2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
32PFK4101/12
Full HD Ultra İnce LED TV
Digital Crystal Clear teknolojili Philips 4100 Serisinin şık tasarımı evinize değer katacak. Perfect Motion Rate ile full HD görüntü kalitesinin ve zahmetsiz bir eğlence deneyimi için net ses kalitesinin keyfini çıkarın.
80 cm (32 inç)
Full HD LED TV
DVB-T/C/S/S2
Zarif. Üst düzey. Gelişmiş. Hassas. Karşınızda Philips Ultra İnce siluet. Dekorunuzu hoş bir şekilde tamamlayacak olan bu inceliğin uyandıracağı ilgiye şaşırmayın.
Koyu renkli, gizemli ve inanılmaz derecede güçlü. Philips siyah blade standlar, TV deneyiminizi başka bir boyuta taşıyacak. Özenle tasarlanmış ultra ince tasarımlı sağlam yapısı yeni televizyonunuzun zarafetini ve stilini yansıtacak. Boyutundan büyük gücü ve yapabildikleri sizi şaşırtacak.
Philips her kaynaktan doğal görüntüler elde etmek için Digital Crystal Clear teknolojisini oluşturdu. En sevdiğiniz programları, filmleri, haberleri izlerken veya birkaç arkadaşınızla TV seyrederken optimum kontrastın, rengin ve netliğin keyfini çıkarın.
Ödüller
2.8
5 üzerinden
20
İncelemeler
phılıpskullanıcısı
22/09/2017
Türkiye
Sabit Yazılım Güncellemesi - Yazılım version:000.000.002.530, zip dosya , 29.4 MB, 11 Nisan 2017 Güncellemesine ek güncelleme istiyoruz
Kanal listesi dikey ve alt alta sıralanmış bir şekilde daha güzel olur kullanıcıların geneli bu nedenden şikayetçi. Aynı zamanda geçişler hızlandırılarak tv kanalları arasında radyoların olmaması radyoların arasında tv lerin olmaması için sadece kanal, sadece radyo gibi bir alt menü olabilir. Phılıps gibi bir dünya devine yakışmıyor. Onlarca marka içinden güvenilirliğine inanarak Phılıps i tercih ediyoruz. Acil güncelleme bekliyoruz. Bilgilerinize sunar çalışmalarınızda başarılar dilerim.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 4000 series 40PFK4101 Full HD Ultra Slim LED TV için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 4000 series 40PFK4101 Full HD Ultra Slim LED TV için yapılmıştır
Club08
22/04/2017
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Gayet Kullanışlı Ürün
Performans, dizayn, kullanım kolaylığı bakımından gayet hoş ve güzel bir ürün. Kesinlikle önerebileceğim bir ürün.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 4000 series 40PFK4101 Full HD Ultra Slim LED TV için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 4000 series 40PFK4101 Full HD Ultra Slim LED TV için yapılmıştır
İsackr
10/02/2017
Türkiye
Bu fiyata Mutis
Bu fiyata alabileceğiniz en iyi cihaz arkadaşlar kacirmayin
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 4000 series 40PFK4101 Full HD Ultra Slim LED TV için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 4000 series 40PFK4101 Full HD Ultra Slim LED TV için yapılmıştır
24 Şubat 2023 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasında İsveç, Danimarka, Finlandiya, Norveç, Birleşik Krallık, Almanya, Avusturya ve Fransa'da gerçekleştirilen Ambilight Deneme Programı sonuçlarına dayanmaktadır. Bu süre boyunca katılımcıların %99,91'i, hiçbir gerekçe göstermeden tam para iadesiyle ürünü iade etme hakkına sahip olmalarına rağmen Ambilight TV'lerini ellerinde tutmayı tercih etti.
EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.
365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.
TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
(Philips) yalnızca belirli Philips oynatıcılarıyla uyumludur.