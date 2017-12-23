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  • Kullanılan ana fotoğraf
  • Ön ürün fotoğrafı
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  • Alternatif ürün fotoğrafı

Üretimden kaldırıldı

4000 seriesİnce LED TV

32PHK4100/12

2.7

| (10) İncelemeler

1 ödül

İnce LED TV

Bugünün ve geleceğin ideal TV'si: Digital Crystal Clear özellikli Philips 4100 serisi İnce LED TV. Canlı görüntüler, net ses ve kullanışlı ekstra USB ve HDMI bağlantı noktaları gibi ihtiyaç duyduğunuz tüm özelliklerle evinizde mükemmel bir izleme deneyimi yaşayın.

Tüm avantajları görüntüleyin
TV brand claim gold

Ambilight TV'yi deneyenlerin %99,91'i onu bir daha asla geri vermek istemiyor. 1

Digital Crystal Clear ile

İnce LED TV

  • 80 cm (32 inç)

  • LED TV

  • DVB-T/C/S/S2

Ultra Dar çerçeveyle daha fazla görüntünün tadını çıkarın

Ultra Dar çerçeveyle daha fazla görüntünün tadını çıkarın

Sıradan TV'lerde TV'yi fotoğraf çerçevesi gibi saran bir çerçeve bulunur. Ultra Dar çerçevemiz modern ve incedir, böylece daha fazla görüntünün tadını çıkarabilirsiniz.

Açık stand tasarımı hafif süzülme efekti oluşturur

Modern, gelişmiş hatlara sahip bir televizyon, kendisini sıradanın ötesine taşıyan bir standı hak eder. Bu sebeple Philips TV tasarımcıları, dekorasyonunuzu hoş bir şekilde tamamlayan bu benzersiz, açık standı oluşturdu.

Digital Crystal Clear: paylaşmak isteyeceğiniz hassaslık

Philips her kaynaktan doğal görüntüler elde etmek için Digital Crystal Clear teknolojisini oluşturdu. Dizi, haber veya arkadaşlarınızla video izlerken optimum kontrastın, rengin ve netliğin tadını çıkarın.

Teknik Özellikler

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Ödüller

  • AWARD-7007383 görseli

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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2.7

5 üzerinden

10

İncelemeler

3

23/12/2017

Türkiye

Türkiye

Şifre problemi

Bu ürünün bir sorunu var şifre belirliyoruz örn. 0852 ama 22 22 de yapsan açılıyor

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 4000 series 32PHK4100 İnce LED TV için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 4000 series 32PHK4100 İnce LED TV için yapılmıştır

01/12/2017

Türkiye

Türkiye

Şık bir cihaz

Ürünü mutfak Televizyonu olarak kullanıyorum. Gayet memnunum.Sadece Tv açıldıktan sonra kumandayı hemen algılamıyor 1-2 saniye beklemeniz gerekiyor. Akıllı bir TV ye ihtiyacınız yok ise Görüntü ve Ses kalitesi olarak muhteşem bir cihaz.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 4000 series 32PHK4100 İnce LED TV için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 4000 series 32PHK4100 İnce LED TV için yapılmıştır

28/10/2017

Türkiye

Türkiye

Güzel bir ürün

Güzel bir ürün. Bazı HD kanallarda, görüntülerde mozaikleşme oluşuyor. Kayan yazılar bazen titremeli okunmak zorunda kalıyor. Kullanımı kolay.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 4000 series 32PHK4100 İnce LED TV için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 4000 series 32PHK4100 İnce LED TV için yapılmıştır

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Yasal Uyarılar

  1. 24 Şubat 2023 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasında İsveç, Danimarka, Finlandiya, Norveç, Birleşik Krallık, Almanya, Avusturya ve Fransa'da gerçekleştirilen Ambilight Deneme Programı sonuçlarına dayanmaktadır. Bu süre boyunca katılımcıların %99,91'i, hiçbir gerekçe göstermeden tam para iadesiyle ürünü iade etme hakkına sahip olmalarına rağmen Ambilight TV'lerini ellerinde tutmayı tercih etti. 

  1. EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.

  2. 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.

  3. TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.

  4. (Philips) yalnızca belirli Philips oynatıcılarıyla uyumludur.