2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Ultra İnce LED TV
Digital Crystal Clear teknolojili Philips 4100 Serisinin şık tasarımı, evinize değer katacak. Zahmetsiz bir eğlence için mükemmel görüntü kalitesinin ve net seslerin keyfini sürün.
80 cm (32 inç)
LED TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Zarif. Üst düzey. Gelişmiş. Hassas. Karşınızda Philips Ultra İnce siluet. Dekorunuzu hoş bir şekilde tamamlayacak olan bu inceliğin uyandıracağı ilgiye şaşırmayın.
Koyu renkli, gizemli ve inanılmaz derecede güçlü. Philips siyah blade standlar, TV deneyiminizi başka bir boyuta taşıyacak. Özenle tasarlanmış ultra ince tasarımlı sağlam yapısı yeni televizyonunuzun zarafetini ve stilini yansıtacak. Boyutundan büyük gücü ve yapabildikleri sizi şaşırtacak.
Philips her kaynaktan doğal görüntüler elde etmek için Digital Crystal Clear teknolojisini oluşturdu. En sevdiğiniz programları, filmleri, haberleri izlerken veya birkaç arkadaşınızla TV seyrederken optimum kontrastın, rengin ve netliğin keyfini çıkarın.
3.8
5 üzerinden
4
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Emir85
13/11/2018
Türkiye
Tavsiye
Kanal gecislerinde bekleme yapiyor menusu karisik onun haricinde güzel
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 4100 32PHS4131 Ultra İnce LED TV için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 4100 32PHS4131 Ultra İnce LED TV için yapılmıştır
TOMMY
23/06/2017
Türkiye
Mutfaktaki Philips
Ürün Harika Görüntü Mükemmel. Plastik aksamı sağlam değil.Dokununca içine geçiyor.Kanal ayarlaması çok zor veya olmuyor, yapamadım.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 4100 32PHS4131 Ultra İnce LED TV için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 4100 32PHS4131 Ultra İnce LED TV için yapılmıştır
kaanko
11/05/2017
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
kullanım
teknoloji bilgisi zayıf insanlar için çok fazla detay var Bu kullanımı zorlaştırıyor
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 4100 32PHS4131 Ultra İnce LED TV için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 4100 32PHS4131 Ultra İnce LED TV için yapılmıştır
24 Şubat 2023 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasında İsveç, Danimarka, Finlandiya, Norveç, Birleşik Krallık, Almanya, Avusturya ve Fransa'da gerçekleştirilen Ambilight Deneme Programı sonuçlarına dayanmaktadır. Bu süre boyunca katılımcıların %99,91'i, hiçbir gerekçe göstermeden tam para iadesiyle ürünü iade etme hakkına sahip olmalarına rağmen Ambilight TV'lerini ellerinde tutmayı tercih etti.
EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.
365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.
TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
(Philips) yalnızca belirli Philips oynatıcılarıyla uyumludur.