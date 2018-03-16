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Üretimden kaldırıldı

5600 seriesFull HD Ultra İnce LED TV

32PFS5603/12

Ultra İnce Full HD LED TV

Bu beyaz renkli Philips 5600 TV'nin sade ve minimal tasarımının keyfini çıkarın. İnce ve kavisli tasarımı evinizin dekorasyonuna mükemmel uyum sağlar. Full HD görüntü kalitesiyle bu TV, sadelik arayanlar için ideal bir seçimdir.

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TV brand claim gold

Ambilight TV'yi deneyenlerin %99,91'i onu bir daha asla geri vermek istemiyor. 1

Pixel Plus HD ile

Ultra İnce Full HD LED TV

  • 80 cm (32 inç)

  • 200 Görüntü Performansı İndeksi

  • FHD

  • Pixel Plus HD

Multimedya oynatımı için USB

Multimedya oynatımı için USB

Eğlenceyi paylaşın. USB hafıza kartı, dijital kamera, mp3 çalar veya diğer multimedya cihazlarınızı TV'nizde bulunan USB portuna bağlayarak fotoğraflar, videolar ve müziğin keyfini kullanımı kolay ekran içeriği tarayıcıyla çıkarın.

Dahili bağlantı için iki HDMI girişi ve Easylink

Cihazlarınızdan TV'nize hem görüntü hem de ses sinyallerini taşıyan tek bir HDMI kablosuyla kablo karmaşasından kurtulun. Sıkıştırılmamış sinyalleri kullanan HDMI, kaynaktan ekrana en yüksek kaliteyi garanti eder. Philips Easylink ile birlikte TV, DVD, Blu-ray, uydu alıcı veya ev sinema sisteminde çoğu işlemi gerçekleştirmek için yalnızca tek bir uzaktan kumandaya ihtiyacınız olur.

Full HD LED TV—harika LED görüntüler ve inanılmaz kontrast

Görüntü Kalitesi önemlidir. Sıradan HDTV'lerin sunduğu kalite yeterli değildir. Gerçekçi bir görüntü için canlı ayrıntılar, yüksek parlaklık, inanılmaz kontrast ve gerçekçi renkler gerekir.

Teknik Özellikler

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Yasal Uyarılar

  1. 24 Şubat 2023 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasında İsveç, Danimarka, Finlandiya, Norveç, Birleşik Krallık, Almanya, Avusturya ve Fransa'da gerçekleştirilen Ambilight Deneme Programı sonuçlarına dayanmaktadır. Bu süre boyunca katılımcıların %99,91'i, hiçbir gerekçe göstermeden tam para iadesiyle ürünü iade etme hakkına sahip olmalarına rağmen Ambilight TV'lerini ellerinde tutmayı tercih etti. 

  1. EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.

  2. 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.

  3. TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.

  4. (Philips) yalnızca belirli Philips oynatıcılarıyla uyumludur.

  5. Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.