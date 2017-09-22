Tv yi alali bir hafta oldu.kanal gecisleri 3 saniye diger dahili uydu alicili tv lerde de durum pek farkli degil.ses ve görüntü kalitesi güzel.yalniz kanal listesini neden tv nin yarisini kapatacak sekilde koymuslar anlamadim.hadi onuda anladik bari dikey olsaydi.panele dokundugunuzda icine cokecek gibi duruyor ve geriye dogru isik yansimalari oluyor.onceki lcd tv im daha saglamdi.en ufak bir darbede kirilmaz inşallah.tv kanal silme yok .yazilim sorunlari var.bende daha once elimde olan harici uydu alicisini bagladim nextstarin.hem menusu guzel hem kanal listesi .favori listemide yaptim.goruntu 1080 i de daha guzel gecisler yine hd kanallarda ayni 3 sn.kullanim kolayligi harici uydualicisi sayesinde iyilesti ama iki kumanda var bu seferde.