Dahili bağlantı için iki HDMI girişi ve Easylink

Cihazlarınızdan TV'nize hem görüntü hem de ses sinyallerini taşıyan tek bir HDMI kablosuyla kablo karmaşasından kurtulun. Sıkıştırılmamış sinyalleri kullanan HDMI, kaynaktan ekrana en yüksek kaliteyi garanti eder. Philips Easylink ile birlikte TV, DVD, Blu-ray, uydu alıcı veya ev sinema sisteminde çoğu işlemi gerçekleştirmek için yalnızca tek bir uzaktan kumandaya ihtiyacınız olur.