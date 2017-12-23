2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
32PHK4100/12
İnce LED TV
Bugünün ve geleceğin ideal TV'si: Digital Crystal Clear özellikli Philips 4100 serisi İnce LED TV. Canlı görüntüler, net ses ve kullanışlı ekstra USB ve HDMI bağlantı noktaları gibi ihtiyaç duyduğunuz tüm özelliklerle evinizde mükemmel bir izleme deneyimi yaşayın.
80 cm (32 inç)
LED TV
DVB-T/C/S/S2
Sıradan TV'lerde TV'yi fotoğraf çerçevesi gibi saran bir çerçeve bulunur. Ultra Dar çerçevemiz modern ve incedir, böylece daha fazla görüntünün tadını çıkarabilirsiniz.
Modern, gelişmiş hatlara sahip bir televizyon, kendisini sıradanın ötesine taşıyan bir standı hak eder. Bu sebeple Philips TV tasarımcıları, dekorasyonunuzu hoş bir şekilde tamamlayan bu benzersiz, açık standı oluşturdu.
Philips her kaynaktan doğal görüntüler elde etmek için Digital Crystal Clear teknolojisini oluşturdu. Dizi, haber veya arkadaşlarınızla video izlerken optimum kontrastın, rengin ve netliğin tadını çıkarın.
Ödüller
2.7
5 üzerinden
10
İncelemeler
Yunus44
23/12/2017
Türkiye
Şifre problemi
Bu ürünün bir sorunu var şifre belirliyoruz örn. 0852 ama 22 22 de yapsan açılıyor
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 4000 series 32PHK4100 İnce LED TV için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 4000 series 32PHK4100 İnce LED TV için yapılmıştır
tester
01/12/2017
Türkiye
Şık bir cihaz
Ürünü mutfak Televizyonu olarak kullanıyorum. Gayet memnunum.Sadece Tv açıldıktan sonra kumandayı hemen algılamıyor 1-2 saniye beklemeniz gerekiyor. Akıllı bir TV ye ihtiyacınız yok ise Görüntü ve Ses kalitesi olarak muhteşem bir cihaz.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 4000 series 32PHK4100 İnce LED TV için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 4000 series 32PHK4100 İnce LED TV için yapılmıştır
omerjolly
28/10/2017
Türkiye
Güzel bir ürün
Güzel bir ürün. Bazı HD kanallarda, görüntülerde mozaikleşme oluşuyor. Kayan yazılar bazen titremeli okunmak zorunda kalıyor. Kullanımı kolay.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 4000 series 32PHK4100 İnce LED TV için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 4000 series 32PHK4100 İnce LED TV için yapılmıştır
24 Şubat 2023 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasında İsveç, Danimarka, Finlandiya, Norveç, Birleşik Krallık, Almanya, Avusturya ve Fransa'da gerçekleştirilen Ambilight Deneme Programı sonuçlarına dayanmaktadır. Bu süre boyunca katılımcıların %99,91'i, hiçbir gerekçe göstermeden tam para iadesiyle ürünü iade etme hakkına sahip olmalarına rağmen Ambilight TV'lerini ellerinde tutmayı tercih etti.
EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.
365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.
TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
(Philips) yalnızca belirli Philips oynatıcılarıyla uyumludur.