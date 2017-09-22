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Üretimden kaldırıldı

4000 seriesFull HD Ultra İnce LED TV

32PFK4101/12

2.8

| (20) İncelemeler

1 ödül

Full HD Ultra İnce LED TV

Digital Crystal Clear teknolojili Philips 4100 Serisinin şık tasarımı evinize değer katacak. Perfect Motion Rate ile full HD görüntü kalitesinin ve zahmetsiz bir eğlence deneyimi için net ses kalitesinin keyfini çıkarın.

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Ambilight TV'yi deneyenlerin %99,91'i onu bir daha asla geri vermek istemiyor. 1

Digital Crystal Clear ile

Full HD Ultra İnce LED TV

  • 80 cm (32 inç)

  • Full HD LED TV

  • DVB-T/C/S/S2

Daha iyi bir profil için Ultra İnce çizgiler

Daha iyi bir profil için Ultra İnce çizgiler

Zarif. Üst düzey. Gelişmiş. Hassas. Karşınızda Philips Ultra İnce siluet. Dekorunuzu hoş bir şekilde tamamlayacak olan bu inceliğin uyandıracağı ilgiye şaşırmayın.

Siyah ince blade standlar

Koyu renkli, gizemli ve inanılmaz derecede güçlü. Philips siyah blade standlar, TV deneyiminizi başka bir boyuta taşıyacak. Özenle tasarlanmış ultra ince tasarımlı sağlam yapısı yeni televizyonunuzun zarafetini ve stilini yansıtacak. Boyutundan büyük gücü ve yapabildikleri sizi şaşırtacak.

Digital Crystal Clear: paylaşmak isteyeceğiniz hassaslık

Philips her kaynaktan doğal görüntüler elde etmek için Digital Crystal Clear teknolojisini oluşturdu. En sevdiğiniz programları, filmleri, haberleri izlerken veya birkaç arkadaşınızla TV seyrederken optimum kontrastın, rengin ve netliğin keyfini çıkarın.

Teknik Özellikler

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Ödüller

  • AWARD-7007370 görseli

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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2.8

5 üzerinden

20

İncelemeler

22/09/2017

Türkiye

Türkiye

Sabit Yazılım Güncellemesi - Yazılım version:000.000.002.530, zip dosya , 29.4 MB, 11 Nisan 2017 Güncellemesine ek güncelleme istiyoruz

Kanal listesi dikey ve alt alta sıralanmış bir şekilde daha güzel olur kullanıcıların geneli bu nedenden şikayetçi. Aynı zamanda geçişler hızlandırılarak tv kanalları arasında radyoların olmaması radyoların arasında tv lerin olmaması için sadece kanal, sadece radyo gibi bir alt menü olabilir. Phılıps gibi bir dünya devine yakışmıyor. Onlarca marka içinden güvenilirliğine inanarak Phılıps i tercih ediyoruz. Acil güncelleme bekliyoruz. Bilgilerinize sunar çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 4000 series 40PFK4101 Full HD Ultra Slim LED TV için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 4000 series 40PFK4101 Full HD Ultra Slim LED TV için yapılmıştır

22/04/2017

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Gayet Kullanışlı Ürün

Performans, dizayn, kullanım kolaylığı bakımından gayet hoş ve güzel bir ürün. Kesinlikle önerebileceğim bir ürün.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 4000 series 40PFK4101 Full HD Ultra Slim LED TV için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 4000 series 40PFK4101 Full HD Ultra Slim LED TV için yapılmıştır

10/02/2017

Türkiye

Türkiye

Bu fiyata Mutis

Bu fiyata alabileceğiniz en iyi cihaz arkadaşlar kacirmayin

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 4000 series 40PFK4101 Full HD Ultra Slim LED TV için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 4000 series 40PFK4101 Full HD Ultra Slim LED TV için yapılmıştır

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Yasal Uyarılar

  1. 24 Şubat 2023 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasında İsveç, Danimarka, Finlandiya, Norveç, Birleşik Krallık, Almanya, Avusturya ve Fransa'da gerçekleştirilen Ambilight Deneme Programı sonuçlarına dayanmaktadır. Bu süre boyunca katılımcıların %99,91'i, hiçbir gerekçe göstermeden tam para iadesiyle ürünü iade etme hakkına sahip olmalarına rağmen Ambilight TV'lerini ellerinde tutmayı tercih etti. 

  1. EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.

  2. 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.

  3. TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.

  4. (Philips) yalnızca belirli Philips oynatıcılarıyla uyumludur.