ses deneyimi sunar. Kullanımı kolay bu model ile zahmetsiz eğlencenin keyfini çıkarın.
80 cm (32 inç)
LED TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Cihazlarınızdan TV'nize hem görüntü hem de ses sinyallerini taşıyan tek bir HDMI kablosuyla kablo karmaşasından kurtulun. Sıkıştırılmamış sinyalleri kullanan HDMI, kaynaktan ekrana en yüksek kaliteyi garanti eder. Philips Easylink ile birlikte TV, DVD, Blu-ray, uydu alıcı veya ev sinema sisteminde çoğu işlemi gerçekleştirmek için yalnızca tek bir uzaktan kumandaya ihtiyacınız olur.
Eğlenceyi paylaşın. USB hafıza kartı, dijital kamera, mp3 çalar veya diğer multimedya cihazlarınızı TV'nizde bulunan USB portuna bağlayarak fotoğraflar, videolar ve müziğin keyfini kullanımı kolay ekran içeriği tarayıcıyla çıkarın.
Philips her kaynaktan doğal görüntüler elde etmek için Digital Crystal Clear teknolojisini oluşturdu. En sevdiğiniz programları, filmleri, haberleri izlerken veya birkaç arkadaşınızla TV seyrederken optimum kontrastın, rengin ve netliğin keyfini çıkarın.
3.7
5 üzerinden
6
İncelemeler
Efsane34
16/10/2017
Türkiye
Harika
Öncelikle kendimde uydu sistemleri ve elektronikten anladığım için şunları söylemek istedim.görüntü kalitesi güzel kanal geçişleri güzel kullanimi ve menüler güzel karmaşık değil bir arkadaşımız kanal geçişleri yavaş diye yazmış ama bence gayet iyi burda parantez açıp bişey ekliyim eğer harici uydu alıcı kullanirsaniz geçişler biraz yavaş kendi alicisinda sıkıntı yok açikcasi ben çok memnun kaldım.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 4100 series 32PHS4132 Ultra İnce LED TV için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 4100 series 32PHS4132 Ultra İnce LED TV için yapılmıştır
Wifi35
03/09/2017
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Kurulumu çok kolay
Çalışma odamıza aldıl. Hafif kolay kurulan görüntü kalitesi beklendiği gibi çok memnun kaldık.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 4100 series 32PHS4132 Ultra İnce LED TV için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 4100 series 32PHS4132 Ultra İnce LED TV için yapılmıştır
Mehmet2660
09/05/2018
Türkiye
4100 er serie
Ürün genel anlamda çok iyi. Bence eksiği kanal geçişlerinin çok yavaş olması ve kumandasının kullanışsız olması. Böyle bir üründe büyük eksiklik olarak görüyorum.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 4100 series 32PHS4132 Ultra İnce LED TV için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 4100 series 32PHS4132 Ultra İnce LED TV için yapılmıştır
24 Şubat 2023 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasında İsveç, Danimarka, Finlandiya, Norveç, Birleşik Krallık, Almanya, Avusturya ve Fransa'da gerçekleştirilen Ambilight Deneme Programı sonuçlarına dayanmaktadır. Bu süre boyunca katılımcıların %99,91'i, hiçbir gerekçe göstermeden tam para iadesiyle ürünü iade etme hakkına sahip olmalarına rağmen Ambilight TV'lerini ellerinde tutmayı tercih etti.
EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.
365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.
Bu TV, 'Ücretsiz' yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
(Philips) yalnızca belirli Philips oynatıcılarıyla uyumludur.
Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar ve bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.