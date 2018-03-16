2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
32PFS5603/12
Ultra İnce Full HD LED TV
Bu beyaz renkli Philips 5600 TV'nin sade ve minimal tasarımının keyfini çıkarın. İnce ve kavisli tasarımı evinizin dekorasyonuna mükemmel uyum sağlar. Full HD görüntü kalitesiyle bu TV, sadelik arayanlar için ideal bir seçimdir.
80 cm (32 inç)
200 Görüntü Performansı İndeksi
FHD
Pixel Plus HD
Eğlenceyi paylaşın. USB hafıza kartı, dijital kamera, mp3 çalar veya diğer multimedya cihazlarınızı TV'nizde bulunan USB portuna bağlayarak fotoğraflar, videolar ve müziğin keyfini kullanımı kolay ekran içeriği tarayıcıyla çıkarın.
Cihazlarınızdan TV'nize hem görüntü hem de ses sinyallerini taşıyan tek bir HDMI kablosuyla kablo karmaşasından kurtulun. Sıkıştırılmamış sinyalleri kullanan HDMI, kaynaktan ekrana en yüksek kaliteyi garanti eder. Philips Easylink ile birlikte TV, DVD, Blu-ray, uydu alıcı veya ev sinema sisteminde çoğu işlemi gerçekleştirmek için yalnızca tek bir uzaktan kumandaya ihtiyacınız olur.
Görüntü Kalitesi önemlidir. Sıradan HDTV'lerin sunduğu kalite yeterli değildir. Gerçekçi bir görüntü için canlı ayrıntılar, yüksek parlaklık, inanılmaz kontrast ve gerçekçi renkler gerekir.
Yorumlar
24 Şubat 2023 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasında İsveç, Danimarka, Finlandiya, Norveç, Birleşik Krallık, Almanya, Avusturya ve Fransa'da gerçekleştirilen Ambilight Deneme Programı sonuçlarına dayanmaktadır. Bu süre boyunca katılımcıların %99,91'i, hiçbir gerekçe göstermeden tam para iadesiyle ürünü iade etme hakkına sahip olmalarına rağmen Ambilight TV'lerini ellerinde tutmayı tercih etti.
EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.
365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.
TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
(Philips) yalnızca belirli Philips oynatıcılarıyla uyumludur.
Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.