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Üretimden kaldırıldı

4100 seriesUltra İnce LED TV

32PHS4132/12

3.7

| (6) İncelemeler

Ultra İnce LED TV

Şık tasarım ve uygun fiyat bir arada. Digital Crystal Clear özellikli Philips 4100 TV; HD görüntü kalitesi, yüksek kontrast ve kristal netliğinde ses deneyimi sunar. Kullanımı kolay bu model ile zahmetsiz eğlencenin keyfini çıkarın.

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Ambilight TV'yi deneyenlerin %99,91'i onu bir daha asla geri vermek istemiyor. 1

Digital Crystal Clear ile

Ultra İnce LED TV

  • 80 cm (32 inç)

  • LED TV

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Dahili bağlantı için iki HDMI girişi ve Easylink

Cihazlarınızdan TV'nize hem görüntü hem de ses sinyallerini taşıyan tek bir HDMI kablosuyla kablo karmaşasından kurtulun. Sıkıştırılmamış sinyalleri kullanan HDMI, kaynaktan ekrana en yüksek kaliteyi garanti eder. Philips Easylink ile birlikte TV, DVD, Blu-ray, uydu alıcı veya ev sinema sisteminde çoğu işlemi gerçekleştirmek için yalnızca tek bir uzaktan kumandaya ihtiyacınız olur.

Multimedya oynatımı için USB

Multimedya oynatımı için USB

Eğlenceyi paylaşın. USB hafıza kartı, dijital kamera, mp3 çalar veya diğer multimedya cihazlarınızı TV'nizde bulunan USB portuna bağlayarak fotoğraflar, videolar ve müziğin keyfini kullanımı kolay ekran içeriği tarayıcıyla çıkarın.

Digital Crystal Clear: paylaşmak isteyeceğiniz hassaslık

Philips her kaynaktan doğal görüntüler elde etmek için Digital Crystal Clear teknolojisini oluşturdu. En sevdiğiniz programları, filmleri, haberleri izlerken veya birkaç arkadaşınızla TV seyrederken optimum kontrastın, rengin ve netliğin keyfini çıkarın.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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3.7

5 üzerinden

6

İncelemeler

3
1

16/10/2017

Türkiye

Türkiye

Harika

Öncelikle kendimde uydu sistemleri ve elektronikten anladığım için şunları söylemek istedim.görüntü kalitesi güzel kanal geçişleri güzel kullanimi ve menüler güzel karmaşık değil bir arkadaşımız kanal geçişleri yavaş diye yazmış ama bence gayet iyi burda parantez açıp bişey ekliyim eğer harici uydu alıcı kullanirsaniz geçişler biraz yavaş kendi alicisinda sıkıntı yok açikcasi ben çok memnun kaldım.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 4100 series 32PHS4132 Ultra İnce LED TV için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 4100 series 32PHS4132 Ultra İnce LED TV için yapılmıştır

03/09/2017

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Kurulumu çok kolay

Çalışma odamıza aldıl. Hafif kolay kurulan görüntü kalitesi beklendiği gibi çok memnun kaldık.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 4100 series 32PHS4132 Ultra İnce LED TV için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 4100 series 32PHS4132 Ultra İnce LED TV için yapılmıştır

09/05/2018

Türkiye

Türkiye

4100 er serie

Ürün genel anlamda çok iyi. Bence eksiği kanal geçişlerinin çok yavaş olması ve kumandasının kullanışsız olması. Böyle bir üründe büyük eksiklik olarak görüyorum.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 4100 series 32PHS4132 Ultra İnce LED TV için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 4100 series 32PHS4132 Ultra İnce LED TV için yapılmıştır

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Yasal Uyarılar

  1. 24 Şubat 2023 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasında İsveç, Danimarka, Finlandiya, Norveç, Birleşik Krallık, Almanya, Avusturya ve Fransa'da gerçekleştirilen Ambilight Deneme Programı sonuçlarına dayanmaktadır. Bu süre boyunca katılımcıların %99,91'i, hiçbir gerekçe göstermeden tam para iadesiyle ürünü iade etme hakkına sahip olmalarına rağmen Ambilight TV'lerini ellerinde tutmayı tercih etti. 

  1. EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.

  2. 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.

  3. Bu TV, 'Ücretsiz' yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.

  4. (Philips) yalnızca belirli Philips oynatıcılarıyla uyumludur.

  5. Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar ve bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.